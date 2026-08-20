Dura 80 minutos, aparece Moria Casán y es una docu-ficción imperdible para maratonear en Prime Video

Moria y Olmedo Foto: IMDb

En los años 70, Moria Casán y Alberto Olmedo eran unas de las duplas cómicas más populares de la escena teatral y televisiva de la Argentina. Si bien Moria continuó construyendo su propia carrera profesional en la década del 80, el destino del actor fue trágico: el 6 de marzo de 1988 cayó del balcón de un departamento en la ciudad de Mar del Plata y murió a los 54 años.

Sin embargo, su aporte al arte y a la cultura nacional sin duda dejó una huella. Tan así que, en 2018, a 30 años de su muerte, su hijo, Mariano Olmedo decidió llevar a cabo una docu-ficción titulada Olmedo y el rey de la comedia en homenaje a toda la trayectoria de su padre.

La película de casi una hora y media se estrenó en Prime Video y, de inmediato, generó nostalgia entre aquellos usuarios que vivieron esos años en el país y a público nuevo que poco conocía sobre las obras artísticas que había hecho el cómico.

De qué trata “Olmedo, el rey de la risa”, la docu-ficción disponible en Prime Video

Para los fanáticos del género de docu-ficción esta película es una opción para ver este fin de semana. Olmedo, el rey de la risa sigue de cerca la infancia y juventud del actor en Rosario desde sus primeros trabajos como acróbata.

El largometraje también cuenta cómo fue su llegada a Buenos Aires y cómo la escena teatral de la avenida Corrientes lo cautivó por completo. De hecho, en muy poco tiempo, se convirtió en una de las estrellas más importantes del país y pronto también comenzó a trabajar con el actor Jorge Porcel, con quien trabajó por años.

La película dirigida por Mariano Olmedo, además, incluye fragmentos televisivos de sus personajes más famosos como: El Manosanta, Perkins, el Dictador de Costa Pobre, Borges y Álvarez y Rucuc.

La participación de Moria Casán, Guillermo Francella y grandes figuras del espectáculo

Olmedo, el rey de la risa no solo tiene material de archivo, de películas y programas de televisión en los que participó el propio actor, también posee entrevistas figuras del espectáculo como Guillermo Francella, Diego Capusotto, Dady Brieva, Ramón “Palito” Ortega y, por supuesto, Moria Casán, quienes trabajaron con él o simplemente admiraron su trabajo.

Alberto Olmedo y Moria Casán. Foto: Archivo

Casán, sin dudas, fue una de las compañeras más recordadas de Olmedo. En 1980, Moria acompañó a Olmedo como primera actriz en el programa No toca botón, cuyos fragmentos principales también están incluidos en el documental.

De Rosario a la cima del éxito: los orígenes del Negro Olmedo como acróbata y cómico

Muchas personas no saben que Olmedo no siempre fue actor cómico. De hecho, sus inicios se encuentran en la acrobacia. El intérprete nació 24 de agosto de 1933 en el seno de una familia muy humilde de la ciudad de Rosario, en Santa Fe. Desde pequeño, comenzó a trabajar en diferentes oficios aunque siempre supo que su vocación estaba vinculada al espectáculo.

Así, en 1947, comenzó a hacer gimnasia acrobática en el Newell’s Old Boys y cuatro años después empezó a interesarse por el teatro en particular. Olmedo notó que tenía cierta facilidad para hacer reír y para la improvisación. Por eso, al poco tiempo, tuvo la idea de combinar ambas disciplinas y empezó a presentarse en diferentes teatros de Rosario hasta mudarse a Buenos Aires en el año 1954.

Cuánto dura la biopic sobre Alberto Olmedo y por qué es ideal para maratonear el fin de semana

Olmedo, el rey de la risa dura exactamente 80 minutos, es decir, una hora y veinte minutos. Es ideal para es fin de semana porque es una opción cinematográfica corta y quienes sean seguidores del género comedia seguramente se van a sentir más que atraídos por la carrera de Olmedo.

La película dura 80 minutos. Foto: Archivo

Además, no es la típica historia de una estrella con suerte. El actor tuvo que pasar muchos años en el anonimato tratando de vivir de su arte hasta que finalmente empezó a hacerse conocido en el público.