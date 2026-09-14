A 16 años del caso Matías Berardi: fue secuestrado, logró escapar y terminó asesinado tras ser recapturado

Caso Matías Berardi: el joven fue secuestrado en Ingeniero Maschwitz en 2010. Foto: Redes Sociales

Era 28 de septiembre de 2010. Matías Berardi tenía tan solo 16 años. Como cualquier adolescente, en la noche de aquel martes, fue a una fiesta de egresados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Al finalizar el evento estudiantil, el joven intentó volver a su casa ubicada en la localidad bonaerense de Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar, pero no pudo.

En ese trayecto, a Matías lo secuestraron, logró escapar, aunque minutos después lo volvieron a atrapar y finalmente lo mataron. Su caso generó una inmensa conmoción en la Argentina no solo por la crueldad con la que fue asesinado sino también por la nula ayuda que recibió tras huir de sus captores.

Lunes 27 de septiembre. Cerca de las 21, Matías salió de su domicilio y se encontró con unos amigos para ir a un boliche de Capital Federal. Según el expediente judicial, incluso, el adolescente habló con su padre al subir a la combi que lo llevaría a la discoteca.

Hasta ese momento, todo transcurría de manera normal. Cerca de las 5 de la mañana se retiró del local bailable para regresar a su casa. El recorrido era el mismo: tomar el bus hacia Ruta 26 y Panamericana Ramal Pilar. Pero a las 5.45 Matías se bajó de la combi y de camino a su hogar (no se pudo establecer específicamente dónde) fue secuestrado.

Se cumplen 16 años del crimen de Matías Berardi. Foto: Redes

Cronología del crimen de Matías Berardi

La investigación judicial precisó una franja horaria estimada en la que habría ocurrido el secuestro de Matías Berardi. Se cree que la captura tuvo lugar entre las 5.45 y las 6.00 de la mañana. Solo unos más tarde, los secuestradores llamaron a la madre del joven, María Inés Daverio, y le exigieron $1.000 y demás pertenencias de valor.

De acuerdo a los registros de geolocalización, a esa hora Matías se encontraba cerca de las Ruta 9 y Ford, en General Pacheco. En las horas subsiguientes, se siguieron realizando llamadas extorsivas al teléfono de la madre. Siempre desde el celular de Matías.

Mientras tanto, la familia se dirigió a la Comisaría de Ingeniero Maschwitz para realizar la denuncia. A las 8 de la mañana, la Dirección Departamental de Investigaciones Zárate-Campana informó a la Fiscalía Federal de Campana sobre el aviso de secuestro de Matías Berardi.

A partir de ese momento, la búsqueda del adolescente se profundizó en distintas áreas de la zona. Hacia la tarde del 28 de septiembre, la familia del adolescente había recibido unas ocho llamadas de extorsión por parte de los captores. La banda llegó a pedirle más de $30.000 a cambio de su hijo, según declaraciones de los padres de Berardi.

Matías permaneció más de 14 horas cautivo. Foto: Redes

Matías Berardi huyó de sus captores, pero como no recibió ayuda lo volvieron a secuestrar

Para las 19 Matías Berardi ya llevaba unas 14 horas cautivo. Se encontraba en una herrería ubicada en la calle Sarmiento 407 de Benavídez, en Tigre, perteneciente a Richard Souto. La reconstrucción de los últimos movimientos del joven precisaron que cerca de ese horario, Matías eludió a sus captores, saltó una reja del domicilio y salió corriendo hacia la calle.

Desesperado, como pudo, el adolescente gritó una y otra vez que había sido secuestrado y necesitaba que lo ayuden. Nadie lo hizo. La madre del adolescente dijo en diálogo con Infobae que su hijo había intentado subirse a un remis, pero el hombre arrancó porque “pensaba que le iba a robar”. “Hubo falta de solidaridad. Ellos también son culpables del crimen”, remarcó.

La nula ayuda de los vecinos hicieron que a dos cuadras del lugar, los secuestradores volvieran a capturarlo en las cercanías del cementerio de Benavídez. Ya en la noche de aquel 28 de septiembre, la banda de secuestradores decidieron matarlo. En la madrugada del 29 se dirigieron a un descampado en Campana, localizado sobre Ruta Provincial 6 próximo a la rotonda de Las Acacias y lo asesinaron a tiros.

El cuerpo de Matías Berardi fue encontrado en horas de la tarde de ese mismo miércoles 29 de septiembre tras el llamado al 911 de una persona que halló los restos del joven en esa zona del municipio bonaerense.

La condena de los asesinos de Matías Berardi

Los rastros de la banda criminal que asesinó a Matías habían quedado impresos prácticamente en todas partes: desde registros telefónicos hasta la propia corrida que realizaron en Benavídez para re capturar a la víctima. Así los investigadores llegaron al clan familiar Souto que ya había realizado otros secuestros extorsivos seguidos de muerte como el de Matías.

Matías Berardi tenía 16 años al momento de su asesinato. Foto: Redes

Tres años después del asesinato del menor, en abril de 2013, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº3 de San Martín resolvió condenar por el delito de “secuestro extorsivo reiterado, agravado por la muerte de una víctima menor de 18 años y el uso de arma de fuego” como autores materiales del hecho a:

Richard Fabián Souto : prisión perpetua

Néstor Facundo Maidana : prisión perpetua

Damián Maximiliano Sack : prisión perpetua

Gonzalo Hernán Álvarez : prisión perpetua

Gabriel Raúl Figueroa: prisión perpetua

En tanto, los otros cinco integrantes de la banda de secuestradores recibieron distintas penas:

Ana Cristina Moyano : 24 años

Federico Esteban Maidana : 21 años

Celeste Verónica Moyano : 19 años

Elías Emanuel Vivas : 18 años

Jennifer Stefanía Souto Moyano: 17 años

En aquel juicio, los magistrados resolvieron absolver a Alexa Souto Moyano, hija de Richard Souto, ya que era menor de edad. No obstante, en el año 2015, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las sentencias de los diez responsables del crimen de Matías Berardi y, además, ordenó que se volviera a juzgar a Souto Moyano.

De esta manera, en 2022, se llevó a cabo un segundo juicio por el asesinato del adolescente y se resolvió condenar a la mujer a seis años y meses como cómplice necesaria del asesinato. Sin embargo, a la mujer le otorgaron el beneficio de la prisión domiciliaria con monitoreo mediante tobillera electrónica, aunque en noviembre de 2025 se le negaron las salidas transitorias.

El próximo 28 de septiembre de 2026 se cumplen 16 años del asesinato de Matías, un crimen que podría haberse evitado con un poco empatía y escucha. Apenas un pequeño gesto le podría haber devuelto la esperanza a toda la familia de un joven que solo había salido a divertirse con sus amigos.