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Mariah Carey decretó el comienzo de la Navidad: anunció las fechas y ciudades de su nueva gira “Christmastime”

La cantante se convirtió en una figura inseparable de las celebraciones de diciembre gracias a “All I Want for Christmas Is You”, canción que fue incluida originalmente en el álbum Merry Christmas.

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Mariah Carey anunció las fechas y ciudades de su nueva gira “Christmastime”.
Mariah Carey anunció las fechas y ciudades de su nueva gira “Christmastime”. Foto: Captura
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Mariah Carey comenzó la cuenta regresiva para la Navidad con el anuncio de “Christmastime”, su nueva gira de conciertos dedicada a las fiestas de fin de año. El espectáculo recorrerá diferentes ciudades del Reino Unido y tendrá una presentación especial en Malta entre finales de noviembre y comienzos de diciembre de 2026.

La cantante difundió la noticia a través de sus redes sociales y expresó su entusiasmo por reencontrarse con el público europeo. La serie de recitales incluirá actuaciones en Birmingham, Londres y Manchester, además de un único show en la isla mediterránea de Malta.

Cuándo y dónde serán los conciertos de Mariah Carey

La gira navideña de Mariah Carey comenzará el 27 de noviembre de 2026 en Birmingham. Tres días más tarde, el 30 de noviembre, la artista se presentará en Londres, mientras que el 2 de diciembre llegará a Manchester.

El espectáculo recorrerá diferentes ciudades del Reino Unido y tendrá una presentación especial en Malta.
Mariah Carey anunció las fechas y ciudades de su nueva gira “Christmastime”. Foto: Instagram @mariahcarey

Después de completar su recorrido por el territorio británico, la cantante viajará a Malta. Allí ofrecerá una única presentación el 8 de diciembre de 2026, una fecha especialmente vinculada con el inicio de las celebraciones navideñas en diferentes países.

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La agenda anunciada hasta el momento queda conformada de la siguiente manera:

  • 27 de noviembre: Birmingham, Inglaterra.
  • 30 de noviembre: Londres, Inglaterra.
  • 2 de diciembre: Manchester, Inglaterra.
  • 8 de diciembre: Malta.

Por qué Mariah Carey es conocida como “la Reina de la Navidad”

Mariah Carey se convirtió en una figura inseparable de las celebraciones de diciembre gracias a “All I Want for Christmas Is You”. La canción fue incluida originalmente en el álbum Merry Christmas, publicado en noviembre de 1994, y logró renovar su popularidad con el crecimiento de las plataformas de streaming y las listas musicales temáticas.

El tema ingresó por primera vez al top 10 en diciembre de 2017 y alcanzó el top 5 durante la temporada navideña de 2018. Finalmente, llegó al primer puesto en las fiestas de 2019 y volvió a ocupar posiciones destacadas durante los años siguientes.

De acuerdo con cifras difundidas en 2024, la canción habría generado alrededor de 103 millones de dólares en ingresos globales desde su lanzamiento. Las ganancias provendrían de reproducciones en streaming, ventas de discos y descargas digitales, entre otras fuentes.

Con su nueva gira, Mariah Carey busca volver a transformar sus clásicos navideños en una experiencia en vivo. Aunque todavía faltan varios meses para las fiestas, el anuncio de las fechas y la inminente venta de entradas ya despertaron expectativa entre sus seguidores.

Cuándo salen a la venta las entradas para la gira “Christmastime”

Las entradas para los conciertos de “Christmastime” saldrán a la venta el viernes 25 de septiembre de 2026. Se espera una fuerte demanda debido a la popularidad internacional de Mariah Carey y a la estrecha relación de su repertorio con la temporada navideña.

Por el momento, el anuncio contempla tres actuaciones en el Reino Unido y una en Malta. Estas presentaciones se suman a los conciertos previamente programados en Brasil, donde la cantante actuará en San Pablo y Río de Janeiro hacia finales de noviembre.

Mariah Carey vuelve a realizar una gira navideña

El nuevo recorrido representa el regreso de Mariah Carey a una gira navideña por escenarios europeos después de varios años. Su anterior espectáculo de este estilo, llamado “All I Want for Christmas Is You”, pasó por diferentes recintos del Reino Unido y de Europa en 2018.

Durante 2025, en cambio, la artista optó por realizar una residencia de conciertos en Las Vegas. Ahora, con la gira “Christmastime”, volverá a llevar su propuesta festiva a distintas ciudades y recuperará uno de los formatos más asociados con su carrera.

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