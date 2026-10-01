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Así es por dentro el refugio más íntimo de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto: diseño minimalista, lujo discreto y detalles contemporáneos

Tras confirmar su casamiento, Débora Nishimoto y Esteban Lamothe volvieron a captar la atención al mostrar detalles de la habitación que comparten. Con decoración minimalista, muebles de diseño, luz natural y elementos inspirados en la naturaleza, el dormitorio refleja una de las tendencias de interiorismo más buscadas: el lujo discreto.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Esteban Lamothe y Débora Nishimoto en su hogar.
Esteban Lamothe y Débora Nishimoto en su hogar. Foto: @estebanlamothe en Instagram
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Débora Nishimoto y Esteban Lamothe confirmaron su casamiento el pasado 28 de septiembre, consolidando una relación que se fortaleció con el paso del tiempo y la convivencia. La pareja atraviesa uno de sus mejores momentos personales y decidió dar un nuevo paso en su historia de amor tras compartir varios años juntos.

Mientras disfrutan de esta nueva etapa, también llama la atención el hogar que construyeron en común. Con una estética moderna, líneas simples y una decoración basada en el minimalismo, la vivienda refleja el estilo de ambos artistas. Los ambientes amplios, los tonos neutros y los detalles cuidadosamente seleccionados combinan confort y elegancia en un espacio que apuesta por el lujo discreto y la funcionalidad.

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto
Esteban Lamothe y Débora Nishimoto Foto: Instagram

El estilo minimalista en la habitación de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto

El dormitorio de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto refleja una decoración sobria y contemporánea, donde predominan las tonalidades claras, los muebles de líneas depuradas y una distribución pensada para potenciar la amplitud. La cama matrimonial, vestida con textiles en colores beige y neutros, se complementa con una mesa de luz suspendida y una lámpara de diseño moderno que aporta un aire elegante sin recargar el ambiente.

Entre los detalles que más destacan se encuentra un espejo de forma irregular y curvas orgánicas, una pieza decorativa que suma estilo y contribuye a generar una mayor sensación de espacio. A su vez, la gran entrada de luz natural ilumina cada rincón de la habitación y realza la estética del lugar. La presencia de flores y elementos inspirados en la naturaleza completa una propuesta decorativa que combina calidez, sofisticación y el cada vez más popular concepto de lujo discreto.

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Casa de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto
El dormitorio de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto refleja una decoración sobria y contemporánea, donde predominan las tonalidades claras, los muebles de líneas depuradas y una distribución pensada para potenciar la amplitud. Foto: @deboranishimoto en Instagram

Mesita de luz flotante: funcionalidad y lujo discreto en el espacio

Uno de los detalles que mejor representa el estilo elegido por Esteban Lamothe y Débora Nishimoto es la mesita de luz flotante ubicada junto a la cama. Este tipo de mueble, cada vez más utilizado en proyectos de interiorismo contemporáneo, aporta una imagen liviana y ordenada, además de optimizar el espacio al prescindir de estructuras voluminosas. Su diseño sencillo se integra a la perfección con la estética minimalista que domina la habitación.

La pieza se complementa con un velador blanco de líneas simples, reforzando la sensación de armonía y equilibrio visual. Lejos de los excesos decorativos, la pareja apostó por una propuesta donde cada elemento cumple una función específica y, al mismo tiempo, aporta personalidad al ambiente. El resultado es un dormitorio sofisticado y acogedor que refleja la tendencia del lujo discreto, basada en la calidad de los detalles más que en la ostentación.

Los detalles contemporáneos que marcan la diferencia en el diseño

Entre los detalles contemporáneos que marcan la diferencia en el diseño se destaca un florero de vidrio sobre una superficie de color azul oscuro. Aquella pieza se caracteriza por poseer particulares formas redondeadas y superpuestas de colores rosa y naranja, que le dan un toque moderno y llamativo al espacio.

Allí la pareja puso un ramo de flores en tonos amarillos y rosas que le dan color a la decoración del hogar en general. A su lado hay una caja cuadrada que parece guardar recuerdos.

Casa de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto
Casa de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto Foto: Instagram

Cabe destacar que Débora Nishimotho tiene una conexión fuerte con la naturaleza así que organizó su hogar con muchas plantas y flores en más de un espacio. Por ejemplo, en la habitación eligió un ramo de flores coloridas que dan frescura y vitalidad a la estética minimalista que predomina en el lugar. Así, se destaca la elegancia en sintonía con una propuesta de lujo silencioso, donde la elegancia se destaca a través de detalles sutiles.

Cómo lograr un ambiente iluminado y minimalista en el dormitorio

La incorporación de flores y otros recursos naturales responde a la tendencia conocida como decoración biofílica, un estilo de interiorismo que busca fortalecer el vínculo entre los espacios interiores y la naturaleza. A través de elementos vegetales, colores inspirados en el entorno natural y materiales orgánicos, esta propuesta apunta a crear ambientes más acogedores, relajantes y equilibrados.

Dormitorio minimalista moderno
Dormitorio minimalista moderno Foto: Pinterest

En el caso del hogar de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto, la presencia de arreglos florales y detalles naturales aporta frescura y calidez al dormitorio. Estos recursos no solo enriquecen la estética minimalista del ambiente, sino que también contribuyen a generar una sensación de bienestar y personalidad, transformando el espacio en un refugio pensado para el confort cotidiano.

Esteban LamotheHogaresDecoración
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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