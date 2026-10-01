Se buscan voluntarios para trabajar solo 5 horas por día en un hostel de Merlo: ofrecen 2 días libres, desayuno y tours gratis

Cada vez más jóvenes eligen experiencias de viaje que les permitan integrarse a la vida local, aprender nuevas habilidades y extender su estadía sin que el presupuesto sea una limitación. En ese marco, un hostel de Villa de Merlo, en la provincia de San Luis, lanzó una convocatoria de voluntariado a través de la plataforma Worldpackers para personas que quieran combinar turismo, trabajo colaborativo e intercambio cultural.
La propuesta está dirigida a viajeros con buena energía, facilidad para relacionarse con otras personas y vocación de servicio. El objetivo es colaborar en el funcionamiento diario del establecimiento y contribuir a que los huéspedes disfruten al máximo de su paso por uno de los destinos turísticos más destacados de la Argentina.
Búsqueda de voluntarios para un hostel en Merlo con jornada de 5 horas diarias
El programa está orientado a jóvenes de entre 18 y 35 años que hablen español de forma fluida o tengan un nivel básico de inglés. Pueden postularse personas que viajen solas, parejas o dúos de amigos.
A cambio de 25 horas semanales de colaboración, los participantes tendrán la posibilidad de alojarse en el hostel, conocer viajeros de distintas nacionalidades y aprender sobre la gestión operativa de un establecimiento turístico. Entre las tareas previstas se encuentran:
- Atención en recepción
- Asistencia durante los check-in y check-out
- Manejo de redes sociales
- Consultas telefónicas
- Respuesta de correos electrónicos
- Apoyo en tareas de limpieza y lavandería
- Mantenimiento de los espacios comunes
Días libres, desayuno y tours gratis: los beneficios de la propuesta
Uno de los principales atractivos de la experiencia es la cantidad de beneficios incluidos para los voluntarios. El programa ofrece dos días libres por semana, lo que permite recorrer la ciudad y descubrir los principales atractivos naturales de la región. Además, quienes sean seleccionados contarán con:
- Alojamiento en habitación compartida para el equipo
- Desayuno gratuito todos los días
- Bicicletas disponibles para recorrer la zona
- Descuentos en comidas, tragos y bebidas del bar
- Participación en tours y excursiones sin costo
- Uso libre de la lavandería
El hostel también suele organizar actividades grupales y salidas para el personal, una propuesta que favorece la integración entre voluntarios y huéspedes.
Cómo es la jornada laboral de 5 horas por día en el hostel de Merlo
La dinámica de trabajo se organiza en cinco turnos semanales de cinco horas cada uno. Al comienzo y a mitad de cada mes se realizan reuniones de equipo para definir horarios, coordinar actividades y plantear sugerencias o inquietudes.
Durante los turnos, los voluntarios pueden desempeñarse en diferentes áreas según las necesidades del día. Las tareas habituales incluyen responder consultas, gestionar reservas, realizar check-ins mediante el sistema de administración del hostel, actualizar contenidos en Instagram y atender el kiosco de bebidas y snacks disponible en recepción.
En los momentos de menor movimiento, también se colabora con la reposición de sábanas y toallas, la organización de la lavandería y el mantenimiento de los distintos espacios del establecimiento.
Cómo postularse a la vacante a través de Worldpackers
Las personas interesadas en participar deben ingresar a la plataforma Worldpackers y buscar la experiencia de voluntariado disponible en Villa de Merlo (San Luis).
Antes de completar la solicitud, es recomendable revisar en detalle las condiciones del intercambio, los requisitos de edad e idioma y los gastos que no están cubiertos por el programa. Entre ellos se encuentran los pasajes, el seguro de viaje, el transporte interno y, en caso de ser necesario, los trámites de visa.
Para quienes buscan una experiencia diferente en contacto con la naturaleza serrana, esta convocatoria representa una alternativa ideal para conocer Merlo desde una perspectiva distinta, adquirir experiencia en el sector turístico y formar parte de una comunidad internacional de viajeros durante varias semanas.
Cómo crear un perfil completo en Worldpackers
- Primero, agrega una foto de perfil que muestra bien tu cara y quien eres.
- Después, actualiza los idiomas que hablas y el nivel de conocimiento de cada uno. Y si aún no hablas ningún idioma, quedate tranquilo que existen varios tipos de voluntariado en los que no hace falta saber otro idioma, Incluso, en cada oportunidad, conseguirás ver si el anfitrión exige algún idioma específico o no.
- Hecho esto, es hora de completar tus habilidades, señalando en cuales eres experto y cuales te gustaria aprender.
- A partir de allí vas a escribir más sobre tus experiencias de vida y viaje, es decir, todo lo que te hizo llegar hasta aquí y convertirte en un ser humano único. Al hablar de tus viajes, es bueno que sepas que compartir los viajes que has hecho dentro de tu país también cuenta mucho. Y para quienes no tuvieron muchas experiencias de viaje, vale hablar sobre lo que esperas de las experiencias colaborativas y tus motivaciones para viajar. En las experiencias de vida esta bueno escribir sobre tus habilidades personales y profesionales y cómo pueden ayudar a los anfitriones en el voluntariado. También es genial mencionar otras experiencias de colaboración, como por ejemplo que compartiste casa con otras personas o que has ayudado a tu comunidad.
- Para cerrar, agrega fotos de momentos y viajes que te hayan marcado. Recuerda elegir fotos que transmitan quien eres y lo que te gusta hacer.
- Si tienes redes sociales, como Instagram o Facebook, hay un espacio en el perfil donde puede agregarlas para que el anfitrión pueda conocerte aún más :)
- Qué te parece hacer un video contando un poco mas sobre ti y el por que quieres tener una experiencia de voluntariado? Claro que eso va a llamar bastante la atención del anfitrión! Solo tienes que hacer el video, subirlo a YouTube y añadir el link en tu perfil!