Se buscan voluntarios para trabajar solo 5 horas por día en un hostel de Merlo: ofrecen 2 días libres, desayuno y tours gratis

Se buscan voluntarios para trabajar solo 5 horas por día en un hostel de Merlo. Foto: Agencia San Luis

Cada vez más jóvenes eligen experiencias de viaje que les permitan integrarse a la vida local, aprender nuevas habilidades y extender su estadía sin que el presupuesto sea una limitación. En ese marco, un hostel de Villa de Merlo, en la provincia de San Luis, lanzó una convocatoria de voluntariado a través de la plataforma Worldpackers para personas que quieran combinar turismo, trabajo colaborativo e intercambio cultural.

La propuesta está dirigida a viajeros con buena energía, facilidad para relacionarse con otras personas y vocación de servicio. El objetivo es colaborar en el funcionamiento diario del establecimiento y contribuir a que los huéspedes disfruten al máximo de su paso por uno de los destinos turísticos más destacados de la Argentina.

Búsqueda de voluntarios para un hostel en Merlo con jornada de 5 horas diarias

El programa está orientado a jóvenes de entre 18 y 35 años que hablen español de forma fluida o tengan un nivel básico de inglés. Pueden postularse personas que viajen solas, parejas o dúos de amigos.

Los participantes tendrán la posibilidad de alojarse en el hostel y aprender sobre la gestión operativa. Foto: Worldpackers

A cambio de 25 horas semanales de colaboración, los participantes tendrán la posibilidad de alojarse en el hostel, conocer viajeros de distintas nacionalidades y aprender sobre la gestión operativa de un establecimiento turístico. Entre las tareas previstas se encuentran:

Atención en recepción

Asistencia durante los check-in y check-out

Manejo de redes sociales

Consultas telefónicas

Respuesta de correos electrónicos

Apoyo en tareas de limpieza y lavandería

Mantenimiento de los espacios comunes

Días libres, desayuno y tours gratis: los beneficios de la propuesta

Uno de los principales atractivos de la experiencia es la cantidad de beneficios incluidos para los voluntarios. El programa ofrece dos días libres por semana, lo que permite recorrer la ciudad y descubrir los principales atractivos naturales de la región. Además, quienes sean seleccionados contarán con:

Alojamiento en habitación compartida para el equipo

Desayuno gratuito todos los días

Bicicletas disponibles para recorrer la zona

Descuentos en comidas, tragos y bebidas del bar

Participación en tours y excursiones sin costo

Uso libre de la lavandería

El hostel también suele organizar actividades grupales y salidas para el personal. Foto: Worldpackers

El hostel también suele organizar actividades grupales y salidas para el personal, una propuesta que favorece la integración entre voluntarios y huéspedes.

Cómo es la jornada laboral de 5 horas por día en el hostel de Merlo

La dinámica de trabajo se organiza en cinco turnos semanales de cinco horas cada uno. Al comienzo y a mitad de cada mes se realizan reuniones de equipo para definir horarios, coordinar actividades y plantear sugerencias o inquietudes.

Durante los turnos, los voluntarios pueden desempeñarse en diferentes áreas según las necesidades del día. Las tareas habituales incluyen responder consultas, gestionar reservas, realizar check-ins mediante el sistema de administración del hostel, actualizar contenidos en Instagram y atender el kiosco de bebidas y snacks disponible en recepción.

los voluntarios pueden desempeñarse en diferentes áreas según las necesidades del día. Foto: Worldpackers

En los momentos de menor movimiento, también se colabora con la reposición de sábanas y toallas, la organización de la lavandería y el mantenimiento de los distintos espacios del establecimiento.

Cómo postularse a la vacante a través de Worldpackers

Las personas interesadas en participar deben ingresar a la plataforma Worldpackers y buscar la experiencia de voluntariado disponible en Villa de Merlo (San Luis).

Antes de completar la solicitud, es recomendable revisar en detalle las condiciones del intercambio, los requisitos de edad e idioma y los gastos que no están cubiertos por el programa. Entre ellos se encuentran los pasajes, el seguro de viaje, el transporte interno y, en caso de ser necesario, los trámites de visa.

Esta convocatoria representa una alternativa ideal para conocer Merlo desde una perspectiva distinta. Foto: Worldpackers

Para quienes buscan una experiencia diferente en contacto con la naturaleza serrana, esta convocatoria representa una alternativa ideal para conocer Merlo desde una perspectiva distinta, adquirir experiencia en el sector turístico y formar parte de una comunidad internacional de viajeros durante varias semanas.

Cómo crear un perfil completo en Worldpackers