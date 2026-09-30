Joaquín Levinton aseguró que la mujer que lo denunció por abuso sexual lo acosa “hace muchos años”

Joaquín Levinton

Joaquín Levinton decidió levantar la voz luego de que se conociera una denuncia en su contra por abuso sexual y amenazas y publicó un extenso mensaje en sus historias de Instagram, donde negó haber sido pareja de la mujer denunciante y aseguró que atraviesa una situación de angustia. La presentación judicial fue radicada el 28 de septiembre de 2026 y según el escrito, la denunciante afirmó haber mantenido una relación con el músico de Turf entre 2015 y 2020, relató distintos episodios de violencia física y psicológica, abuso sexual y amenazas y la causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50.

Joaquín Levinton habló tras la denuncia por abuso sexual y amenazas Foto: Instagram

A través de sus redes sociales, el líder de Turf dio su versión de los hechos y aseguró que la mujer lo denunció anteriormente y que lo acosa desde hace años. “Ante la denuncia de público conocimiento, quiero contarles que esta persona me viene acosando hace muchos años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta. Nunca fue mi pareja, me resulta muy importante aclararlo y nuestra relación circunstancial duró muy poco tiempo”, escribió.

En este mismo sentido, Levinton afirmó que en la presentación realizada hace más de tres años quedó cerrada luego de que se presentaran pruebas en la fiscalía donde demostraban que su denuncia era falsa. “Creí que era un capítulo cerrado, incluso me pidió perdón a través de las redes”, expresó el músico.

Además, afirmó que actualmente recibe mensajes de la denunciante a través de Instagram y sostuvo que su abogado conserva capturas de esas comunicaciones. “Continúa acosándome por Instagram, mandándome videos y fotos desnuda. Mi abogado tiene todas las capturas correspondientes. Cuando la bloqueo sistemáticamente logra contactarme desde un teléfono nuevo”, manifestó.

Joaquín Levinton habló tras la denuncia por abuso sexual y amenazas Foto: Instagram

Qué dice la denuncia contra Joaquín Levinton

La mujer que realizó la presentación judicial sostuvo, según el parte policial, que mantuvo una relación con Levinton durante varios años y describió presuntos episodios de violencia física y psicológica, además de acusaciones de abuso sexual.

Entre los hechos relatados, mencionó un episodio en el que, según su versión, el músico la habría tomado del cuello cuando intentaba retirarse de un encuentro. También afirmó haber encontrado registros audiovisuales que, de acuerdo con su declaración, habrían sido realizados sin su consentimiento.

El cantante de Turf permanece internado. Foto: Captura de pantalla YouTube Hispa

La Justicia dispuso que la denunciante fuera entrevistada por personal del Centro de Orientación a la Víctima (COV) y ordenó el cierre y elevación de las actuaciones. La causa continúa dentro del ámbito judicial y las acusaciones constituyen hechos denunciados que deberán ser investigados. Sin embargo, no existe una condena ni una determinación de responsabilidad penal contra Levinton.

Al finalizar su mensaje, el cantante hizo referencia al impacto que tiene para él la situación: “Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación”.