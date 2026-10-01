Cómo hacer un asado a la estaca: el ritual de los asadores argentinos para lograr una carne tierna y en su punto justo

El asado a la estaca es una de las expresiones más auténticas de la gastronomía argentina. Mucho más que una técnica de cocción, representa una tradición que combina paciencia, conocimiento del fuego y respeto por los tiempos de la carne. Costillares de novillo, ternera o corderos enteros encuentran en este método una forma de cocción lenta capaz de realzar sabores y texturas imposibles de lograr con otras preparaciones.

Ingredientes para hacer un asado a la estaca

Esta receta es bastante compleja y requiere de mucha paciencia para su cocción.

Costillar de novillo

Costillar de ternera

Cordero entero

Cómo hacer un asado a la estaca perfecto: los secretos de los asadores criollos

La técnica consiste en realizar un fuego con leña y colocar alrededor las piezas de carne sujetas a estacas o cruces metálicas. Así nacen los tradicionales asados a la cruz o asados a la estaca, emblemas de la cocina criolla argentina.

El gran desafío está en controlar el calor durante toda la cocción. La clave es lograr que llegue de manera uniforme a toda la pieza y se mantenga estable durante las casi tres horas que demanda el proceso. Este manejo preciso del fuego es uno de los secretos mejor guardados de los asadores criollos y una de las razones por las que el asado argentino es reconocido en todo el mundo.

La técnica consiste en realizar un fuego con leña y colocar la carne con estacas o cruces metálicas. Foto: avellaneda.gob.ar

Para una correcta preparación, se recomienda utilizar estacas de acero inoxidable y atravesar la carne en al menos dos puntos para asegurar una firme sujeción. Como la cocción se realiza en posición vertical, es importante verificar previamente que la estaca tenga el largo suficiente para sobresalir por debajo de la pieza y poder clavarla en el suelo.

El paso a paso para cocinar un costillar a la estaca y lograr una carne tierna

La orientación de la carne es fundamental. La parte más gruesa debe quedar hacia abajo, donde el calor suele ser más intenso. En el caso de costillares o cortes con hueso y cuero, el lado del hueso debe colocarse inicialmente frente a las brasas.

La inclinación ideal ronda los 60 grados, tal como dicta la tradición de la parrilla argentina. Además, conviene observar la dirección del viento antes de comenzar, ya que influirá tanto en la intensidad del calor como en la cantidad de humo que recibirá la carne.

Para un costillar tradicional, el tiempo total de cocción suele acercarse a las tres horas. La primera etapa, con el lado de los huesos orientado hacia el fuego, puede demandar entre una hora y media y dos horas, dependiendo del grosor de la pieza y la potencia de las brasas.

Para un costillar tradicional, el tiempo total de cocción suele acercarse a las tres horas. Foto: venadotuerto.gob.ar

Existe una señal sencilla para saber cuándo llegó el momento de girar la carne: al colocar la mano sobre la cara opuesta al fuego, el calor debe resultar prácticamente imposible de soportar. En ese instante, se da vuelta el costillar y se deja cocinar unos 45 minutos más para completar el proceso.

Asado a la estaca: receta paso a paso

La parte más gruesa debe quedar hacia abajo, donde el calor suele ser más intenso

Primero, retirar el costillar de la heladera dos horas antes de asarlo. Luego, salar por completo la carne de los dos lados (del hueso y de la carne). Media hora antes de comenzar la cocción prender un buen fuego con leña. El costillar se va a cocinar, principalmente, con el calor de la llama, por eso los troncos no tienen que ser muy gruesos. Apoyar la parte de la carne y no del hueso sobre la cruz y ensartar, bien estirada, en los ganchos. Si no tiene gancho, sujetar con alambre atravesando la carne y rodeando el hueso. Es importante que quede bien agarrado arriba, en el centro y abajo. Cuando el fuego ya está encendido clavar la cruz, con los huesos mirando hacia el fuego, a unos 80 cm e inclinar un poco hacia la llama. Acá hay que estar atentos con el viento. Si está tranquilo la llama nunca llegará a quemar la carne pero si está fuerte y apunta al costillar hay que correrlo para que no lo arrebate. Cocinar entre una hora y media y dos del lado del hueso hasta que esté bien dorado. Dar vuelta y lo cocinar más o menos una hora más. La cocción debe ser pareja, constante, por eso tenemos que ir agregando tronquitos para mantener una llama viva. Pasado ese tiempo estará listo el asado a la cruz.

Cuándo está listo el asado a la estaca: el truco definitivo para saber su punto justo

Uno de los indicadores más confiables de cocción es el desprendimiento natural del hueso. Cuando este comienza a separarse fácilmente de la carne, el asado está llegando a su punto ideal.

El resultado final debe presentar una superficie dorada, crocante y sumamente tentadora. Aunque algunos amantes del asado prefieren una terminación más tostada o incluso ligeramente chamuscada, el punto exacto dependerá siempre del gusto de los comensales.

En una época marcada por la velocidad e inmediatez, el asado a la estaca continúa reivindicando el valor de la espera. Cada costillar cocinado frente al fuego es mucho más que una receta: es una celebración de la tradición, el encuentro y una de las costumbres gastronómicas más representativas de la Argentina.