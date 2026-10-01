Guarda una historia con Maradona y también enamoró al Kun Agüero: el tesoro escondido de Corrientes que es un paraíso para la pesca

El pueblo que los enamoró y fue elegido por ambos para pasar unos días de tranquilidad. Foto: Corrientes Hoy y @kunaguero

Hay lugares que consiguen convertirse en refugio sin necesidad de grandes hoteles ni de ser los destinos más conocidos del país. Esquina, en Corrientes, tiene apenas 34.069 habitantes, según los datos del Censo 2022, y una combinación de ríos, naturaleza y tranquilidad que durante años atrajo a Diego Maradona y que tiempo después, también llevó hasta allí a Sergio “Kun” Agüero.

Para Maradona, además, no era un destino cualquiera. Esquina es la tierra de sus padres Don Diego y Doña Tota y pasó allí numerosas vacaciones, muchas de ellas vinculadas con una de sus grandes pasiones fuera de las canchas: la pesca. El propio Estado nacional incluyó a la localidad entre los destinos turísticos que eligió el Diez durante su vida.

Una foto del astro argentino en Esquina, el pueblo donde nacieron sus padres. Foto: Weekend Perfil

El lugar al que Maradona siempre quería volver

La relación entre Maradona y Esquina comenzó mucho antes de su fama mundial. Don Diego y Doña Tota eran oriundos de la localidad correntina y esa conexión familiar hizo que el futbolista regresara una y otra vez durante distintos momentos de su vida.

Vecinos de Esquina recuerdan incluso los veranos de la infancia de Diego, cuando llegaba para visitar a sus familiares y compartir jornadas junto al río. Con el paso de los años, el vínculo con el lugar se mantuvo y la pesca pasó a ocupar un lugar central en sus visitas.

En una de sus visitas, Maradona resumió con pocas palabras qué encontraba allí: “La tranquilidad que tengo en Esquina... no la cambio por nada en el mundo”. También destacó la posibilidad de compartir ese tiempo en el pueblo de sus padres, al que describió con conceptos como “paz y belleza”.

La frase ayuda a entender por qué la localidad terminó ocupando un lugar particular en su historia. Lejos de los estadios, las cámaras y la exposición permanente, Esquina representaba para Maradona un regreso a sus raíces y un espacio asociado con la familia, los amigos y el río.

El río, la pesca y una postal distinta de Corrientes

Esquina se encuentra en el sur de la provincia y tiene una característica geográfica que explica buena parte de su identidad: el río Corrientes desemboca allí en el Paraná, en un entorno de islas, riachos, esteros y abundante vegetación. La zona es reconocida especialmente por la pesca deportiva.

Dorado, pacú, surubí, boga y otras especies forman parte de la actividad que atrae cada año a pescadores de distintos puntos del país. También existen propuestas de turismo rural, navegación, avistaje de fauna y recorridos por la costanera, con el paisaje ribereño como uno de sus principales atractivos.

La vida cotidiana tiene, además, una escala diferente a la de los grandes centros turísticos. Calles arboladas, casas bajas, la costanera y el movimiento alrededor del río construyen una postal que conserva buena parte del ritmo tradicional de una localidad del interior correntino. Un relevamiento turístico de la zona incluso describe el lugar como un enclave que durante décadas mantuvo una fuerte impronta de pueblo.

El Kun Agüero llegó años después a Esquina

En enero de 2022, poco después de anunciar su retiro del fútbol profesional, Sergio Agüero apareció en Esquina junto a un grupo de amigos para disfrutar de una jornada de pesca deportiva.

El propio Kun compartió imágenes de la experiencia en sus redes sociales y mostró uno de los peces que había conseguido durante la excursión. También publicó un video en el que devolvía el ejemplar al agua.

Además, la elección del destino tenía una particularidad imposible de pasar por alto: Agüero había sido pareja de Gianinna Maradona, hija de Diego, y ambos tuvieron a Benjamín. De esa manera, el viaje lo llevó precisamente a la localidad correntina donde habían nacido los padres de quien fue su suegro.

El exfutbolista visitó el pueblo que enamoró a Maradona y también tuvo una jornada de pesca. Foto: @kunaguero

Por lo tanto, el vínculo entre ambos futbolistas con Esquina tiene una coincidencia concreta: los dos encontraron en sus ríos y su entorno natural un lugar para alejarse del ruido y disfrutar de la pesca. En el caso de Maradona, además, ese paisaje estaba atravesado por la historia de su propia familia.

Una localidad que conserva la huella de Maradona

El paso de Maradona dejó una marca que todavía forma parte de la identidad de Esquina. En 2023 se inauguró un monolito dedicado a Don Diego y Doña Tota en la costanera, en el lugar donde habían vivido los padres y algunas de las hermanas del futbolista.

Más recientemente, la ciudad sumó una sala dedicada a Diego Maradona dentro de su Museo Municipal, con objetos vinculados con su vida y con la historia de su familia. Sus hermanas participaron de la inauguración y volvieron a la localidad para homenajear al astro.

Diego visitó la ciudad en innumerables ocasiones. Foto: Corrientes Hoy

Esquina mantiene así una identidad que combina la historia familiar de Maradona con una naturaleza marcada por los ríos y la pesca. Con poco más de 34.000 habitantes, la localidad correntina conserva ese aire de lugar apartado que alguna vez llevó al Diez a decir que no cambiaba por nada la tranquilidad que encontraba allí.

Y años después, cuando el Kun Agüero buscó también un momento de descanso lejos de las canchas, terminó eligiendo el mismo rincón correntino para pasar un día entre amigos, río y pesca.