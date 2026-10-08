comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Arnold Schwarzenegger, a sus 79 años, reveló su rutina de ejercicios de 15 minutos para mantenerse en forma: “Empezá con el 1%”

La recomendación del actor y fisicoculturista parte de una idea concreta: la falta de tiempo no debería convertirse en un impedimento para moverse.

Canal 26 | Espectáculos
Por Canal 26 | Espectáculos
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Arnold Schwarzenegger mantiene una vida activa a los 79 años y recomienda dedicar al menos 15 minutos diarios al ejercicio.
Arnold Schwarzenegger mantiene una vida activa a los 79 años y recomienda dedicar al menos 15 minutos diarios al ejercicio. Foto: Instagram @schwarzenegger
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Arnold Schwarzenegger, a sus 79 años, mantiene una vida activa y promueve una fórmula sencilla para incorporar el ejercicio a la rutina: reservar 15 minutos diarios para cuidar la salud. Ese tiempo representa aproximadamente el 1% de las 24 horas del día, razón por la cual su propuesta se conoce como la “rutina del 1%”.

“El día tiene 24 horas. Dedicar una hora a tu salud significa entregar solo el 4% de tu día. Pero ni siquiera te voy a pedir tanto. Empezá con el 1%”, escribió el protagonista de Terminator en un artículo publicado originalmente en 2012. En ese mismo texto, invitó a sus seguidores a comprometerse con 15 minutos diarios de actividad física.

La recomendación de Arnold Schwarzenegger parte de una idea concreta: la falta de tiempo no debería convertirse en un impedimento para moverse. Según explicó, la duración del entrenamiento puede aumentar progresivamente, pero el primer objetivo consiste en establecer el hábito y sostenerlo en el tiempo.

Arnold Schwarzenegger entrenando su físico a los 79 años.
Arnold Schwarzenegger mantiene una vida activa a los 79 años y recomienda dedicar al menos 15 minutos diarios al ejercicio. Foto: Instagram @schwarzenegger

La propuesta está pensada especialmente para quienes tienen una agenda exigente, llevan una vida sedentaria o buscan retomar la actividad física de manera gradual. No es necesario disponer de máquinas ni trasladarse a un gimnasio, ya que el circuito puede realizarse en casa utilizando el propio peso corporal.

Contenido Recomendado

"Persona de bien":Arnold Schwarzenegger posó con la camiseta de un equipo argentino y generó furor en redes

"Persona de bien": Arnold Schwarzenegger posó con la camiseta de un equipo argentino y generó furor en redes

Equilibrio y determinación:cuáles son las claves para mantenerse físicamente saludable, según Arnold Schwarzenegger

Equilibrio y determinación: cuáles son las claves para mantenerse físicamente saludable, según Arnold Schwarzenegger

Cómo hacer la rutina del 1% de Arnold Schwarzenegger

Una de las versiones difundidas en su sitio oficial consiste en un circuito rápido de resistencia metabólica. Esta modalidad combina varios ejercicios realizados de manera consecutiva, con descansos breves entre cada uno. El objetivo es trabajar diferentes grupos musculares y elevar el ritmo cardíaco dentro de una sesión corta.

El circuito incluye:

  • Entre 8 y 10 sentadillas.
  • Entre 5 y 8 flexiones de brazos.
  • Una plancha abdominal de 15 segundos.
  • 15 saltos de tijera.
  • 6 estocadas hacia atrás con cada pierna.
  • 10 elevaciones de cadera.

Los principiantes pueden descansar aproximadamente 30 segundos entre movimientos. Una vez completados todos los ejercicios, se inicia una nueva vuelta hasta alcanzar los 15 minutos. Las repeticiones, la velocidad y los descansos deben ajustarse a la capacidad física de cada persona.

Las flexiones pueden realizarse con las rodillas apoyadas si la versión tradicional resulta demasiado exigente. Del mismo modo, los saltos de tijera pueden sustituirse por pasos laterales para reducir el impacto sobre las articulaciones.

Foto antigua de Arnold Schwarzenegger entrenando su físico de joven.
Arnold Schwarzenegger mantiene una vida activa a los 79 años y recomienda dedicar al menos 15 minutos diarios al ejercicio. Foto: Instagram @schwarzenegger

Por qué se llama rutina del 1%

Los 15 minutos equivalen aproximadamente al 1% de un día completo. La propuesta no busca reemplazar necesariamente los entrenamientos más extensos, sino ofrecer un punto de partida accesible y eliminar la falta de tiempo como excusa para no hacer actividad física.

Con este método, Arnold Schwarzenegger sostiene que no hace falta comenzar con largas sesiones en el gimnasio. La clave está en reservar un momento diario, elegir ejercicios sencillos y avanzar gradualmente. Ante lesiones, enfermedades o un período prolongado de inactividad, es recomendable consultar con un profesional de la salud antes de iniciar cualquier entrenamiento.

Arnold SchwarzeneggerEjercicios
Canal 26 | Espectáculos
Canal 26 | Espectáculos

Autor

Equipo de Canal 26 que comparte las novedades más importantes del espectáculo, la farándula y el entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. El presente polifacético de Tadeo, hijo de Julián Weich:pintor de casas, profesor y guía de ecoturismo en Bariloche

    El presente polifacético de Tadeo, hijo de Julián Weich: pintor de casas, profesor y guía de ecoturismo en Bariloche

  2. Otra pérdida para el folklore:murió a los 76 años una leyenda que grabó 8 discos y llevó la música popular por el mundo

    Otra pérdida para el folklore: murió a los 76 años una leyenda que grabó 8 discos y llevó la música popular por el mundo

  3. Qué se sabe de la muerte de Piero De Benedictis:el problema de salud del histórico artista que falleció a los 81 años

    Qué se sabe de la muerte de Piero De Benedictis: el problema de salud del histórico artista que falleció a los 81 años

  4. Michael Douglas, de 82 años, sobre Catherine Zeta-Jones:“Cuando me pidió monogamia, tuve que llamar a 5 mujeres”

    Michael Douglas, de 82 años, sobre Catherine Zeta-Jones: “Cuando me pidió monogamia, tuve que llamar a 5 mujeres”

  5. Luto en el folklore:murió a los 78 años una inconfundible voz de la música popular y referente de la Vendimia

    Luto en el folklore: murió a los 78 años una inconfundible voz de la música popular y referente de la Vendimia
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Israel rinde homenaje a víctimas del ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre

Israel rinde homenaje a víctimas del ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre

La CGT marchó en “defensa de la industria nacional”:“Proponemos otra idea de sociedad”

Estados Unidos creó una unidad anti-narcotráfico en Argentina y aprobó un fondo de más de 13 millones de dólares

LLA busca convencer a sus aliados de frenar la sesión impulsada por la oposición sobre la Ley de Tierras y negocia cambios a proyectos de Malvinas y Presupuesto

Economía

Aguinaldo de Reparación Histórica ANSES:qué es, de cuánto es el monto y qué jubilados lo cobran

Aguinaldo de Reparación Histórica ANSES: qué es, de cuánto es el monto y qué jubilados lo cobran

Aumentan los peajes a la Costa Atlántica antes del fin de semana largo:cuánto sale viajar a Mar del Plata con las nuevas tarifas

El Gobierno adjudicó AySA al grupo de Mauricio Filiberti por US$340 millones

Inflación en Ciudad de Buenos Aires:fue de 1,8% en septiembre, 0,1% más que en agosto

Internacionales

Limpiaban el atún, cambiaban su país de origen y pagaban menos:la maniobra millonaria que descubrieron en EE.UU.

Limpiaban el atún, cambiaban su país de origen y pagaban menos: la maniobra millonaria que descubrieron en EE.UU.

La frase de Donald Trump para redoblar su exigencia de ganar el Nobel de la Paz:“Resolví ocho guerras”

Lula cambia de estrategia y sale a buscar votos en redes para el balotaje contra Flávio Bolsonaro

Tensión al límite entre Argentina y Chile:un buque rumbo a Malvinas podría desatar un conflicto