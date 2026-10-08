Arnold Schwarzenegger, a sus 79 años, reveló su rutina de ejercicios de 15 minutos para mantenerse en forma: “Empezá con el 1%”

Arnold Schwarzenegger mantiene una vida activa a los 79 años y recomienda dedicar al menos 15 minutos diarios al ejercicio. Foto: Instagram @schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger, a sus 79 años, mantiene una vida activa y promueve una fórmula sencilla para incorporar el ejercicio a la rutina: reservar 15 minutos diarios para cuidar la salud. Ese tiempo representa aproximadamente el 1% de las 24 horas del día, razón por la cual su propuesta se conoce como la “rutina del 1%”.

“El día tiene 24 horas. Dedicar una hora a tu salud significa entregar solo el 4% de tu día. Pero ni siquiera te voy a pedir tanto. Empezá con el 1%”, escribió el protagonista de Terminator en un artículo publicado originalmente en 2012. En ese mismo texto, invitó a sus seguidores a comprometerse con 15 minutos diarios de actividad física.

La recomendación de Arnold Schwarzenegger parte de una idea concreta: la falta de tiempo no debería convertirse en un impedimento para moverse. Según explicó, la duración del entrenamiento puede aumentar progresivamente, pero el primer objetivo consiste en establecer el hábito y sostenerlo en el tiempo.

Arnold Schwarzenegger mantiene una vida activa a los 79 años y recomienda dedicar al menos 15 minutos diarios al ejercicio. Foto: Instagram @schwarzenegger

La propuesta está pensada especialmente para quienes tienen una agenda exigente, llevan una vida sedentaria o buscan retomar la actividad física de manera gradual. No es necesario disponer de máquinas ni trasladarse a un gimnasio, ya que el circuito puede realizarse en casa utilizando el propio peso corporal.

Cómo hacer la rutina del 1% de Arnold Schwarzenegger

Una de las versiones difundidas en su sitio oficial consiste en un circuito rápido de resistencia metabólica. Esta modalidad combina varios ejercicios realizados de manera consecutiva, con descansos breves entre cada uno. El objetivo es trabajar diferentes grupos musculares y elevar el ritmo cardíaco dentro de una sesión corta.

El circuito incluye:

Entre 8 y 10 sentadillas.

Entre 5 y 8 flexiones de brazos.

Una plancha abdominal de 15 segundos.

15 saltos de tijera.

6 estocadas hacia atrás con cada pierna.

10 elevaciones de cadera.

Los principiantes pueden descansar aproximadamente 30 segundos entre movimientos. Una vez completados todos los ejercicios, se inicia una nueva vuelta hasta alcanzar los 15 minutos. Las repeticiones, la velocidad y los descansos deben ajustarse a la capacidad física de cada persona.

Las flexiones pueden realizarse con las rodillas apoyadas si la versión tradicional resulta demasiado exigente. Del mismo modo, los saltos de tijera pueden sustituirse por pasos laterales para reducir el impacto sobre las articulaciones.

Arnold Schwarzenegger mantiene una vida activa a los 79 años y recomienda dedicar al menos 15 minutos diarios al ejercicio. Foto: Instagram @schwarzenegger

Por qué se llama rutina del 1%

Los 15 minutos equivalen aproximadamente al 1% de un día completo. La propuesta no busca reemplazar necesariamente los entrenamientos más extensos, sino ofrecer un punto de partida accesible y eliminar la falta de tiempo como excusa para no hacer actividad física.

Con este método, Arnold Schwarzenegger sostiene que no hace falta comenzar con largas sesiones en el gimnasio. La clave está en reservar un momento diario, elegir ejercicios sencillos y avanzar gradualmente. Ante lesiones, enfermedades o un período prolongado de inactividad, es recomendable consultar con un profesional de la salud antes de iniciar cualquier entrenamiento.