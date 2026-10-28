Así es la habitación con muebles Montessori de Elle y Lando, los hijos de Maxi López y Daniela Christiansson

El cuarto de los hijos de Maxi López y Daniela Christiansson Foto: @danielachristiansson en Instagram

Los hijos de Maxi López y Daniela Christiansson, Elle y Lando, tienen una habitación decorada según el método Montessori que se popularizó en el último tiempo para la crianza de los niños y niñas. Así, esta combinación da lugar a la mezcla de muebles de madera natural y espacios organizados para que los pequeños puedan llegar a tomar sus juguetes, libros y elementos de juego con libertad.

El cuarto está pensado para combinar descanso, entretenimiento y aprendizaje en un mismo espacio. Con camas inspiradas en una casita y un auto, una cocina de juguete, un mini mercado y bibliotecas adaptadas a los más chicos, cada sector mantiene una estética armoniosa donde predominan la madera clara, los textiles confortables y los delicados tonos pastel.

Los hijos de Maxi López y Daniela Christiansson, Elle y Lando, tienen una habitación decorada según el método Montessori. Foto: @danielachristiansson en Instagram

Cómo son las camas con diseño de casita y automóvil de Elle y Lando

Las dos camas se convierten en el foco del dormitorio, aportando identidad propia sin romper la coherencia estética del espacio. La de Elle, ubicada junto a la ventana, se destaca por su estructura de madera clara con forma de casita. Además, su diseño de baja altura le da lugar a la niña para subir y bajar libremente, una característica inspirada en la filosofía Montessori.

La cama de Lando mantiene la misma filosofía pero con una propuesta más lúdica en la cual la estructura imita a un auto con ruedas decorativas. La ambientación se completa con telas en tonos blanco y verde, estampados que asemejan a un bosque con una manta verde oliva y un peluche de león. Aunque cada una tiene un estilo propio, ambas mantienen una misma línea decorativa que refuerza la armonía y calidez del cuarto.

La cocinita de madera y el mercado infantil: el sector de juegos de imitación

Además de sus llamativas camas temáticas, el dormitorio de Elle y Lando incorpora un área especialmente diseñada para estimular la imaginación y el juego. Entre los muebles más destacados aparece una cocinita de madera que recrea una cocina real, con mesada, perillas, bacha, grifería y horno, pensada para que los más chicos exploren actividades cotidianas de manera divertida.

El dormitorio de Elle y Lando incorpora un área especialmente diseñada para estimular la imaginación y el juego con una cocinita de madera y un mercado infantil. Foto: @officialmaxilopez en instagram

A pocos pasos, un encantador mercado infantil completa el rincón lúdico de la habitación. Con estantes, cajones y una variedad de frutas y verduras de juguete, el espacio invita a recrear situaciones de la vida diaria mientras mantiene la estética cálida y ordenada que domina todo el ambiente. El resultado es un sector funcional y creativo que combina entretenimiento, aprendizaje y diseño en un mismo lugar.

Bibliotecas abiertas a la altura de los niños y sectores de lectura

La habitación también incorpora una biblioteca abierta y de baja altura, diseñada para que los niños puedan acceder fácilmente a sus cuentos y libros favoritos. En los estantes inferiores, peluches y juguetes en tonos pastel complementan la decoración y ayudan a mantener el espacio organizado sin perder calidez.

Cumpleaños de Elle López. Foto: @danielachristiansson en Instagram

A su vez, en el centro del cuarto se destaca un acogedor rincón de lectura y actividades, compuesto por una mesa redonda de madera clara y dos sillas infantiles con respaldos decorados con estrellas. Este sector fue pensado para fomentar la lectura, el dibujo y el juego creativo, integrándose de forma armónica al estilo funcional y luminoso que caracteriza todo el ambiente.

Juguetes Montessori en el cuarto de los hijos de Maxi López y Daniela Christiansson. Foto: @danielachristiansson en Instagram

La paleta de colores: tonos cálidos, beige, blanco y acentos pastel

La decoración del dormitorio de Elle y Lando, los hijos de Maxi López y Daniela Christiansson, encuentra su equilibrio en una paleta suave y atemporal donde la madera clara es la gran protagonista. Presente en las camas, las bibliotecas, la cocinita, el mercado infantil y otros muebles, este material aporta unidad visual y una sensación de calidez en cada rincón.

La hija de Maxi López y Daniela Christiansson en su cumpleaños vestida de hada. Foto: @danielachristiansson en Instagram

Los tonos beige, blanco, crema y marrón claro se combinan con detalles en rosa empolvado, verde oliva y colores pastel, creando una atmósfera luminosa y acogedora. A esto se suman los pisos de madera en tono miel y las alfombras de fibras naturales, que refuerzan la continuidad estética del ambiente. El resultado es un cuarto funcional y armonioso, pensado para acompañar el descanso, la lectura y el juego, con mobiliario accesible y detalles infantiles que siguen una misma identidad decorativa.