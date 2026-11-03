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Cumplió 32 años, fue una incomprendida película romántica y ahora es una joya de culto protagonizada por Winona Ryder y Ethan Hawke

El film, que se puede ver en Prime Video y Apple TV, cuenta también con la participación de Ben Stiller como actor y director en su ópera prima. Explora las frustraciones profesionales y amorosas de un grupo de jóvenes de poco más de 25 años.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Reality Bites, película con Winona Ryder
Reality Bites (La dura realidad) se estrenó el 13 de octubre de 1994 en Estados Unidos. Foto: IMDb
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Una película romántica que marcó una época, pero sobre todo a la generación X, es Reality Bites, también conocida como La dura realidad. Protagonizada por Ben Stiller, Winona Ryder y Ethan Hawke, se estrenó el 13 de octubre de 1994 en Estados Unidos con un presupuesto inicial de 11 millones de dólares.

Si bien no fue un fracaso de taquilla puesto que logró recaudar poco más de 33 millones de dólares, la historia fue lo suficiente incomprendida en aquellos años. Sin embargo, con el pasar del tiempo, se fue convirtiendo en una joya de culta, de esas que los cinéfilos de pura cepa deberían ver al menos una vez.

De qué trata Reality Bites, la película romántica protagonizada por Ben Stiller, Winona Ryder y Ethan Hawke

El filme estadounidense gira en torno a Lelaina Pierce, quien acaba de terminar su grado en cine en la Universidad y sueña con convertirse en una realizadora de documentales, aunque al final termina trabajando para una señal de televisión venida a menos.

Reality Bites, la película con Winona Ryder, Ben Stiller y Ethan Hawke
Winona Ryder interpreta a Lelaina Pierce, una documentalista que sueña con convertirse en famosa. Foto: IMDb

Como su deseo continúa intacto, la joven decide filmar una docu-ficción sobre su vida y la de sus amigos: Troy, un músico sin empleo; Vickie, una chica divertida y algo impulsiva que intenta controlar sus sentimientos; y Sammy, quien está buscando la manera de decirle a sus padres que es gay.

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Una gran oportunidad para Lelaina llega cuando Michael, un productor de TV, le ofrece emitir su documental. Con la aparición repentina de este hombre, la joven sentirá por primera vez que su corazón se verá dividido entre él y su mejor amigo Troy.

Reality Bites fue el debut cinematográfico de Ben Stiller como director

Muchas personas creen que Ben Stiller debutó como director en La increíble vida de Walter Mitty, una película dramática con elementos de fantasía estrenada en 2013. Pero lo cierto es que el actor de Mi novia Polly ya había dirigido su primera cinta hacía dos décadas.

Reality Bites, la película con Winona Ryder, Ben Stiller y Ethan Hawke
Reality Bites se convirtió en la primera película que dirigió Ben Stiller en su carrera. Foto: IMDb

En 1994, Ben Stiller, que por ese entonces tenía 28 años, no tenía la popularidad de la que hoy goza. Por aquellos años, su carrera se dividía en la interpretación y el guion. Venía de protagonizar el programa de sketches The Ben Stiller Show y sentía que era hora de dirigir una película. El intérprete mencionó, en diversas entrevistas, que su sueño siempre había sido ser director, incluso, mucho antes que actor.

Y así fue. El productor Michael Shamberg, socio de Danny De Vito, productor ejecutivo de la cinta, lo convocó para dirigir Reality Bites y él de inmediato aceptó. El guion estuvo a cargo de Helen Childress, quien trabajó codo a codo con Stiller en el proceso de filmación.

Por qué ver Reality Bites (La dura realidad)

Es una película que explora las dificultades que se presentan en el paso de joven a adulto y de la decepción por no llegar a cumplir con las expectativas de éxito impuestas por la sociedad. Analiza las frustraciones profesionales, amorosas y hasta familiares de una manera muy realista. Además, a pesar de que fue un serio relato de época de los 90, la trama narrativa sigue más vigente que nunca.

Reality Bites, la película con Winona Ryder, Ben Stiller y Ethan Hawke
Ethan Hawke interpreta a Troy, un joven músico sin empleo. Foto: IMDb

¿Se puede ver en streaming?

Actualmente, en España y Argentina la película está disponible para ver en los servicios se streaming de Prime Video y Apple TV.

PelículasCineWinona Ryder
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en historias de crímenes, temáticas de Sociedad y Cultura. Se recibió de Licenciada en Comunicación Audiovisual y de locutora y estudió dos años de Sociología en la UBA. Leer bio

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