Ató a su esposa a una silla y la encerró en el sótano durante 45 minutos para ver un partido de fútbol: terminó detenido

Terry Ward, de 64 años, enfrenta dos cargos judiciales. Foto: Policía de Richmond

Un hombre de 64 años fue detenido en Richmond, Virginia, Estados Unidos, acusado de atar a su esposa a una silla con cinta adhesiva y dejarla encerrada en el sótano de su casa.

El episodio ocurrió el domingo 11 de octubre de 2026 y, según versiones difundidas por medios locales, el acusado habría actuado para poder mirar un partido de fútbol americano sin interrupciones. La causa quedó en manos de la Justicia y el hombre enfrenta cargos por privación ilegítima de la libertad y violencia doméstica.

Cómo encontraron a la mujer y cuánto tiempo permaneció atada

El acusado fue identificado como Terry Ward, de 64 años, quien fue arrestado después de que la Policía acudiera a su vivienda, ubicada en Maplewood Avenue, cerca de Byrd Park, alrededor de las 23.30.

Según informó el medio local CBS 6 Richmond, los agentes llegaron al domicilio después de recibir una alerta por un conflicto doméstico. Allí, la mujer denunció que su esposo la había inmovilizado con cinta adhesiva y dejado en una silla en el sótano.

Foto ilustrativa. Policía de Estados Unidos

La víctima declaró que permaneció atada entre 30 y 45 minutos. Los policías observaron marcas y restos de cinta adhesiva en sus brazos, elementos que quedaron registrados en la denuncia penal.

El expediente también resalta una declaración atribuida al acusado, quien habría reconocido ante los efectivos que había sujetado a su esposa a una silla y la había dejado en el sótano de la vivienda.

El partido de fútbol americano y el motivo que investiga la Justicia

Una de las circunstancias que llamó la atención fue la presunta relación del episodio con un partido de la NFL, la principal liga de fútbol americano de Estados Unidos.

De acuerdo con información publicada inicialmente por Virginia Statewide Incidents y reproducida por CBS 6 Richmond, Ward habría dejado a su esposa inmovilizada para poder mirar fútbol americano en el piso superior de la vivienda.

Ahora, la investigación se concentra en las circunstancias en las que la mujer fue retenida y en las pruebas reunidas durante la intervención policial.

Qué cargos enfrenta el acusado y cuándo deberá presentarse ante la Justicia

Tras su detención, Ward fue imputado por un delito grave de privación ilegítima de la libertad y otro de agresión contra un integrante de su familia.

Según el artículo 18.2-47 del Código de Virginia, retener a una persona mediante la fuerza, intimidación o engaño para privarla de su libertad puede constituir un delito de clase 5. Esta figura contempla penas que pueden alcanzar los 10 años de prisión, aunque la sanción depende de las circunstancias y de la decisión judicial.

El acusado tiene prevista una nueva comparecencia ante el Tribunal de Distrito de Richmond para Asuntos de Menores y Relaciones Familiares el 10 de noviembre de 2026.

Hasta que exista una sentencia, Ward mantiene la presunción de inocencia. La investigación judicial deberá determinar su responsabilidad y esclarecer las circunstancias del episodio.