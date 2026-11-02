El tierno saludo de Antonela Roccuzzo a Thiago Messi por su cumpleaños: “14 años desde que me hiciste mamá”

El tierno saludo de Antonela Roccuzzo a su hijo Thiago por su cumpleaños. Foto: Instagram: Antonela Roccuzzo

Este lunes 2 de noviembre no es un día más para la familia Messi. Thiago, el hijo mayor de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, está cumpliendo 14 años y la rosarina no pudo ocultar su emoción en las redes sociales. La fecha despertó la nostalgia de la empresaria, que quiso celebrar este día tan especial con un mensaje dedicado a su hijo mayor.

A través de su cuenta de Instagram, Antonela hizo un tierno posteo con distintas fotos de Thiago y las acompañó con un emotivo mensaje: “Feliz cumple Thiagui. ¡14 años desde que me hiciste mamá! No puedo creer lo grande que estás. Te amamos tanto”. La publicación no tardó en llamar la atención de sus seguidores, que se sumaron a los saludos por el cumpleaños del adolescente.

El tierno saludo de Antonela Roccuzzo a Thiago Messi . Video: Instagram @antonelaroccuzzo

Las fotos de Thiago Messi que compartió Antonela Roccuzzo

Para celebrar el cumpleaños de su hijo mayor, Antonela eligió tres momentos diferentes de su vida: dos fotografías más actuales y una de cuando era pequeño. En dos de las postales, Thiago aparece vinculado al mundo del fútbol por las camisetas que lleva puestas, mientras que el video fue uno de los contenidos que más ternura despertó entre los usuarios de las redes sociales.

Las fotos que compartió Antonela Roccuzzo de Thiago Messi por su cumpleaños. Foto: Instagram: Antonela Roccuzzo

Es que el hijo mayor del excapitán de la Selección Argentina y la empresaria tiene incorporada una de las costumbres más características de nuestro país desde muy chico: tomar mate. En el video que publicó su mamá se lo puede ver disfrutando de la infusión, una tradición que parece haberlo acompañado a lo largo de los años. De hecho, en la tercera imagen del carrusel, que es más reciente, vuelve a aparecer con un mate en la mano, una muestra de que el hábito sigue presente en su día a día.

Las fotos que compartió Antonela Roccuzzo de Thiago Messi por su cumpleaños. Foto: Instagram: Antonela Roccuzzo

Messi frenó el rumor sobre Thiago y Barcelona

En agosto de este año, Messi fue consultado por un rumor que había empezado a circular con fuerza entre los fanáticos: la supuesta posibilidad de que su hijo Thiago se sumara a las divisiones inferiores del Barcelona.

La versión generó una enorme repercusión por todo lo que representa el apellido Messi para el club catalán. Sin embargo, el 10 fue muy claro cuando un fanático que lo esperó en la zona del vestuario de Inter Miami le preguntó si “Thiaguito” se iba de Estados Unidos. La respuesta del rosarino fue clara: “¿Qué? Nah”, una frase con la que dejó sin sustento la especulación.