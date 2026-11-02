comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El tierno saludo de Antonela Roccuzzo a Thiago Messi por su cumpleaños: “14 años desde que me hiciste mamá”

A través de su cuenta de Instagram, la rosarina compartió fotos y videos de Thiago y sorprendió con la costumbre argentina que tiene incorporada su hijo.

Canal 26 | Espectáculos
Por Canal 26 | Espectáculos
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El tierno saludo de Antonela Roccuzzo a su hijo Thiago por su cumpleaños.
El tierno saludo de Antonela Roccuzzo a su hijo Thiago por su cumpleaños. Foto: Instagram: Antonela Roccuzzo
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Este lunes 2 de noviembre no es un día más para la familia Messi. Thiago, el hijo mayor de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, está cumpliendo 14 años y la rosarina no pudo ocultar su emoción en las redes sociales. La fecha despertó la nostalgia de la empresaria, que quiso celebrar este día tan especial con un mensaje dedicado a su hijo mayor.

A través de su cuenta de Instagram, Antonela hizo un tierno posteo con distintas fotos de Thiago y las acompañó con un emotivo mensaje: “Feliz cumple Thiagui. ¡14 años desde que me hiciste mamá! No puedo creer lo grande que estás. Te amamos tanto”. La publicación no tardó en llamar la atención de sus seguidores, que se sumaron a los saludos por el cumpleaños del adolescente.

El tierno saludo de Antonela Roccuzzo a Thiago Messi
El tierno saludo de Antonela Roccuzzo a Thiago Messi . Video: Instagram @antonelaroccuzzo

Las fotos de Thiago Messi que compartió Antonela Roccuzzo

Para celebrar el cumpleaños de su hijo mayor, Antonela eligió tres momentos diferentes de su vida: dos fotografías más actuales y una de cuando era pequeño. En dos de las postales, Thiago aparece vinculado al mundo del fútbol por las camisetas que lleva puestas, mientras que el video fue uno de los contenidos que más ternura despertó entre los usuarios de las redes sociales.

Las fotos que compartió Antonela Roccuzzo de Thiago Messi por su cumpleaños.
Las fotos que compartió Antonela Roccuzzo de Thiago Messi por su cumpleaños. Foto: Instagram: Antonela Roccuzzo

Es que el hijo mayor del excapitán de la Selección Argentina y la empresaria tiene incorporada una de las costumbres más características de nuestro país desde muy chico: tomar mate. En el video que publicó su mamá se lo puede ver disfrutando de la infusión, una tradición que parece haberlo acompañado a lo largo de los años. De hecho, en la tercera imagen del carrusel, que es más reciente, vuelve a aparecer con un mate en la mano, una muestra de que el hábito sigue presente en su día a día.

Contenido Recomendado

El minimalismo quedó obsoleto:la tendencia hogareña que une a Antonela Roccuzzo, Flor Torrente y Vero Lozano

Casas de famosos

Cuántos años tienen Thiago, Mateo y Ciro, los hijos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Thiago, Mateo y Ciro, los hijos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en la despedida.
Las fotos que compartió Antonela Roccuzzo de Thiago Messi por su cumpleaños.
Las fotos que compartió Antonela Roccuzzo de Thiago Messi por su cumpleaños. Foto: Instagram: Antonela Roccuzzo

Messi frenó el rumor sobre Thiago y Barcelona

En agosto de este año, Messi fue consultado por un rumor que había empezado a circular con fuerza entre los fanáticos: la supuesta posibilidad de que su hijo Thiago se sumara a las divisiones inferiores del Barcelona.

La versión generó una enorme repercusión por todo lo que representa el apellido Messi para el club catalán. Sin embargo, el 10 fue muy claro cuando un fanático que lo esperó en la zona del vestuario de Inter Miami le preguntó si “Thiaguito” se iba de Estados Unidos. La respuesta del rosarino fue clara: “¿Qué? Nah”, una frase con la que dejó sin sustento la especulación.

Antonela RoccuzzoThiago MessiLionel MessiCR
Canal 26 | Espectáculos
Canal 26 | Espectáculos

Autor

Equipo de Canal 26 que comparte las novedades más importantes del espectáculo, la farándula y el entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. En 1971, Joan Manuel Serrat lanzó un clásico:37 años después, Peteco Carabajal lo convirtió en una chacarera que hizo historia en el folklore argentino

    En 1971, Joan Manuel Serrat lanzó un clásico: 37 años después, Peteco Carabajal lo convirtió en una chacarera que hizo historia en el folklore argentino

  2. “Yo sería igual”:Moria Casán contó por qué no fue al casamiento de Lali y sorprendió con su respuesta

    “Yo sería igual”: Moria Casán contó por qué no fue al casamiento de Lali y sorprendió con su respuesta

  3. Lágrimas en el folklore:murió a los 62 años tras descompensarse en un partido de fútbol el artista que llevó el malambo argentino a los 5 continentes

    Lágrimas en el folklore: murió a los 62 años tras descompensarse en un partido de fútbol el artista que llevó el malambo argentino a los 5 continentes

  4. El actor argentino Suarc subió al escenario en Nueva York y no fue nadie a verlo:“Me dio mucha vergüenza, pero hice la función igual, con el corazón dolido”

    El actor argentino Suarc subió al escenario en Nueva York y no fue nadie a verlo: “Me dio mucha vergüenza, pero hice la función igual, con el corazón dolido”

  5. Así es la vida viajera de Sofía Chiodi, la niñera de Mirko y Milenka que acompaña a Marley en la crianza de sus hijos

    Así es la vida viajera de Sofía Chiodi, la niñera de Mirko y Milenka que acompaña a Marley en la crianza de sus hijos
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Desde el jardín de infantes, las escuelas porteñas deberán enseñar a cuidar y proteger a los animales:los 5 ejes de la nueva ley

Animales; mascotas; niños.

Elecciones Argentina 2027:consultá el padrón provisorio para saber si estás habilitado para votar el año que viene

Elecciones en EE.UU.:el Gobierno advierte que una derrota de Trump impacte en el riesgo país

Cristina Kirchner dejó abierta la puerta a una candidatura presidencial en 2027:“¿Por qué no?”

Economía

El riesgo país, cerca de los 800 puntos:caen las acciones argentinas en Wall Street y sube el dólar

El riesgo país, cerca de los 800 puntos: caen las acciones argentinas en Wall Street y sube el dólar

Aumento, bono y nuevas fechas:las tres noticias de ANSES para jubilados

ANSES confirmó las fechas de noviembre:cuándo cobran los jubilados con DNI terminado en 6, 7, 8 y 9

Plazo fijo:cuánto ganás con $1 millón en 30 días y qué banco paga más en noviembre

Internacionales

Midterms 2026 en USA:qué se vota, a quién favorecen las encuestas, y qué está en juego para Donald Trump y la Argentina

Se procesan las papeletas de voto por correo antes de las elecciones de mitad de mandato en Denver, Colorado.

La hora de la verdad para Donald Trump:entre el desgaste político y la amenaza de perder el Congreso

Elecciones en Estados Unidos:las claves que pueden cambiar los últimos dos años del mandato de Donald Trump

En 1980, China implementó la política del hijo único:46 años después, la baja en la natalidad continúa a pesar de que permiten tener hasta 3 hijos por pareja