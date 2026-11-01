Lágrimas en el folklore: murió a los 62 años tras descompensarse en un partido de fútbol el artista que llevó el malambo argentino a los 5 continentes

Fue uno de los referentes de la cultura santiagueña Foto: La Folk Argentina

La música y la danza tradicional argentina atraviesan un momento de tristeza por la muerte de Oscar Alberto “Lechuga” Umbides, reconocido músico, bailarín y profesor de folklore de Santiago del Estero. El artista falleció el miércoles 21 de octubre de 2026 luego de sufrir una descompensación mientras participaba de un partido de fútbol amateur.

Su partida generó numerosas muestras de dolor entre familiares, colegas y representantes de la cultura popular. Umbides fue uno de los referentes del grupo Los Umbides, una formación que llevó el malambo, el zapateo, la percusión y las destrezas con bombos y boleadoras a escenarios de los cinco continentes.

Cómo murió Oscar “Lechuga” Umbides durante un partido de fútbol: el adiós a un referente del folklore

Según informaron medios locales, el deceso ocurrió alrededor de las 16.30, cuando el artista comenzó a sentirse mal y debió ser trasladado de urgencia en un vehículo particular al Hospital Regional. Pese a los esfuerzos médicos, su fallecimiento fue confirmado cerca de las 17.30, lo que provocó una profunda conmoción entre sus familiares y referentes del folklore argentino

Pese a la atención recibida, cerca de las 17.30 se confirmó su fallecimiento. La doctora Silvia González, jefa de la sala de Shock Room, comunicó la noticia mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes para establecer formalmente las circunstancias de la muerte.

El fallecimiento ocurrió apenas cuatro días antes de su cumpleaños. El 25 de octubre, su familia publicó un emotivo mensaje en el que recordó que ese día habría cumplido 63 años: “Vamos a continuar tu legado, pa, y lo vamos a hacer con muchísimo orgullo”.

Oscar “Lechuga” Umbides fue uno de los referentes de la cultura santiagueña Foto: La Folk Argentina

Quién era Oscar “Lechuga” Umbides, el artista que llevó el folklore argentino a los cinco continentes

La historia de Oscar Umbides estuvo profundamente relacionada con la de su esposa Rina Padilla, a quien conoció mientras ambos formaban parte del ballet dirigido por Andrés y Carmen Chazarreta. Juntos construyeron un proyecto familiar dedicado a preservar y difundir las tradiciones santiagueñas.

Con sus hijos Machy, Daniel, Benjamín y Gabriel, formaron Los Umbides, un espectáculo que fusionó música, danza, zapateo, malambo, percusión y destrezas con bombos y boleadoras.

La propuesta alcanzó una importante proyección internacional. Según informó Radio Nacional en febrero de 2025, la familia se presentó en escenarios de los cinco continentes con actuaciones en países como Estados Unidos, México, Brasil, Turquía, Australia y Sudáfrica. Además, sus hijos Machy y Daniel llegaron a formar parte del prestigioso Cirque du Soleil durante dos años.

Uno de los aspectos más destacados de su recorrido fue la participación de Machy y Daniel Umbides en Cirque du Soleil durante dos años. Además, el proyecto familiar llegó a espectáculos realizados a bordo de cruceros internacionales.

En enero de 2025, Los Umbides recibieron la distinción Consagración del Festival de la Tradición de Añatuya, un reconocimiento a su propuesta artística y su trabajo de difusión cultural.

La muerte de “Lechuga” dejó un profundo dolor en su familia y en el ambiente folklórico. Sin embargo, su legado permanece ligado al trabajo de sus hijos, a las generaciones que aprendieron de sus enseñanzas y a los escenarios internacionales donde las tradiciones santiagueñas encontraron nuevos públicos.