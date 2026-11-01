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En 1971, Joan Manuel Serrat lanzó un clásico: 37 años después, Peteco Carabajal lo convirtió en una chacarera que hizo historia en el folklore argentino

Una de las composiciones más emblemáticas del cantautor español encontró una nueva identidad en el folklore argentino. El músico santiagueño la incorporó a su disco Aldeas y explicó la curiosa historia detrás de su reinterpretación.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Peteco Carabajal y Joan Manuel Serrat 2026 folkore argentina españa
Los músicos se reencontraron hace pocas horas y comparten un vínculo emocional a través de una canción histórica. Foto: Noticias del Estero
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En 1971, Joan Manuel Serrat publicó Mediterráneo, una canción que se convirtió en una de las obras más reconocidas de su carrera. Con una letra dedicada al mar, la identidad y la pertenencia, el cantautor español construyó un clásico que trascendió generaciones y fronteras. En 2008, aquella composición encontró un destino inesperado: el folklore argentino, ya que Peteco Carabajal, uno de los grandes referentes de la chacarera santiagueña, decidió incorporarla a su disco Aldeas y darle una interpretación atravesada por los sonidos de su tierra.

La elección no fue casual. El músico había encontrado una particular conexión entre el Mediterráneo de Serrat y la historia de Santiago del Estero. Incluso, durante sus presentaciones, utilizó una curiosa referencia al pasado geológico de la región para explicar por qué había decidido convertir aquella canción española en una chacarera marítima.

La historia de “Mediterráneo”, el clásico que Joan Manuel Serrat lanzó en 1971

El origen de esta historia se remonta a 1971, cuando Serrat publicó el álbum Mediterráneo, integrado por diez canciones. Entre ellas aparecieron composiciones como Aquellas pequeñas cosas, Pueblo blanco, Lucía y Vagabundear.

Según la discografía oficial del artista, tanto la letra como la música de Mediterráneo pertenecen a Serrat. La producción contó con arreglos de Juan Carlos Calderón, Gian Piero Reverberi y Antoni Ros Marbà.

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La canción aborda el vínculo emocional con el mar como paisaje de origen, memoria e identidad. Su importancia dentro de la música popular española hizo que numerosos intérpretes regresaran a ella con el paso de los años.

Sin embargo, entre esas reinterpretaciones apareció una especialmente singular: Peteco Carabajal, un músico nacido en el corazón del folklore santiagueño que decidió encontrar su propio paisaje dentro de aquella composición

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En 2008, Peteco Carabajal transformó “Mediterráneo” en una chacarera y reveló el motivo

En diciembre de 2008, Peteco Carabajal presentó Aldeas, un álbum que combinaba composiciones propias con canciones de artistas como Silvio Rodríguez, Rubén Blades, Luis Alberto Spinetta y Joan Manuel Serrat.

La inclusión de Mediterráneo representaba una de las apuestas más particulares del disco. Peteco trasladó la composición al universo musical santiagueño e incorporó un tratamiento folklórico que desembocaba en el ritmo de chacarera.

Durante la presentación del álbum en el teatro ND Ateneo en marzo de 2009, el músico explicó su elección con una frase que combinaba humor, historia e identidad. “Hace millones de años, Santiago del Estero ha sido mar. Pero los Carabajal ya estábamos... Vaya esta chacarera marítima en honor a ese pasado, expresó en una declaración que fue recogida por la periodista Karina Micheletto en una crónica publicada por Página 12 el 15 de marzo de 2009.

Peteco Carabajal
Peteco Carabajal

Detrás de aquella ocurrencia, había una decisión artística más profunda: mostrar que el folklore podía dialogar con canciones de diferentes geografías sin abandonar su identidad.

En una entrevista publicada por Folklore Club el 2 de marzo de 2009, Peteco reconoció que Serrat y los demás autores incluidos en Aldeas eran referentes importantes para él desde hacía muchos años. Su intención era acercarse a esos universos musicales y encontrar los elementos que mejor expresaran la identidad de cada autor.

Es por eso que 37 años después de su publicación original, Mediterráneo cruzó simbólicamente el océano para encontrar una nueva vida dentro de la chacarera. El mar de Serrat y la tierra de los Carabajal quedaron unidos en una reinterpretación que demostró cómo una misma canción puede adquirir diferentes identidades sin perder su esencia.

MúsicaJoan Manuel SerratPeteco CarabajalFolklore
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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