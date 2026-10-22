comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

En 2018, Lali Espósito usó el pelo corto para una de sus películas más oscuras: 8 años después, lo retomó para su misterioso papel en Glaxo

Se trata de Acusada, un thriller basado libremente en el crimen de Solange Grabenheimer, ocurrido en 2007 y que tuvo a Lucila Frend como principal sospechosa. Lali dio vida, en este caso, a Dolores, una joven que debe enfrentarse a un juicio por el crimen de su mejor amigas.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Lali Espósito en Acusada y Glaxo
Lali Espósito en Acusada y Glaxo Foto: IMDb
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El pasado 11 de septiembre, Lali Espósito estrenó su próxima película Glaxo, dirigida por Benjamín Naishtat, en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Se trata de un thriller enmarcado en el típico road movie de época sobre una mujer y su esposo, un excomisario corrupto, y las consecuencias que dejan sus acciones años después. Sin embargo, más allá de la premisa de esta cinta, existe un punto de contacto con otra de sus películas: Acusada, estrenada en 2018.

En ambas cintas, la actriz optó por un look alejado al que suele llevar: la intérprete se lució con un cabello extremadamente corto. Pero no solo eso. Si bien, por supuesto, los filmes cuentan una historia completamente diferente, las interpretaciones de Lali se vinculan a partir del misterio. Sin embargo, en el caso de Acusada, guarda una historia trágica y oscura inspirada posiblemente en un caso policial real que conmocionó a la Argentina.

De qué trata Acusada, la película en la que Lali Espósito brindó uno de sus mejores papeles

Con guion de Ulises Porra y Gonzalo Tobal, el filme gira en torno a Dolores Dreier, una joven estudiante universitaria cuya amiga es brutalmente asesinada de un momento a otro. Si bien, al principio, solo auspiciará de testigo del crimen, años más tarde, comenzará a ser investigada como la principal sospechosa hasta llevarla a juicio por el asesinato.

Lali Espósito en Acusada y Glaxo
Lali Espósito en Acusada, uno de los mejores papeles de su carrera. La actriz interpretó a una joven sospechada de matar de su amiga. Foto: IMDb

Acusada aborda la duda y el dilema de una familia que apuesta todo por defender a su hija. No obstante, la vacilación y las propias declaraciones de la joven harán que sus propios padres empiecen a preguntarse si verdaderamente Dolores podría ser la culpable del homicidio de su amiga.

Contenido Recomendado

La canción de Lali Espósito que Pedro Sánchez utilizó para responderle a Javier Milei:“Temazo argentino”

Pedro Sánchez y Javier Milei

Lali llevó un clásico del tango a River:la historia de “Pasional”, la canción que popularizó Alberto Morán

Lali llevó un clásico del tango a River: la historia de “Pasional”, la canción que popularizó Alberto Morán

Espósito no estuvo sola en el filme dirigido por Gonzalo Tobal. El elenco cuenta con las actuaciones de Leonardo Sbaraglia, Inés Estévez, Gael García Bernal, Gerardo Romano y Daniel Fanego.

El crimen de Solange Grabenheimer: el caso real detrás de Acusada

Al momento de su estreno en septiembre de 2018, los guionistas mencionaron que el filme se había basado libremente en el caso de Solange Grabenheimer, la estudiante de 21 años asesinada en su casa de Florida el 10 de enero de 2007. La única sospechosa y acusada fue su amiga Lucila Frend, quien por ese entonces vivía con la víctima.

Sobre su vínculo se dijeron muchas cosas y se difundieron múltiples versiones plagadas de irregularidades policiales. Una de ellas fue la hora del asesinato de Solange, que debido a inconsistencias periciales, mantuvo dos ventanas de tiempo en las que pudo haberse cometido. Esto terminó provocando consecuencias en la resolución de la causa.

Lali Espósito en Acusada y Glaxo
Lali Espósito con Leonardo Sbaraglia en Acusada, basada libremente en el caso de Solange Grabenheimer y Lucila Frend. Foto: IMDb

Frend fue llevada a juicio en 2011 para quedar finalmente absuelta por falta de pruebas consistentes en su contra por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de San Isidro. Lo último que se sabe de ella es que se mudó a Europa, formó familia y vive absolutamente alejada de las redes sociales. Desde 2022, la causa por el crimen de Solange está prescripta.

Volviendo a la película, Lali debió trabajar en la composición de su rol a nivel emocional y psicológico, pues se trataba de un papel muy diferente a los que venía trabajando mucho más vinculados a tiras juveniles. A sus 27 años, sin dudas, Acusada se volvió en una oportunidad única para explorar personajes maduros y complejos.

Lali Espósito en Acusada y Glaxo
Lali Espósito en Glaxo, su próxima película, se estrena en noviembre de 2026 en Argentina.

¿Y Glaxo cuando se estrena?

Glaxo, su próxima película, tiene previsto su estreno nacional para el próximo 24 de noviembre en el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) y a partir de entonces se podrá ver en cines de todo el país. El filme cuenta con las interpretaciones de Esteban Lamothe, Esteban Gigliardi, Gonzalo Bonadeo y Marcelo Subiotto.

Lali EspósitoCinePelículas
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Lágrimas en el folklore:murió a los 70 años una voz histórica del chamamé que llevó la música popular por el mundo durante 5 décadas

    Lágrimas en el folklore: murió a los 70 años una voz histórica del chamamé que llevó la música popular por el mundo durante 5 décadas

  2. Muebles con fibras naturales, ventanales arqueados y decoración náutica:así es por dentro la habitación de los hijos de Zaira Nara

    Muebles con fibras naturales, ventanales arqueados y decoración náutica: así es por dentro la habitación de los hijos de Zaira Nara

  3. La intimidad de la casa de Marcelo Polino:orden de quirófano, ventanas tapadas “tipo sarcófago” y playa prohibida

    La intimidad de la casa de Marcelo Polino: orden de quirófano, ventanas tapadas “tipo sarcófago” y playa prohibida

  4. Fue peón rural, conoció a Jorge Cafrune en un asado y vendió 30.000 discos en un mes:José Larralde, el cantor de folklore que hoy cumple 89 años

    Fue peón rural, conoció a Jorge Cafrune en un asado y vendió 30.000 discos en un mes: José Larralde, el cantor de folklore que hoy cumple 89 años

  5. Colección de lujo, paneles acústicos y estilo vintage:así es por dentro el rincón más personal y creativo de Emanuel Ortega

    Colección de lujo, paneles acústicos y estilo vintage: así es por dentro el rincón más personal y creativo de Emanuel Ortega
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Video:Javier Milei cumple 56 años y así le cantaron Karina y los diputados de La Libertad Avanza

video le cantaron el feliz cumpleaños a javier milei

El Gobierno oficializó el Decreto 1103/26 por la visita del papa León XIV:qué días y qué partes del país tendrán feriados extraordinarios

José Luis Espert fue procesado por lavado de dinero y no podrá salir del país

El Gobierno declaró como grupos terroristas al Cártel de Sinaloa, las FARC-EP y a otras tres bandas criminales vinculadas al narcotráfico

Economía

El consumo volvió a caer:mostró un fuerte retroceso en agosto en supermercados y mayoristas

El consumo volvió a caer: mostró un fuerte retroceso en agosto en supermercados y mayoristas

Javier Milei reconoció la desaceleración de la economía y vinculó la reciente suba del riesgo país con la incertidumbre electoral

Plazo fijo en octubre de 2026:cuánto dinero hay que invertir para ganar $500.000 por mes

El riesgo país vuelve a superar los 700 puntos y el dólar oficial tocó un nuevo máximo

Internacionales

Elecciones en España:las encuestas marcan una clara tendencia de cara al nuevo Gobierno

Alberto Núñez Feijoo, en la asunción de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno español. Foto: Reuters

Elecciones de medio término en Estados Unidos:qué dicen las encuestas para los comicios que definen la conformación del Congreso

En Bolivia buscan voluntarios para trabajar 25 horas por semana:ofrecen 2 comidas y alojamiento en un castillo ecológico

VIDEO:un fuerte terremoto de magnitud 7 sacudió el Tíbet y activó una alerta de emergencia en China