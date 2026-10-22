En 2018, Lali Espósito usó el pelo corto para una de sus películas más oscuras: 8 años después, lo retomó para su misterioso papel en Glaxo

Lali Espósito en Acusada y Glaxo Foto: IMDb

El pasado 11 de septiembre, Lali Espósito estrenó su próxima película Glaxo, dirigida por Benjamín Naishtat, en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Se trata de un thriller enmarcado en el típico road movie de época sobre una mujer y su esposo, un excomisario corrupto, y las consecuencias que dejan sus acciones años después. Sin embargo, más allá de la premisa de esta cinta, existe un punto de contacto con otra de sus películas: Acusada, estrenada en 2018.

En ambas cintas, la actriz optó por un look alejado al que suele llevar: la intérprete se lució con un cabello extremadamente corto. Pero no solo eso. Si bien, por supuesto, los filmes cuentan una historia completamente diferente, las interpretaciones de Lali se vinculan a partir del misterio. Sin embargo, en el caso de Acusada, guarda una historia trágica y oscura inspirada posiblemente en un caso policial real que conmocionó a la Argentina.

De qué trata Acusada, la película en la que Lali Espósito brindó uno de sus mejores papeles

Con guion de Ulises Porra y Gonzalo Tobal, el filme gira en torno a Dolores Dreier, una joven estudiante universitaria cuya amiga es brutalmente asesinada de un momento a otro. Si bien, al principio, solo auspiciará de testigo del crimen, años más tarde, comenzará a ser investigada como la principal sospechosa hasta llevarla a juicio por el asesinato.

Lali Espósito en Acusada, uno de los mejores papeles de su carrera. La actriz interpretó a una joven sospechada de matar de su amiga. Foto: IMDb

Acusada aborda la duda y el dilema de una familia que apuesta todo por defender a su hija. No obstante, la vacilación y las propias declaraciones de la joven harán que sus propios padres empiecen a preguntarse si verdaderamente Dolores podría ser la culpable del homicidio de su amiga.

Espósito no estuvo sola en el filme dirigido por Gonzalo Tobal. El elenco cuenta con las actuaciones de Leonardo Sbaraglia, Inés Estévez, Gael García Bernal, Gerardo Romano y Daniel Fanego.

El crimen de Solange Grabenheimer: el caso real detrás de Acusada

Al momento de su estreno en septiembre de 2018, los guionistas mencionaron que el filme se había basado libremente en el caso de Solange Grabenheimer, la estudiante de 21 años asesinada en su casa de Florida el 10 de enero de 2007. La única sospechosa y acusada fue su amiga Lucila Frend, quien por ese entonces vivía con la víctima.

Sobre su vínculo se dijeron muchas cosas y se difundieron múltiples versiones plagadas de irregularidades policiales. Una de ellas fue la hora del asesinato de Solange, que debido a inconsistencias periciales, mantuvo dos ventanas de tiempo en las que pudo haberse cometido. Esto terminó provocando consecuencias en la resolución de la causa.

Lali Espósito con Leonardo Sbaraglia en Acusada, basada libremente en el caso de Solange Grabenheimer y Lucila Frend. Foto: IMDb

Frend fue llevada a juicio en 2011 para quedar finalmente absuelta por falta de pruebas consistentes en su contra por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de San Isidro. Lo último que se sabe de ella es que se mudó a Europa, formó familia y vive absolutamente alejada de las redes sociales. Desde 2022, la causa por el crimen de Solange está prescripta.

Volviendo a la película, Lali debió trabajar en la composición de su rol a nivel emocional y psicológico, pues se trataba de un papel muy diferente a los que venía trabajando mucho más vinculados a tiras juveniles. A sus 27 años, sin dudas, Acusada se volvió en una oportunidad única para explorar personajes maduros y complejos.

Lali Espósito en Glaxo, su próxima película, se estrena en noviembre de 2026 en Argentina.

¿Y Glaxo cuando se estrena?

Glaxo, su próxima película, tiene previsto su estreno nacional para el próximo 24 de noviembre en el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) y a partir de entonces se podrá ver en cines de todo el país. El filme cuenta con las interpretaciones de Esteban Lamothe, Esteban Gigliardi, Gonzalo Bonadeo y Marcelo Subiotto.