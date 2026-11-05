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El cambio de vida de Cristian Fredes: el regreso a la casa donde fue rescatado por Sergio Verón

El participante de Cuestión de Peso bajó 100 kilos y regresó a la habitación del rescate extremo. Mirá el emotivo momento en la nota.

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Cristian Fredes en Cuestión de Peso.
Cristian Fredes en Cuestión de Peso. Foto: Captura de video - El Trece
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Cristian Fredes volvió a su casa, el lugar en el que, tiempo atrás, fue rescatado en un complejo operativo médico liderado por Sergio Verón, el reconocido integrante del equipo del doctor Alberto Cormillot.

Tras haber logrado bajar alrededor de 100 kg, el participante del reality Cuestión de Peso compartió cómo es su vida actual y los cambios positivos que ha implementado en su vida luego de aquel rescate extremo.

Cristian Fredes en Cuestión de Peso.
Cristian Fredes en Cuestión de Peso. Foto: Captura de video.

Los cambios de hábitos

Cristian explicó cómo ahora gestiona su propia alimentación, priorizando el consumo de proteínas tras su cirugía de bypass, y cómo incorporó el ejercicio físico en su rutina diaria.

“Ahora quiero seguir cuidándome, trabajar y andar en bici. Mi próxima meta es andar en bici. Y si me caigo, tendré que levantarme”, comentó.

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El participante reflexionó sobre la habitación donde vivía anteriormente y cómo está reorganizando su hogar para fomentar la independencia y mejorar la relación con sus padres, quienes lo cuidaron durante su etapa más difícil.

A pesar de los desafíos físicos que conlleva la pérdida de peso, como el exceso de piel, Cristian mantiene una actitud positiva y se enfoca en mantener los hábitos saludables aprendidos en la clínica, buscando ser un ejemplo para su familia.

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