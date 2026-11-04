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Murió Daniel Bifulco, el inolvidable Jaimito de Videomatch: lo encontraron sin vida en su casa

El actor era recordado por ser un gran humorista en el programa de Marcelo Tinelli.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Daniel Bifulco, uno de los integrantes de Los Jaimitos.
Daniel Bifulco, uno de los integrantes de Los Jaimitos. Foto: Instagram/jaimito_bifulco - redes sociales.
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El actor y humorista Daniel Bifulco (56), recordado por interpretar a uno de los personajes de Jaimito en Videomatch, murió y fue encontrado sin vida en su domicilio. Según las primeras informaciones brindadas por el periodista Pablo Layus, habría sufrido un infarto en su domicilio y fue encontrado por un familiar.

Bifulco quedó en el recuerdo del público por su participación en el histórico ciclo conducido por Marcelo Tinelli, donde el personaje de Jaimito se convirtió en uno de los más reconocidos del programa.

Quién era Daniel Bifulco

Daniel Bifulco fue un actor y humorista argentino que alcanzó popularidad por su participación en Videomatch, el histórico ciclo conducido por Marcelo Tinelli. Se hizo popularmente conocido como uno de los integrantes de “Los Jaimitos”, un recordado sketch humorístico que compartió con Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta, caracterizado por sus canciones, ocurrencias y chistes de doble sentido.

Los Jaimitos, Videomatch.
Los Jaimitos, Videomatch. Foto: eltrece.

Además de su trabajo en televisión, desarrolló una trayectoria en el teatro, con participaciones en espectáculos como Juntos y revueltos, Roberto Peña en Show y Noche de Peña. Su talento para el humor lo convirtió en uno de los rostros recordados de aquella etapa de la televisión argentina.

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Por otro lado, Bifulco formó parte de Paraíso Terrenal, un magazine de medianoche que se estrenó en enero de 2009 por Canal Trece, conducido por Walter «Chino» D’Angelo, Fernanda Vives y Pablo Mooney, donde funcionaba como el alivio cómico.

Daniel Bifulco, humorista.
Daniel Bifulco, humorista. Foto: Instagram/jaimito_bifulco

Cuándo fue la última aparición pública de Daniel Bufulcos

Durante el Mundial 2026, Marcelo Tinelli volvió a convocar a “Los Jaimitos” para su ciclo de Infobae Mundial y en esta oportunidad, el histórico trío humorístico regresó a escena con una nueva canción cargada de humor.

Rodrigo Vagoneta, Roberto Peña y Daniel Bifulco grabaron una interpretación con bromas y referencias futboleras que despertaron las risas en el estudio de Miami, Estados Unidos. El video también tuvo una importante repercusión en las redes sociales, donde se viralizó rápidamente.

MuerteHumorista / cómico
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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