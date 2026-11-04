Se conocieron nuevos detalles sobre la muerte de Daniel Bifulco, integrante de “Los Jaimitos” de VideoMatch

El humorista tenía 56 años y falleció en las últimas horas. Foto: Instagram/jaimitobifulco

El actor y humorista Daniel Alberto Bifulco, de 56 años, recordado por integrar el trío Los Jaimitos del programa VideoMatch, fue encontrado muerto este miércoles en su casa del barrio porteño de Villa Urquiza.

Según el parte policial al que accedió Canal 26, durante la madrugada ingresó un llamado al 911 realizado por el hermano del artista, quien advirtió que Bifulco se encontraba inconsciente en su domicilio, ubicado en Franklin D. Roosevelt al 5200.

Ante la denuncia, personal policial se trasladó hasta la vivienda y solicitó asistencia médica. Minutos después, una ambulancia del SAME llegó al lugar y constató el fallecimiento del actor.

Daniel Bifulco, uno de los integrantes de Los Jaimitos. Foto: Instagram/jaimito_bifulco - redes sociales.

Qué reveló el parte policial sobre la muerte de Daniel Bifulco

De acuerdo con la información oficial a la que tuvo acceso este medio, Bifulco fue encontrado recostado y sin signos visibles de violencia.

Tras confirmarse su muerte, el magistrado interviniente dispuso la apertura de actuaciones por averiguación de causal de muerte y ordenó la intervención de la Unidad Criminalística para realizar las pericias correspondientes.

Si bien las primeras versiones periodísticas señalaron que el humorista habría sufrido un infarto, hasta el momento no se confirmó oficialmente la causa del fallecimiento.

Daniel Bifulco, humorista, Jaimito. Foto: Instagram/jaimitobifulco

Quién era Daniel Bifulco, el recordado Jaimito de VideoMatch

Daniel Bifulco alcanzó gran popularidad durante su participación en VideoMatch, el histórico programa conducido por Marcelo Tinelli, donde integró el trío humorístico Los Jaimitos junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta.

Su muerte generó conmoción entre sus colegas del ambiente artístico. Uno de los primeros en despedirlo fue Torry Palenzuela, quien publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales: “Dani querido, te voy a recordar sonriendo. Hasta siempre amigo y colega. Gracias por tu arte, descansá en paz”.