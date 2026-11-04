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Así es la escuela que fundó Abel Pintos en Buenos Aires: cultivos de nueces, enseñanza agrícola y colaboración con estudiantes rurales

Con un vivero sustentable, actividades al aire libre y propuestas educativas para chicos y adultos, La Matera es el proyecto con el que Abel Pintos busca fomentar el cuidado del medioambiente y la conexión con la naturaleza en Buenos Aires.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Abel Pintos en La Matera
Abel Pintos en La Matera Foto: @establecimientolamatera en Instagram
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Abel Pintos puso en marcha en Buenos Aires una iniciativa que integra educación y compromiso con el cuidado del medioambiente, mediante propuestas pensadas tanto para chicos como para grandes. Durante 2024, el músico folklórico impulsó un espacio en La Matera concebido para incentivar el conocimiento sobre la sustentabilidad y los ecosistemas, dentro de un entorno que fomenta la convivencia y la conexión con la naturaleza.

El proyecto nació con la intención de convertirse en un ámbito de encuentro e intercambio, donde el aprendizaje y la experiencia práctica se enriquecen mutuamente. De esta manera, el lugar busca fortalecer la conciencia ambiental y promover valores vinculados al respeto por el entorno y la participación comunitaria.

Abel Pintos en La Matera
Abel Pintos en La Matera Foto: establecimientolamatera

Dónde queda el Campo Escuela Recreativo que fundó Abel Pintos

Este Campo Escuela Recreativo que inauguró Abel Pintos se ubica en Mercedes y demuestra su amplio interés por el cuidado del medio ambiente y su incursión en la sustentabilidad.

La Matera es el nombre del establecimiento que busca integrar la experiencia práctica en la naturaleza con la enseñanza de distintos valores y conocimientos a las diferentes generaciones. La fecha de inauguración fue significativa y se fundó así como un espacio abierto a la comunidad, con espacios que promueven el trabajo en equipo.

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Abel Pintos
Abel Pintos en La Matera
Este Campo Escuela Recreativo que inauguró Abel Pintos se ubica en Mercedes y demuestra su amplio interés por el cuidado del medio ambiente y su incursión en la sustentabilidad. Foto: establecimientolamatera

El origen de la iniciativa ambiental junto a la productora Plan Divino

La instalación se compone de una institución que funciona como un Campo Escuela Recreativo que tiene como objetivo la integración de la enseñanza con la práctica en torno al cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad. Plan Divino es la productora del cantante que le facilitó realizar esta producción ya que hace años trabajan en iniciativas relacionadas. En este sentido, la idea proviene de la necesidad de crear un espacio donde niños y adultos aprendan de manera didáctica sobre el cuidado de los ecosistemas.

Así, la institución hizo distintos comunicados en los que destacó que “desde hace algunos años los responsables de Plan Divino vienen trabajando con solidez en todo lo referido al cuidado del medioambiente y la sustentabilidad”. Subrayaron además que aquel trabajo realizado en el campo podría seguir avanzando con una mirada puesta en el crecimiento y así buscan abrir su espacio recreativo a la comunidad y convertirse en un referente en la materia.

Vivero sustentable y ecosistema propio: qué maquinarias y recursos integra el predio

Esta escuela de Abel Pintos posee un vivero sustentable con ecosistema propio que integra maquinarias para llevar adelante el ciclo productivo de distintas especies. De este modo, tiene como objetivo hacer que los estudiantes entiendan el modo de funcionamiento del sistema integral y puedan participar de cada etapa, desde la plantación hasta el cuidado de los recursos naturales. Así, la base de este proyecto se centra en el contacto directo con la tierra y los procesos necesarios de la agricultura.

Aprender trabajando la tierra: la propuesta práctica en agricultura para niños y adultos

La propuesta clave del proyecto de Abel Pintos es hacer que sus estudiantes conozcan más sobre el cuidado del medio ambiente, desde los más pequeños hasta los más grandes. De este modo, fomenta la unión entre familias, amigos y compañeros para transmitir valores vinculados al respeto por la naturaleza y la importancia de la educación ambiental.

El día de la inauguración, el 20 de junio, se remarcó el deseo de mantener vivas las raíces y los lazos de unión. Muchos alumnos de escuelas rurales de Mercedes acudieron al evento, al igual que distintos invitados especiales. Posteriormente, se desarrollaron actividades privadas programadas.

Este espacio se presenta como un sitio innovador en Buenos Aires, donde la educación ambiental se mezcla con la práctica en medio de un entorno sustentable. Así se refleja el compromiso de Abel Pintos y su equipo con el respeto de la naturaleza y la vida saludable.

Gracias a su ecosistema propio, un vivero sostenible y el acompañamiento de aliados clave, el proyecto se posiciona como un ámbito dedicado a formar a chicos y jóvenes en el compromiso con el cuidado ambiental.

Educación ambiental y respeto por la naturaleza: los pilares de la propuesta pedagógica

Abel Pintos desarrolló en Mercedes un espacio de formación que pone de manifiesto su compromiso con la sostenibilidad y la educación en vínculo directo con la naturaleza. La iniciativa, que tiene lugar en La Matera, reúne un vivero ecológico, un entorno natural propio y propuestas para personas de todas las edades, con la misión de fomentar valores relacionados con la protección del ambiente. En este marco, el artista lleva adelante un proyecto que combina aprendizaje, experiencia y participación comunitaria.

Abel PintosFolkloreEducaciónMedio ambiente
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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