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La flor que parece un pequeño pompón: cómo cultivarla en macetas y darle color al balcón

Esta especie compacta y esponjosa se adapta a macetas y jardineras, y ofrece racimos violetas, azules, rosados y blancos durante los meses cálidos.

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La flor que parece un pequeño pompón: cómo cultivarla en macetas y darle color al balcón.
La flor que parece un pequeño pompón: cómo cultivarla en macetas y darle color al balcón. Foto: Foto: Gemini
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Entre las plantas ornamentales que más llaman la atención para decorar balcones y terrazas, el agerato se ganó un lugar por sus pequeñas flores agrupadas en racimos redondeados, parecidas a pompones de colores. Sus tonos violetas, azules, rosados y blancos la convierten en una opción original para quienes buscan sumar color sin ocupar demasiado espacio.

Además de su aspecto particular, el agerato —también conocido como Ageratum houstonianum— es ideal para balcones pequeños porque se adapta muy bien a macetas y jardineras. Con algunos cuidados básicos de luz, riego y sustrato, puede ofrecer una floración abundante durante buena parte de los meses cálidos.

Cómo cultivar el agerato en macetas y jardineras

La especie es originaria de México y América Central y se caracteriza por formar matas compactas y redondeadas, con flores esponjosas agrupadas en racimos.

El agerato es ideal para el balcón.
El agerato es ideal para el balcón. Foto: Foto: Gemini

Aunque suele usarse para decorar canteros y borduras, también se adapta perfectamente a recipientes. Para cultivarla en casa, conviene seguir estos pasos:

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  • Elegir una maceta con agujeros de drenaje, que permita desarrollar las raíces y eliminar el exceso de agua.
  • Preparar un sustrato fértil, rico en materia orgánica, húmedo y con buen drenaje.
  • Buscar un lugar luminoso: el agerato prefiere varias horas de sol directo, aunque tolera la semisombra.
  • Regar con regularidad, manteniendo la tierra ligeramente húmeda, sin encharcar ni dejar que se seque por completo.
  • Retirar las flores marchitas para mejorar el aspecto y favorecer una floración más prolongada.

Cuándo florece y qué colores tiene el agerato

Una de las características más atractivas del agerato es la variedad de colores de sus flores. Según la variedad, pueden encontrarse ejemplares azules, violetas, rosados y blancos.

La floración suele extenderse desde la primavera hasta las primeras heladas en los climas donde se cultiva como planta anual. En regiones cálidas, las condiciones de cultivo pueden modificar ese período.

Además, es una especie que atrae mariposas, lo que aporta movimiento y vida al balcón o jardín.

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