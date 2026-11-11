Los veterinarios advierten sobre los gatos que beben agua de los floreros: “Puede causar daños renales graves”

Beber agua de los floreros es una conducta que puede parecer inofensiva en los gatos, pero los veterinarios advierten que determinados arreglos florales pueden provocar intoxicaciones graves. Foto: Imagen ilustrativa generada con IA para Canal26.com.

Ver a un gato acercarse a un florero y beber un poco de agua puede parecer una escena completamente normal. Sin embargo, este comportamiento cotidiano puede convertirse en una emergencia veterinaria si el recipiente contiene determinadas especies de flores. El peligro no siempre está en morder una planta: en algunos casos, basta con ingerir el líquido donde permanecen sumergidos sus tallos.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) advierte que el agua de los floreros con lirios verdaderos (Lilium) o hemerocallis (Hemerocallis) puede resultar altamente tóxica para los gatos. Incluso pequeñas exposiciones pueden desencadenar una insuficiencia renal aguda potencialmente mortal.

Los lirios verdaderos y los hemerocallis representan un peligro para los gatos, ya que incluso el agua del recipiente donde permanecen sus tallos puede contener sustancias capaces de causar daño renal. Foto: Imagen ilustrativa generada con IA para Canal26.com.

La advertencia también está respaldada por la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de California en Davis, que recomienda actuar inmediatamente ante cualquier sospecha de contacto con estas plantas.

Por qué beber agua de un florero puede ser peligroso para los gatos

Aunque el agua parezca limpia y transparente, puede contener sustancias tóxicas procedentes de las flores. En el caso de los lirios verdaderos, todas las partes de la planta representan un riesgo para los felinos, incluidos los pétalos, las hojas, los tallos y el polen.

La toxicidad es especialmente preocupante porque los gatos no necesitan comer una flor completa para sufrir consecuencias graves. Según la FDA, beber agua de un florero con lirios puede ser suficiente para provocar daño renal.

Los gatos no necesitan morder ni comer una flor para intoxicarse. El contacto con el polen de determinadas especies y su posterior ingestión durante el acicalamiento también pueden representar un riesgo. Foto: Imagen ilustrativa generada con IA para Canal26.com.

No obstante, es importante distinguir entre especies. No todas las flores ni todas las plantas conocidas popularmente como lirios producen el mismo efecto. La insuficiencia renal grave está asociada especialmente con los géneros Lilium y Hemerocallis.

Qué puede pasarle a un gato después de beber agua contaminada

Los primeros síntomas pueden aparecer durante las horas posteriores a la exposición. Entre las señales iniciales se encuentran los vómitos, la salivación excesiva, la falta de apetito y una disminución de la actividad habitual.

De acuerdo con la FDA, los signos de daño renal pueden comenzar entre las 12 y las 24 horas después de la ingestión. Sin tratamiento, la insuficiencia renal puede desarrollarse durante las siguientes 24 a 72 horas.

Uno de los mayores peligros es que el animal inicialmente parezca encontrarse bien. Por eso, los especialistas insisten en que no se debe esperar a que aparezcan síntomas para buscar asistencia veterinaria si existe la sospecha de que bebió agua de un florero con estas plantas.

Vómitos, pérdida del apetito y decaimiento son algunas de las primeras señales de intoxicación por lirios en gatos. Los especialistas recomiendan buscar atención veterinaria inmediata ante una posible exposición, incluso si todavía no hay síntomas. Foto: Imagen ilustrativa generada con IA para Canal26.com.

Las señales de alerta y qué hacer si tu gato tomó agua de un florero

Ante una posible exposición, la rapidez de la atención puede marcar una diferencia importante. La Universidad de California en Davis señala que el tratamiento temprano mejora considerablemente las posibilidades de recuperación.

Entre las recomendaciones principales se encuentran:

Identificar las flores del recipiente: si hay lirios verdaderos o hemerocallis, considerar la situación una urgencia veterinaria.

Contactar inmediatamente a un veterinario: no esperar a que el gato presente vómitos u otros síntomas.

Fotografiar el arreglo floral: la imagen puede ayudar al profesional a reconocer la especie involucrada.

No provocar el vómito ni administrar remedios caseros: cualquier intervención debe estar indicada por un veterinario.

Retirar el acceso al florero: evitar que el animal vuelva a beber el agua o entre en contacto con el polen.

La FDA advierte que demorar el tratamiento durante 18 horas o más después de una exposición a lirios puede aumentar considerablemente el riesgo de daño renal irreversible.

Cómo evitar que los gatos beban agua de los floreros y prevenir intoxicaciones

La medida más segura para quienes conviven con gatos es evitar tener lirios verdaderos y hemerocallis dentro de la vivienda. Colocarlos sobre muebles altos no garantiza protección, ya que los felinos pueden saltar y acceder a lugares aparentemente fuera de su alcance.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) advierte que el daño renal puede comenzar entre las 12 y las 24 horas posteriores a la ingestión de lirios tóxicos para los gatos. Foto: Imagen ilustrativa generada con IA para Canal26.com.

También resulta conveniente revisar la composición de los ramos recibidos como regalo. Algunas flores comercializadas bajo nombres similares tienen toxicidades diferentes, por lo que identificar correctamente cada especie es fundamental.

Para reducir el interés por otras fuentes de agua, los dueños pueden ofrecer recipientes limpios en distintos sectores del hogar y renovar su contenido con frecuencia. Sin embargo, estas medidas no reemplazan la eliminación de las plantas peligrosas.

El verdadero riesgo no está en que un gato prefiera beber de un florero, sino en lo que puede contener esa agua. Una escena que parece inofensiva puede convertirse en una urgencia, y conocer esta diferencia permite prevenir consecuencias graves.