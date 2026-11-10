De qué murió Marcos Camino: qué le pasó al histórico fundador y líder de Los Palmeras

El líder histórico de Los Palmeras tenía 76 años. Foto: Redes sociales de Los Palmeras

Marcos Camino, histórico fundador y líder de Los Palmeras, murió este martes 10 de noviembre a los 76 años en la ciudad de Santa Fe. El acordeonista fue encontrado sin vida en su estudio de grabación y salieron a la luz las primeras actuaciones policiales luego de que la Justicia haya dispuesto una serie de peritajes para establecer las circunstancias del fallecimiento.

De qué murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras

De acuerdo con los peritajes policiales difundidos por medios locales como UNO Santa Fe y Aire de Santa Fe, el músico se quitó la vida. El hecho ocurrió durante la tarde del martes en un inmueble ubicado sobre calle Alvear al 4900 de la capital santafesina, donde funcionaba un estudio musical.

El operativo policial se inició después de una comunicación al 911 por parte de una familiar, quien mediante las cámaras de seguridad, alertó a las autoridades después de detectar que había ingresado a las instalaciones del grupo y no había vuelto a salir. Los efectivos se dirigieron al establecimiento y constataron el fallecimiento del músico.

El histórico artista y fundador del grupo tenía 76 años. Foto: Instagram de Los Palmeras

Según publicó UNO Santa Fe, intervino la Policía de Investigaciones (PDI) y tomó conocimiento del caso el fiscal de Homicidios en turno, quien ordenó realizar peritajes criminalísticos y trasladar el cuerpo a la morgue judicial para practicar una necropsia.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Santa Fe y de la PDI. La investigación continuará con los resultados de los estudios forenses y las actuaciones dispuestas por la Fiscalía.

Quién fue Marcos Camino, el histórico fundador de Los Palmeras

Marcos Camino fue uno de los principales impulsores de Los Palmeras, agrupación nacida en Santa Fe en 1972 que se convirtió en una de las mayores referencias de la cumbia santafesina. Como acordeonista y líder del conjunto, compartió durante décadas los escenarios con Rubén “Cacho” Deicas, con quien contribuyó a popularizar canciones como El bombón asesino, Olvídala y Soy sabalero.

Uno de los momentos más recordados de la banda ocurrió en noviembre de 2019, cuando se presentó durante la final de la Copa Sudamericana entre Colón e Independiente del Valle. Aquella actuación en Asunción permitió que la música del grupo alcanzara una repercusión internacional.

Cacho Deicas y Marcos Camino Foto: Facebook de Los Palmeras

El retiro de Marcos Camino de Los Palmeras en 2026

En febrero de este año, Camino anunció que dejaría los escenarios después de más de cinco décadas de trayectoria debido a cuestiones relacionadas con su edad y su salud. La decisión llegó meses después de la salida de Cacho Deicas, que había provocado una profunda transformación en la histórica agrupación santafesina.

“Muchachos, nos reunimos acá para informarles que yo voy a dejar los escenarios. Por una cuestión de edad, por una cuestión de salud”, expresó entonces el acordeonista en un video difundido por las redes oficiales de Los Palmeras.

En ese mismo mensaje, explicó que quería dedicar más tiempo a su familia y disfrutar de una vida alejada de las giras. Sin embargo, aclaró que continuaría acompañando el proyecto musical, que siguió adelante con su hijo Marcos Camino Jr. entre sus integrantes.

El fallecimiento de Marcos Camino generó una profunda conmoción en el mundo de la música tropical argentina por el legado que dejó quien fue no solo el acordeonista y compositor de hitazos, sino también parte de la fundación de Los Palmeras en el año 72.

Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación de crisis emocional, es importante saber que existen espacios de acompañamiento y contención. En Argentina, podés comunicarte de manera gratuita y confidencial al 0800-999-0091, la Línea Nacional de Orientación y Apoyo en la Urgencia de Salud Mental disponible las 24 horas. También podés llamar al 135 (CABA y Gran Buenos Aires) o al 0800-345-1435 (desde todo el país), ambos disponibles de 8 a 0. Ante una situación de peligro inmediato, llamá al 911.