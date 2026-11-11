Así es el espacio más intimo de Florencia Peña y Ramiro Ponce de León: porcelanato, vestidor conectado con el baño y mini-cine en casa

Florencia Peña y Ramiro Ponce de León comparten un dormitorio de estilo innovador. Foto: @flor_de_pe en Instagram

La reconocida actriz protagonista de la tira Casados con Hijos, Florencia Peña, hizo junto a su esposo, Ramiro Ponce de León, una amplia remodelación de su dormitorio en la cual añadieron al espacio un pequeño living con sillón, mesa ratona y televisión.

Así, el nuevo espacio es una zona de descanso asegurado sin necesidad de sentarse en la cama, de modo que la propuesta decorativa puede servir de inspiración para otros hogares, siempre que exista el espacio necesario para incorporar aquellos muebles sin sobrecargar el dormitorio.

La reconocida actriz protagonista de la tira Casados con Hijos, Florencia Peña, hizo junto a su esposo, Ramiro Ponce de León, una amplia remodelación de su dormitorio. Foto: @flor_de_pe en Instagram

Vestidor conectado con el baño en suite: practicidad y confort

El dormitorio se extiende hacia un amplio vestidor integrado al baño en suite, una disposición cada vez más elegida en proyectos de diseño moderno por su comodidad y funcionalidad. En las imágenes del antes y después de la reforma se observan elegantes puertas de vidrio tonalizado, revestimientos en colores claros y una sofisticada mesada con doble bacha que aporta amplitud y practicidad al ambiente.

A través de sus redes sociales, Peña mostró cada etapa de la transformación con fotos de la obra en pleno desarrollo, desde trabajos de albañilería hasta sectores completamente renovados. Al revelar el resultado final, explicó que su objetivo era crear un espacio exclusivo dentro de la vivienda, pensado para el descanso y el disfrute personal, sin perder de vista la dinámica familiar. Allí suele compartir momentos junto a sus hijos, amigos y seres queridos, en un entorno diseñado para combinar confort, privacidad y estilo.

La elección del porcelanato para el espacio más íntimo

En el resto de la habitación predominan los tonos neutros y una estética contemporánea, con paredes blancas, cortinas de piso a techo y una cama de amplias dimensiones que se convierte en la protagonista del ambiente. La decoración se completa con espejos de gran formato, luminarias con terminaciones doradas y revestimientos de porcelanato, un material elegido por la actriz para aportar elegancia, luminosidad y una sensación visual de mayor amplitud.

Uno de los rincones que más llama la atención es un sofisticado sofá color chocolate, ubicado junto a una mesa de centro con tapa de mármol. Frente a este sector se instaló un televisor de gran tamaño, creando un espacio ideal para relajarse, disfrutar de una película o desconectarse de la rutina sin salir del dormitorio.

Porcelanato en los pisos de la casa de Flor Peña Foto: @flor_de_pe en Instagram

La distribución fue pensada para maximizar el confort sin perder armonía visual. En lugar de recurrir a muros o puertas, la organización estratégica del mobiliario delimita naturalmente las distintas áreas, diferenciando la zona de descanso del sector de estar. Esta solución permite mantener la amplitud del ambiente, potenciar el ingreso de luz natural y reforzar el estilo moderno y funcional que define toda la remodelación.

Cómo es el mini-cine en casa de la pareja

Como parte de la renovación integral de su dormitorio, Florencia Peña y Ramiro Ponce de León decidieron sumar un exclusivo rincón de entretenimiento y relax que funciona como un mini cine privado dentro de la habitación. El espacio fue equipado con un cómodo sillón, una mesa ratona y una pantalla de televisión de gran tamaño, creando un ambiente pensado para disfrutar de películas, series o simplemente descansar sin necesidad de utilizar la cama.

La incorporación de este sector responde a una tendencia cada vez más popular en diseño de interiores: transformar el dormitorio en un ambiente multifuncional. De esta manera, la pareja logró sumar una zona independiente para el ocio y la desconexión, manteniendo el confort y la privacidad del espacio más íntimo de la casa.

La incorporación de este sector responde a una tendencia cada vez más popular en diseño de interiores: transformar el dormitorio en un ambiente multifuncional. Foto: @flor_de_pe en Instagram

Ideas para decorar un pequeño living dentro de la habitación

La propuesta no requiere replicar exactamente el dormitorio de Florencia Peña ni contar con una habitación de grandes dimensiones. Con algunos metros libres y una elección inteligente del mobiliario, es posible crear un rincón de relax similar que aporte comodidad y funcionalidad al ambiente. Por ejemplo, una butaca cómoda acompañada por una mesa auxiliar puede cumplir el mismo rol que el sofá y la mesa ratona que la actriz incorporó en su renovación.

Para adaptar esta tendencia al hogar sin perder amplitud ni circulación, conviene tener en cuenta algunas claves de diseño:

Optar por muebles acordes al tamaño del ambiente: un sillón individual o una butaca moderna suelen ofrecer la misma comodidad ocupando mucho menos espacio.

Mantener despejadas las zonas de paso: es fundamental que el acceso a la cama, el placard y las puertas permanezca libre para garantizar una circulación fluida.

Aprovechar rincones estratégicos: ubicar el sector de estar junto a una pared, un ventanal o una esquina ayuda a diferenciar funciones sin necesidad de incorporar divisiones físicas.

Además, pequeños recursos decorativos como una alfombra, una lámpara de pie o una mesa de apoyo pueden delimitar visualmente el espacio y reforzar la sensación de estar en un área independiente. En habitaciones más reducidas, sin embargo, es recomendable evaluar cuidadosamente las dimensiones disponibles antes de sumar nuevos muebles, ya que un exceso de elementos puede afectar la comodidad y la sensación de amplitud del dormitorio.