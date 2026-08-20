Corinthians vs. Rosario Central: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Libertadores 2026

Corinthians vs Rosario Central por los octavos de final de la Copa Libertadores. Foto: Canal26.com

Cuándo y dónde ver el partido entre Corinthians y Rosario Central por la Copa Libertadores 2026. El encuentro se jugará a las 21:30 en el estadio Neo Química Arena de Sao Paulo. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Corinthians vs. Rosario Central, por Copa Libertadores 2026? El partido se juega este Jueves, 20/08/2026, a partir de las 21:30hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Neo Química Arena, ubicado en Sao Paulo.

¿Por dónde ver en vivo Corinthians vs. Rosario Central, por Copa Libertadores 2026? El encuentro entre Corinthians y Rosario Central se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.