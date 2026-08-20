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Corinthians vs. Rosario Central: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Libertadores 2026

Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Corinthians y Rosario Central por la Copa Libertadores 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Corinthians vs Rosario Central por los octavos de final de la Copa Libertadores.
Corinthians vs Rosario Central por los octavos de final de la Copa Libertadores. Foto: Canal26.com
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Cuándo y dónde ver el partido entre Corinthians y Rosario Central por la Copa Libertadores 2026. El encuentro se jugará a las 21:30 en el estadio Neo Química Arena de Sao Paulo. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Corinthians vs. Rosario Central, por Copa Libertadores 2026?

El partido se juega este Jueves, 20/08/2026, a partir de las 21:30hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Neo Química Arena, ubicado en Sao Paulo.

¿Por dónde ver en vivo Corinthians vs. Rosario Central, por Copa Libertadores 2026?

El encuentro entre Corinthians y Rosario Central se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Corinthians vs. Rosario Central, por Copa Libertadores 2026?

El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Herrera, Alexis, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

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Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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