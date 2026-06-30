Diego Santilli juró como nuevo jefe de Gabinete del gobierno de Milei

Santilli juró como nuevo jefe de Gabinete. Foto: Captura de pantalla Oficina del Presidente

Diego Santilli se convirtió de manera oficial en el nuevo jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei. El exministro del Interior rremplaza a Manuel Adorni tras su renuncia consumada el pasado sábado 27 de junio y juró en un acto realizado este martes 30 ante la presencia de catorce gobernadores aliados.

Santilli abandonó su cargo como ministro del Interior para ser el nuevo jefe de Gabinete de ministros. El acto de juramento se realizó en el Salón Blanco de Casa Rosada acompañado del propio Manuel Adorni.

Además, contó con la presencia de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados; catorce gobernadores aliados; secretarios y subsecretarios del Ejecutivo; familiares y amigos de Santilli e invitados especiales.

Después de un firme “sí, juro”, Santilli y Milei se fundieron en un abrazo con Manuel Adorni, presente en el acto oficial y a quien el presidente llamó para generar ese momento íntimo. Tras su asunción, el Ministerio del Interior pasará a ser un área de la Jefatura de Gabinete, tal como sucedió cuando Guillermo Francos estuvo al mando.

La carta de renuncia de Manuel Adornia la Jefatura de Gabinete

“Gracias. Gracias por entender las razones y entenderme a mí: por primera vez desde aquel 10 de diciembre de 2023 estoy yendo en contra de sus deseos. Gracias por esta vez sí haber aceptado mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación”, expresó Adorni en su carta de renuncia. El argumento central que atraviesa todo su descargo apunta al desgaste provocado por lo que consideró un hostigamiento desmedido hacia su entorno más cercano.

Al referirse al impacto de la actividad pública en su vida privada, Adorni describió: “Usted sabe todo lo que he sufrido durante este tiempo. Los interminables ataques mediáticos que he soportado me han llevado a tener que pedirle que esta vez me acompañe, para poder cerrar este ciclo en pos de protegerme a mí y a mi familia”. En ese sentido, profundizó sobre el alcance de las críticas denunciando que “las operaciones mediáticas han ido al extremo, no solo contra mí, sino contra mi mujer, mis pequeños hijos, mis amigos, mi familia y hasta mis vecinos y allegados”.