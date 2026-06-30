Calendario ANSES en julio 2026: qué día cobrás si tu DNI termina en 7, 8 y 9

Cuándo cobrás según la terminación del DNI Foto: ANSES

El calendario de pagos de ANSES para julio ya permite conocer qué día cobran jubilados, pensionados y titulares de distintas prestaciones sociales. Como sucede todos los meses, las acreditaciones se realizan de manera escalonada según la terminación del Documento Nacional de Identidad, por lo que quienes tienen DNI finalizado en 7, 8 o 9 deben prestar atención a fechas puntuales. El trámite de consulta también puede realizarse desde mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o desde el calendario oficial de pagos del organismo.

Para quienes cobran jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, las fechas informadas para julio son: DNI terminado en 7: 20 de julio; DNI terminado en 8: 21 de julio; DNI terminado en 9: 22 de julio. Este grupo forma parte del cronograma que comienza el 8 de julio y se ordena día por día según el último número del documento.

Fechas de cobro para jubilados con DNI terminado en 7, 8 y 9

Si sos jubilado o pensionado y cobrás hasta un haber mínimo, el calendario queda de la siguiente manera:

DNI terminado en 7: cobrás el 20 de julio .

DNI terminado en 8: cobrás el 21 de julio .

DNI terminado en 9: cobrás el 22 de julio.

Estas fechas corresponden a los beneficiarios que perciben haberes dentro del tramo mínimo. En caso de cobrar más de un haber mínimo, el calendario cambia y los pagos se concentran en la última parte del mes.

Cuándo cobran quienes superan el haber mínimo

Para los jubilados y pensionados que reciben haberes superiores al mínimo, ANSES dispuso otro esquema de pago. En este caso, las terminaciones de DNI se agrupan de a dos números y las fechas para los documentos finalizados en 7, 8 y 9 son diferentes.

ANSES finaliza el calendario de pagos Foto: ANSES

Quienes tengan DNI terminado en 6 y 7 cobrarán el 28 de julio, mientras que quienes tengan DNI terminado en 8 y 9 cobrarán el 29 de julio. Es decir, si tu documento termina en 7 y cobrás por encima del haber mínimo, tu fecha será el 28 de julio; si termina en 8 o 9, cobrarás el 29 de julio.

Pensiones No Contributivas: fechas para DNI 7, 8 y 9

Otro grupo que debe mirar un calendario distinto es el de titulares de Pensiones No Contributivas, también conocidas como PNC. Para julio, el cronograma informado marca que los DNI terminados en 6 y 7 cobran el 14 de julio, mientras que los DNI terminados en 8 y 9 cobran el 15 de julio.

Esto significa que, si cobrás una PNC y tu DNI termina en 7, la fecha de acreditación será el 14 de julio. En cambio, si termina en 8 o 9, el pago está previsto para el 15 de julio.

Cómo saber si ya tenés el dinero depositado

Una vez llegada la fecha de cobro, el dinero debería figurar acreditado en la cuenta bancaria informada por ANSES. De todos modos, cada beneficiario puede verificar su situación desde Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, ingresando a la opción Cobros y luego a Consultar fecha y lugar de cobro. También se puede revisar el calendario oficial de pagos del organismo según prestación y terminación de DNI.

ANSES Foto: -

Esta consulta es importante porque permite confirmar no solo la fecha, sino también el lugar de cobro y la prestación asociada. Además, ayuda a evitar confusiones entre los distintos calendarios, ya que no cobran el mismo día quienes perciben una jubilación mínima, una jubilación superior o una Pensión No Contributiva.

Resumen rápido: qué día cobrás si tu DNI termina en 7, 8 o 9

Si necesitás una respuesta directa, estas son las fechas principales de ANSES en julio:

Jubilados y pensionados con haber mínimo: DNI 7, 20 de julio ; DNI 8, 21 de julio ; DNI 9, 22 de julio .

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo: DNI 7, 28 de julio ; DNI 8 y 9, 29 de julio .

Pensiones No Contributivas: DNI 7, 14 de julio; DNI 8 y 9, 15 de julio.

Por qué conviene revisar el calendario antes de ir al banco

ANSES organiza el pago por terminación de DNI para ordenar las acreditaciones y evitar concentraciones innecesarias. Por eso, antes de acercarte a una sucursal bancaria o retirar dinero por cajero automático, conviene revisar la fecha asignada. La consulta online es gratuita y se puede hacer desde un celular o computadora con acceso a Internet.

En julio, los beneficiarios con DNI terminado en 7, 8 y 9 tendrán fechas distintas según el tipo de haber que perciban. Por eso, la clave no es mirar solamente el último número del documento, sino también identificar correctamente la prestación: jubilación mínima, jubilación superior al mínimo o Pensión No Contributiva. Esa diferencia define el día exacto en que el dinero estará disponible.