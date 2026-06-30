Muerte de Silvina Luna: se supo cuándo es la fecha de la nueva junta médica en la causa contra Aníbal Lotocki

Silvina murió el 31 de agosto de 2023 a los 43 años. Foto: Asociación Argentina de Actores.

El próximo 31 de agosto se cumplen tres años de la muerte de Silvina Luna y previo a esa fecha tendrá lugar una nueva junta médica en el marco de la causa que investiga su fallecimiento. El análisis, realizado por profesionales, se hará el próximo 4 de agosto y buscará esclarecer la presunta responsabilidad de Aníbal Lotocki en el tratamiento y posterior muerte de la actriz. El pedido fue requerido Fernando Burlando, representante legal de Martín Luna, hermano de Silvina.

Silvina Luna murió en el Hospital Italiano el 31 de agosto de 2023.

El eje del planteamiento de letrado está puesto en la idoneidad de Lotocki para tratar a Silvina como paciente. Burlando sostuvo que es necesario determinar si el ex médico podría haber intervenido para evitar el desarrollo de los granulomas en el cuerpo de la artista y, en este sentido, qué tratamientos debería haber puesto en marcha para evitar la hipercalcemia y la posterior insuficiencia renal, según detalló la agencia Noticias Argentinas. A su vez, se volverán a chequear los controles post-operatorios que supuestamente hizo Lotocki para constatar si eran los indicados.

La junta médica se llevará a cabo en la Morgue Judicial, ubicada en la calle Viamonte 2101 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), a partir de las 10 de la mañana del martes 4 de agosto. La medida fue ordenada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 60 y responde a la solicitud de Burlando y Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1 de ampliar la pericia médica realizada el 15 de septiembre de 2025. De ser encontrado culpable, Aníbal Lotocki podría recibir una pena por “homicidio simple”.

Lotocki está detenido en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. Foto: Fiscales.gob.ar

Aníbal Lotocki fue condenado por “lesiones graves” en 2022

El ex cirujano no está involucrado únicamente en esta causa que investiga su responsabilidad en el tratamiento médico de Silvina Luna. Lotocki fue condenado a ocho años por “lesiones graves reiteradas” contra la propia Silvina, Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y Stefanía Xipolitakis; y también por “estafa”.

Si bien, en un primer momento, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº28 lo había condenado solo por las lesiones y le habían dado cuatro años de prisión e inhabilitación de cinco años para ejercer su cargo como médico, la Cámara de Casación Penal, en el año 2023, aumentó su pena con el delito de estafa. En tanto, la inhabilitación pasó a ser de 10 años.

Aníbal Lotocki fue condenado por el delito de "estafa" y "lesiones graves". Foto: Fiscales.gob.ar

“Como consecuencia, esa pena de cuatro años de prisión dejó de existir; y el nuevo monto, ahora de ocho años, es el resultado de un examen global de todos los hechos por los que Lotocki resultó condenado, entre los que se incluye también la estafa”, sostuvieron las autoridades judiciales de la Sala II de la Cámara de Casación Penal, en 2025, cuando ratificaron la condena a Lotocki.

En este momento, el ex cirujano se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.