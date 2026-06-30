9 de julio de 1816: dónde estaban San Martín y Belgrano cuando se declaró la Independencia en Tucumán

9 de julio de 1816 Foto: Archivo

El 9 de julio de 1816, en una casa colonial de San Miguel de Tucumán, un grupo de representantes tomó una decisión que marcaría para siempre el destino del territorio: declarar la Independencia. Sin embargo, hay un dato clave que muchas veces pasa inadvertido: en ese momento, Argentina todavía no se llamaba oficialmente Argentina.

Pero detrás de aquella escena solemne hubo una trama política, militar y diplomática mucho más compleja. Mientras los diputados votaban en Tucumán, dos figuras centrales de la Revolución, José de San Martín y Manuel Belgrano, no ocupaban el mismo lugar en la historia ni en el mapa. Uno presionaba desde Cuyo para que la independencia fuera declarada cuanto antes; el otro acababa de exponer ante los congresales una lectura clave sobre Europa y el futuro político de América.

Dónde estaba San Martín el 9 de julio de 1816

Mientras los diputados debatían y votaban en Tucumán, José de San Martín estaba en Mendoza, al frente de la Gobernación Intendencia de Cuyo. Desde allí organizaba el Ejército de los Andes, con un objetivo estratégico: cruzar la cordillera, liberar Chile y luego avanzar hacia Perú, el gran centro del poder realista en Sudamérica.

José de San Martín Foto: Archivo

San Martín no fue diputado del Congreso de Tucumán, pero su influencia resultó decisiva. Desde Cuyo, mantuvo una intensa correspondencia con Tomás Godoy Cruz, representante mendocino en el Congreso, para insistir en la necesidad urgente de declarar la independencia. En una de sus cartas lanzó una pregunta contundente: “¿Hasta cuándo esperamos nuestra independencia?”.

Para el Libertador, la declaración no era solo un símbolo. Era una herramienta política y militar. No podía encabezarse una campaña emancipadora continental en nombre de un territorio que, formalmente, aún no había roto sus vínculos con la monarquía española.

San Martín y una urgencia política: dejar de ser insurgentes

La preocupación de San Martín era concreta. Consideraba contradictorio tener bandera, escarapela, moneda y ejército propio, pero seguir sin declarar la independencia. Esa indefinición permitía que los realistas trataran a los revolucionarios como simples insurgentes, y no como representantes de una nación soberana.

Desde Mendoza, San Martín entendió que el Congreso debía avanzar sin demora. La independencia era necesaria para darle legitimidad a la guerra, fortalecer el frente interno y presentar ante el mundo una causa política clara. Sin esa declaración, el Ejército de los Andes podía parecer una fuerza rebelde; con ella, pasaba a actuar en nombre de un nuevo poder soberano.

Dónde estaba Belgrano en los días decisivos

Manuel Belgrano estuvo en Tucumán en los días previos al 9 de julio, aunque no como diputado firmante del Acta. El 6 de julio de 1816 participó de una sesión secreta del Congreso, convocado para exponer su mirada sobre la situación europea, el futuro de la revolución y las posibilidades de reconocimiento internacional.

Manuel Belgrano Foto: Archivo

Belgrano venía de cumplir una misión diplomática en Europa y llevó a los congresales una advertencia decisiva: el mundo había cambiado. Después de la derrota de Napoleón y la restauración de las monarquías, Europa ya no miraba con simpatía los experimentos republicanos. Según su análisis, era necesario pensar una forma de gobierno que pudiera ser aceptada en ese escenario internacional.

La propuesta de Belgrano: una monarquía con raíz americana

En ese contexto, Belgrano propuso una idea llamativa: instaurar una monarquía constitucional encabezada por un descendiente de los incas. La iniciativa buscaba combinar estabilidad política, legitimidad americana y apoyo de los pueblos del interior y del Alto Perú.

Aunque el proyecto no prosperó, revela que el debate de 1816 iba mucho más allá de declarar la independencia. Los congresales también discutían qué tipo de Estado debía surgir, cómo obtener reconocimiento externo y de qué manera consolidar un poder legítimo en un territorio todavía fragmentado.

El acta que no nombró a Argentina

Uno de los puntos más importantes para entender el 9 de Julio es que el documento histórico declaró la independencia de las Provincias Unidas. Es decir, la palabra Argentina no aparece como nombre oficial del Estado en el acta de 1816.

El texto proclamó la voluntad de romper los vínculos con los reyes de España y recuperar los derechos de los que esas provincias se consideraban despojadas. Diez días después, el 19 de julio, se agregó una fórmula aún más amplia: la independencia sería también de “toda otra dominación extranjera”, para evitar cualquier subordinación a otra potencia.

Además, el acta fue difundida en castellano, quechua y aymara, una decisión que mostraba la necesidad de comunicar la declaración a poblaciones diversas del antiguo espacio virreinal.

San Martín y Belgrano: dos lugares, una misma causa

El 9 de julio de 1816, San Martín estaba en Mendoza, preparando el cruce de los Andes y presionando por una definición política inmediata. Belgrano, por su parte, había estado en Tucumán días antes, influyendo en los debates del Congreso con una mirada estratégica sobre Europa y el futuro del nuevo Estado.

Congreso de Tucumán, 9 de julio de 1816.

Uno actuó desde la organización militar; el otro, desde la lectura política y diplomática. San Martín necesitaba una independencia declarada para liberar América. Belgrano buscaba que esa independencia pudiera sostenerse frente a un mundo dominado por potencias monárquicas.

A más de dos siglos, el dato de que Argentina todavía no se llamaba Argentina permite mirar el 9 de Julio con mayor precisión histórica. No fue la firma de un país ya terminado, sino el nacimiento político de una nación en construcción.

La independencia no ocurrió solo en una sala de Tucumán: también se escribió en cartas enviadas desde Mendoza, en sesiones secretas, en proyectos de gobierno y en decisiones que cambiarían para siempre el destino de Sudamérica.