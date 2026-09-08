Misterio por la desaparición de un reconocido periodista: salió de su trabajo y nunca llegó a casa

Moussa Kaka, director general de Radio Télévision Saraounia (RTS) y ex corresponsal de Radio France Internationale (RFI), está desaparecido desde el 31 de agosto. Foto: Reuters.

El reconocido periodista nigerino Moussa Kaka, director general de Radio Télévision Saraounia (RTS) y ex corresponsal de Radio France Internationale (RFI), está desaparecido desde el 31 de agosto, cuando salió de su oficina en Niamey alrededor de las 19 para regresar a su casa y nunca llegó. Más de una semana después, su familia y sus compañeros siguen sin información sobre su paradero.

Qué se sabe sobre la desaparición de Moussa Kaka

Según informó Human Rights Watch (HRW), Kaka dejó su oficina en la capital de Níger cerca de las 19 del 31 de agosto con destino a su domicilio.

Desde entonces, familiares y colegas no pudieron obtener información sobre dónde se encuentra .

su vehículo tampoco habría sido localizado. Reporteros Sin Fronteras (RSF) también confirmó su desaparición y señaló, citando a medios nigerinos, que

EFE informó este martes que Moudi Moussa, coordinador de CAP Medias, una organización de medios audiovisuales privados, considera que se trató de un “secuestro” .

Una fuente de la Dirección General de Seguridad y Documentación del Estado citada por la agencia bajo condición de anonimato sugirió que Kaka podría estar retenido en la brigada de investigación de la Gendarmería Nacional de Niamey .

Ninguna de esas dos versiones fue confirmada oficialmente. Hasta el momento tampoco trascendió una explicación oficial sobre dónde está el periodista o qué ocurrió después de que se fue de su trabajo.

Quién es Moussa Kaka

Kaka es una figura de larga trayectoria en el periodismo . Además de dirigir Radio Télévision Saraounia, trabajó durante años como corresponsal de RFI.

Según RSF, fundó Radio Saraounia en 1999 y obtuvo una frecuencia de televisión en 2011.

En octubre de 2025 fue detenido junto con otros periodistas en un caso relacionado con la difusión de información sobre una conferencia de prensa del Fondo de Solidaridad para la Salvaguardia de la Patria. Kaka quedó posteriormente bajo supervisión judicial.

La desaparición tras el intento de golpe de Estado en Níger

La desaparición se produjo dos días después del intento de golpe de Estado del 29 de agosto en Niamey. Durante aquel episodio, un grupo de militares atacó sitios estratégicos de la capital, entre ellos la base aérea 101 y el Palacio Presidencial.

El Gobierno nigerino informó entonces que las fuerzas de seguridad habían logrado contener la rebelión y recuperar progresivamente el control.

Hasta ahora no existe evidencia pública que vincule el intento de golpe con la desaparición de Kaka. HRW manifestó su temor de que el periodista pueda haber sido víctima de una desaparición forzada, mientras RSF pidió a las autoridades que abran una investigación para localizarlo y determinar las circunstancias de su desaparición.