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Peter Lanzani, sobre su película con Guillermo Francella en 2015: “Hice unas seis audiciones antes de firmar, luché por el papel porque sentía que era una oportunidad única”

El actor protagonizó El Clan, dirigida por Pablo Trapero, interpretando a Alejandro Puccio y su carrera cinematográfica dio un vuelco de 360 grados.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Peter Lanzani protagonizó El Clan junto a Guillermo Francella.
Peter Lanzani protagonizó El Clan junto a Guillermo Francella. Foto: La Capital de Mar del Plata
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Peter Lanzani inició su carrera en el 2006 a los 15 años en papeles que, al principio, estuvieron vinculados a ficciones infantiles y de adolescentes como Chiquititas y Casi Ángeles. Sin embargo, en 2015, llegó la gran oportunidad de su carrera: su primer protagónico en cine y en un rol muy distinto a los que venía asumiendo. El actor tuvo que ponerse en la piel de Alejandro Puccio, hijo del criminal Arquímedes Puccio, para protagonizar la película El Clan.

El filme contó con la dirección de Pablo Trapero y un gran elenco encabezado por Guillermo Francella, Lili Popovich, Gastón Cocchiarale, Franco Masini y Antonia Bengoechea. Lanzani se coronó como la gran revelación de la cinta. Sin embargo, interpretar a Puccio no fue nada fácil.

El Clan: qué dijo Peter Lanzani sobre su papel en la película que retrata la historia de los Puccio

El actor confesó que debió hacer una serie de seis audiciones súper intensas para poder interpretar a Alejandro Puccio. Si bien Lanzani ya contaba con un recorrido televisivo importante y gozaba del reconocimiento del público, sus ganas de obtener este papel como sea lo hicieron sumergirse en uno de los desafíos más importantes de toda su carrera.

Peter Lanzani protagonizó El Clan con Guillermo Francella
Peter Lanzani protagonizó El Clan con Guillermo Francella Foto: IMDb vía RTVe

Lanzani manifestó que luchó por el protagónico porque se trataba de una “oportunidad única”. “La historia que me toca significa bastante para mi familia que es de rugbiers y la vivió muy a flor de piel”, contó en su momento en una entrevista con Clarín.

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Sobre por qué decidió afrontar un casting tan largo y complejo, el actor indicó que lo hizo porque “le gusta lo complejo y que va a ser así siempre”. También sostuvo que lo volvería a hacer ya que “le encantan los desafíos”.

Peter Lanzani sobre trabajar con Guillermo Francella: “Hacer escenas con él es increíble”

En su primer protagónico en cine, Lanzani, además, compartió la pantalla grande con Guillermo Francella, quien interpretaba a su padre en la película, Arquímedes Puccio, condenado a prisión perpetua por reiterados caso de “secuestros” y “homicidios”.

Peter Lanzani como Alejandro Puccio
Peter Lanzani como Alejandro Puccio. Foto: IMDB

El intérprete contó, en su momento, que trabajar con Francella “era un privilegio enorme” ya que no solo se trataba de un “gran actor” sino que también era una persona “maravillosa”. “Son las vueltas de la vida. Pero antes lo miraba en el cine o en la televisión y ahora hago escenas con él. Es increíble”, rememoró Lanzani.

De qué trata El Clan y dónde se puede ver online

La película El Clan está basada en el caso policial del Clan Puccio, ocurrido en los años 80. En la aparente normalidad de la familia Puccio se oculta un oscuro secreto: los miembros del clan se dedican a secuestrar y asesinar a personas para luego quedarse con el rescate que pagan las familias de las víctimas. La banda criminal estuvo liderada por Arquímedes y su hijo Alejandro, estrella de rugby en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Actualmente El Clan se puede ver en la plataforma de streaming Disney+.

Cronología del caso real: origen y desenlace de la familia Puccio

Antes de formar el clan familiar, Arquímedes Puccio ya había participado del secuestro de Enrique Segismundo Pels, en el año 1973. Casi 10 años después, formó la banda criminal con su esposa e hijos. Así comenzaron con los secuestros extorsivos en plena dictadura militar en 1982.

Clan Puccio
Arquímedes Puccio, el líder de la banda criminal.

Entre sus víctimas fatales se encuentran Ricardo Manoukian, Eduardo Aulet y Emilio Naum. Finalmente, la banda que operaba mayormente en San Isidro cayó en diciembre de 1985. Puccio recibió prisión perpetua por sus crímenes, pero tras 23 años de cárcel, la Justicia le concedió la libertad condicional. Murió el 4 de mayo de 2013 a los 83 años.

CinePeter LanzaniClan Puccio
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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