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Envenenamiento de perros en Bolivar: ofrecen $1.500.000 de recompensa para encontrar a los responsables

La Municipalidad anunció una recompensa para quienes aporten imágenes o videos que permitan establecer la identidad de los culpables de las muertes de varios perros en la ciudad.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Preocupación por envenenamiento de perros en Bolívar
Preocupación por envenenamiento de perros en Bolívar Foto: Freepik
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Crece la preocupación entre los vecinos de Bolívar, ya que continúa el envenenamiento de perros en la ciudad. En este contexto, la Sociedad Protectora de Animales de Bolívar (SAPAAB) informó sobre dos nuevos episodios en el barrio Los Tilos, que se sumaron a otro caso registrado en Villa Diamante.

Ante la continuidad de las denuncias, el Municipio anunció una recompensa de $1.500.000 para quienes puedan aportar información que ayude a esclarecer los hechos y determinar quiénes estarían detrás de los envenenamientos. Esta medida fue definida durante una reunión de trabajo en la que participaron el intendente Eduardo Bucca, representantes de SAPAAB, la fiscal María Julia Sebastián y el equipo técnico municipal. También intervienen en la investigación las fuerzas de seguridad.

Preocupa el envenenamiento de perros en Bolívar Foto: Freepik

La suma no será entregada simplemente por brindar información, sino que el pago será realizado cuando los datos, imágenes, videos o registros aportados resulten útiles para avanzar de manera concreta en la investigación. Entre los elementos que pueden ayudar a los investigadores se encuentran:

  • Imágenes de cámaras de seguridad de viviendas, comercios o espacios públicos.
  • Fotografías o videos tomados en los lugares donde ocurrieron los hechos.
  • Testimonios de personas que hayan visto situaciones sospechosas.
  • Información sobre personas o vehículos que puedan estar relacionados con los episodios.
  • Datos precisos sobre calles, lugares, fechas y horarios.

En este sentido, desde el Municipio insistieron en que la colaboración de los vecinos resulta especialmente importante para reconstruir qué ocurrió en cada zona y establecer posibles conexiones entre los distintos casos.

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Veterinarios, mascotas. Foto: Pexels.
Piden responsabilidad ante el envenenamiento de mascotas en Bolívar

Las protectoras de animales alertan sobre el envenenamiento de perros en Bolívar

Los últimos episodios fueron denunciados el martes por la Sociedad Protectora de Animales y, según se informó, dos perros fueron encontrados envenenados en la calle La Rioja, en el barrio Los Tilos.

Estos casos se sumaron al episodio comunicado el día anterior en inmediaciones de Los Hornos al 600, en el barrio Villa Diamante. La aparición de nuevos animales afectados volvió a encender la alarma entre los vecinos y las organizaciones proteccionistas.

La problemática ya había generado preocupación en la ciudad durante las últimas semanas. Los reportes se produjeron en diferentes sectores de Bolívar y motivaron pedidos para reforzar la investigación y prevenir nuevos casos.

Por este motivo, desde las protectoras insistieron que ante la aparición de comida, cebos u otros elementos sospechosos en la vía pública, es importante evitar el contacto directo y mantener alejados a los perros y a otros animales.

Además, SAPAAB también recomendó extremar los cuidados durante los paseos, mantener a las mascotas dentro de las viviendas cuando sea posible y supervisarlas cuando salgan a la calle. La organización pidió además registrar con fotografías el lugar donde aparezca cualquier elemento sospechoso y comunicarlo a quienes intervienen en la investigación.

Por otro lado, desde la Fiscalía señalaron que el uso o la disposición de sustancias tóxicas podría representar una afectación a la salud pública, además de las posibles infracciones relacionadas con el maltrato y la crueldad animal.

Cómo denunciar de forma anónima en Bolívar

Las personas que tengan información pueden comunicarse de manera anónima con los organismos que participan de la investigación. Los números habilitados son:

  • UFI N.º 15: 2281-470036.
  • Comisaría: 02314-420495.
  • DDI: 02314-421642.

Desde el Municipio remarcaron que cualquier registro que pueda aportar datos sobre los hechos puede ser importante para la causa.

El Municipio prepara un protocolo para prevenir nuevos casos de envenenamiento de perros

Además de investigar los episodios ya denunciados, el Municipio de Bolívar y SAPAAB avanzan en la elaboración de un protocolo de actuación ante posibles casos de intoxicación o envenenamiento de animales.

La iniciativa busca establecer cómo deben actuar de manera coordinada el Municipio, la organización proteccionista, las fuerzas de seguridad y la Justicia cuando se detecte una situación sospechosa. El objetivo es mejorar la respuesta ante nuevos casos, reforzar la protección de los animales comunitarios y promover la tenencia responsable.

PerrosEnvenenamientoBolívar
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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