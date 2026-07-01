Consumo en la Ciudad de Buenos Aires: severa caída en venta de electrodomésticos y mayoristas

Severa caída en venta de electrodomésticos en CABA.

Luego de que se conociera a mediados de mes una inflación de mayo del 2,1% en territorio porteño, según datos del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA), el GCBA informó sobre una caída de consumo en CABA, sobre todo, en supermercados mayoristas y en venta de electrodomésticos y artículos para la casa.

En el caso de estos últimos, según el informe de la Ciudad de Buenos Aires, las compras bajaron en un 18,9%. Para los analistas, esta cifra no resulta extraña, dado los precios que se han relevado de distintos tipos de electrodomésticos actualmente, y la exponencial baja del poder adquisitivo.

De hecho, un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, confirmó en marzo que el salario mínimo real había caído en un 38%, entre noviembre de 2023 y febrero de 2026.

Por otra parte, las compras en centros comerciales y shoppings de CABA se mantuvieron estables con apenas una suba del 0,2%. Sin embargo, en el análisis, hicieron una aclaración respecto a los locales: 48 tiendas cerraron sus persianas el año pasado y, en los últimos tres meses, lo hicieron 28 negocios.

Entre los rubros que crecieron con ventas a precios constantes en shoppings se encuentran:

Indumentaria (+2,2%)

Perfumería (+9,5)

Amoblamiento (+70%)

Ropa deportiva (+10,7)

La venta de indumentaria subió levemente en un 2,2%. Foto: NA

La notable caída se dio en sectores como juguetería (-6,1%); patio de comidas (-6,8%); librería (-7,2%) y esparcimiento (-18,6%). Asimismo, la compra de electrodomésticos en centros comerciales de CABA también bajó en un 13,9%.

Preocupación en los mayoristas de CABA

Por otro lado, las ventas en supermercados porteños también se han visto afectadas. En este caso, la caída fue del 0,8% respecto al mismo período del año 2025.

Ahora bien, el golpe se muestra en especial en los mayoristas de la Ciudad de Buenos Aires. En este caso, se registró una baja interanual del 21,2%. A esto se suma un dato delicado: se trata del noveno mes en que se registra una caída sucesiva.

Mapa del consumo en CABA: más patentamientos de vehículos

Si bien la caída de consumo en electrodomésticos y mayoristas es notable no sucede lo mismo con el mercado automotor. De hecho, se han registrado más patentamientos de vehículos en CABA, fueron 29.510 en total. En este caso, la suba interanual ha sido del 2,7%.

Los autos importados le ganan a los nacionales.

El otro dato que surge es que los patentamientos de autos importados fueron los que más crecieron con un 27,8%. Los nacionales, en cambio, disminuyeron en un 33,9%.

Morosidad récord: la Legislatura porteña aprobó un proyecto para el desendeudamiento familiar y personal

En abril, la morosidad en los bancos argentinos llegó a un nivel récord: un 12,1%, es decir, un 8,4% más que en el 2025.

Para aliviar esta situación y que las familias puedan ordenar sus finanzas, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la semana pasada el Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal para refinanciar deudas en mora por préstamos personales y tarjetas de créditos.

El plan de pago solo se podrá utilizar para deudas que tengan los clientes del Banco de la Ciudad con este banco o con otra entidad regulada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).