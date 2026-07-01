Estados Unidos vs. Bosnia-Herz. EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Estados Unidos y Bosnia-Herz. por Mundial 2026. La pelota comenzará a rodar a las 21:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio San Francisco de Santa Clara.
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Fixture Mundial 2026:todos los partidos del miércoles 1 de julio por los 16avos de final, horarios y dónde verlos
Después de la fase de grupos, la Copa del Mundo sigue su rumbo con la instancia de eliminación. Se juegan 3 partidos, con la participación de Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos. Cómo seguir cada encuentro en vivo por TV y streaming.
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Estados Unidos vs Bosnia-Herz. en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Estados Unidos y Bosnia-Herz. por el Mundial 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.