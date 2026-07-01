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Estados Unidos vs. Bosnia-Herz. EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre Estados Unidos y Bosnia-Herz. por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina por los 16avos de final del Mundial 2026.
Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina por los 16avos de final del Mundial 2026. Foto: Canal26.com
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Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Estados Unidos y Bosnia-Herz. por Mundial 2026. La pelota comenzará a rodar a las 21:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio San Francisco de Santa Clara.

Selección Estados UnidosSelección Bosnia y HerzegovinaMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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