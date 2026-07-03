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Lanús: personal policial detuvo a un sujeto con arma de fuego y recuperó una moto con pedido de secuestro activo

Sucedió en la intersección de las calles Grecia y Balbín en Villa Diamante. El personal policial secuestró una Yamaha XTZ 250 color rojo y un revolver calibre 32, sin municiones y con numeración suprimida.

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Personal policial aprehendió a un sujeto con arma de fuego y recuperó un motovehículo con pedido de secuestro activo.
Personal policial aprehendió a un sujeto con arma de fuego y recuperó un motovehículo con pedido de secuestro activo. Foto: Captura
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En la noche del domingo 28 de junio, personal de la Fuerza Barrial de Aproximación aprehendió a un individuo con un arma de fuego y logró la recuperación de un motovehículo con pedido de secuestro activo, tras un procedimiento realizado en la intersección de las calles Grecia y Balbín en Villa Diamante, Lanús.

El operativo se inició luego de que efectivos en recorrida de prevención fueran alertados por el Centro de Monitoreo municipal sobre dos sujetos que circulaban a bordo de una motocicleta marca Yamaha XTZ 250 color rojo, señalados como posibles autores de hechos delictivos ocurridos horas antes en la zona.

Lanús.

Al identificar el rodado, el personal policial inició un seguimiento. Los ocupantes abandonaron la motocicleta en una plaza cercana y emprendieron la fuga a pie. Tras la persecución, la policía logró la aprehensión de uno de ellos.

En el procedimiento se secuestró el motovehículo mencionado, con pedido de secuestro activo por hurto, y un revolver calibre 32, sin municiones y con numeración suprimida.

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El aprehendido fue trasladado a sede policial jurisdiccional y quedó a disposición de la justicia.

Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana se destacó el trabajo articulado de las fuerzas de prevención barrial en la recuperación de bienes con pedido de secuestro activo y en el desarme de circulación de armas de fuego en la vía pública.

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