Puente Alsina: la Ciudad de Buenos Aires avanza con la megaobra integral para renovar uno de los accesos más transitados del sur

Obras públicas en el Puente Alsina, que conecta Nueva Pompeya con Lanús. Foto: argentina.gob.ar

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un ambicioso plan de renovación en el entorno del Puente Alsina, uno de los principales enlaces entre la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. La intervención abarcará mejoras viales, obras hidráulicas, renovación de veredas y una modernización completa del sistema de alumbrado público, con el objetivo de mejorar la calidad del espacio urbano, circulación y seguridad.

Ubicado sobre el Riachuelo, el histórico puente conecta el barrio porteño de Nueva Pompeya con la localidad bonaerense de Lanús y constituye una de las arterias más utilizadas del sur metropolitano. De acuerdo con datos oficiales, más de 50.000 vehículos transitan diariamente por la zona, una circulación intensa que genera un desgaste constante tanto en la calzada como en la infraestructura peatonal.

La intervención forma parte del plan de puesta en valor que la Ciudad viene desarrollando en distintos puntos del sur porteño. En este caso, los trabajos apuntan no solo a mejorar las condiciones de movilidad para automovilistas y peatones, sino también a recuperar un espacio de fuerte valor simbólico e histórico para los vecinos.

Repavimentación y mejoras viales para un corredor clave entre Ciudad y Provincia

Desde el punto de vista técnico, los trabajos contemplan una intervención profunda sobre la infraestructura existente. Luego de un relevamiento del estado de la calzada, se definió la repavimentación y el bacheo de aproximadamente 1.200 metros cuadrados de superficie asfáltica, con especial atención en los sectores que presentan desniveles y deterioro por el tránsito pesado.

Se definió la repavimentación y el bacheo de 1.200 metros cuadrados de superficie asfáltica en Puente Alsina. Foto: argentina.gob.ar

A la vez, se repararán cerca de 1.300 metros cuadrados de losas y cunetas de hormigón, un material especialmente resistente frente al intenso movimiento diario de camiones y vehículos de gran porte que utilizan este corredor vial.

La obra también contempla la optimización de la infraestructura pluvial, una intervención clave para mejorar el drenaje del agua de lluvia y reducir inconvenientes asociados a anegamientos en el área de influencia del puente.

Nuevas veredas accesibles e iluminación para reforzar la seguridad

Las mejoras también alcanzarán a los espacios peatonales. Las veredas serán completamente renovadas mediante la combinación de hormigón, pavimento y baldosas podotáctiles, diseñadas para facilitar la circulación de personas con discapacidad visual y reforzar las condiciones de accesibilidad y seguridad.

Las veredas serán renovadas mediante la combinación de hormigón, pavimento y baldosas podotáctiles. Foto: argentina.gob.ar

El proyecto incluye además tareas de puesta en valor visual del entorno. Está prevista la pintura de más de 5.000 metros cuadrados en distintos sectores, entre ellos el muro ubicado bajo el puente, las rampas y escaleras de acceso.

La renovación será acompañada por una mejora integral del sistema de iluminación, con la instalación de cinco nuevas columnas de alumbrado peatonal y la ejecución de 80 metros de tendido eléctrico. Las autoridades remarcan que la modernización del alumbrado tendrá un impacto directo en la seguridad urbana.

Renovación del sur porteño: las otras obras que impulsa la Ciudad

La renovación del Puente Alsina se suma a otras intervenciones recientes impulsadas por la Ciudad en el sur porteño. Entre ellas se destacan la puesta en valor del nodo de trasbordo de las avenidas Perito Moreno y Sáenz, donde se realizaron mejoras en veredas, alumbrado e infraestructura hidráulica.

El proyecto incluye tareas de puesta en valor visual, donde está prevista la pintura de más de 5.000 metros cuadrados. Foto: argentina.gob.ar

También avanzó la revalorización del Parque de la Ciudad, en Villa Soldati, con trabajos orientados a modernizar uno de sus íconos más representativos: la Torre Espacial. La estructura, de 208 metros de altura, incorporó un nuevo sistema de iluminación exterior decorativa destinado a reforzar su presencia.

Con esta nueva etapa de trabajos, el Puente Alsina busca actualizar su infraestructura sin perder su histórico carácter, consolidándose como una pieza clave para la conectividad diaria entre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.