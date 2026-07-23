Santa Fe vs. Caracas: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

Independiente Santa Fe vs Caracas por la Copa Sudamericana 2026. Foto: Canal26.com

Cuándo y dónde ver el partido entre Santa Fe y Caracas por la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se jugará a las 21:30 en el estadio Nemesio Camacho de Bogotá. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Santa Fe vs. Caracas, por Copa Sudamericana 2026? El partido se juega este Jueves, 23/07/2026, a partir de las 21:30hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Nemesio Camacho, ubicado en Bogotá.

¿Por dónde ver en vivo Santa Fe vs. Caracas, por Copa Sudamericana 2026? El encuentro entre Santa Fe y Caracas se podrá ver en directo por DSports, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.