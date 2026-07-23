Buscan a un ciudadano polaco prófugo de la Justicia: está acusado del femicidio de su pareja en Córdoba

Femicidio de Luciana: buscan a un ciudadano polaco prófugo de la Justicia Foto: Canal 26

Jan Korzeniecki (45) es intensamente buscado por la policía. Se trata de un ciudadano polaco acusado del femicidio de su pareja Luciana Ojeda (36). La Justicia de Córdoba pidió su captura internacional luego de comprobar, a través de los resultados preliminares de la autopsia del cuerpo, que la joven había sido asesinada.

El pasado miércoles 15 de julio, Luciana fue encontrada sin vida en su casa, ubicada en la calle Ituzaingó al 700 en la ciudad de Nueva Córdoba tras un llamado al 911. Una vez que ingresaron al lugar, los oficiales la encontraron tendida en el suelo inconsciente. Si bien el servicio de emergencia realizó maniobras de reanimación, la joven ya no presentaba signos vitales. A su vez, los agentes habrían hallado en la vivienda a la hija de cinco años de la mujer, quien hoy se encuentra bajo el cuidado de la familia de Ojeda.

En las últimas horas, el caso pasó de estar caratulado como “muerte dudosa” a “homicidio agravado por el vínculo en contexto de violencia de género”, delito por el que se lo acusa a Korzeniecki, quien actualmente se encuentra prófugo de la Justicia.

Qué relación tenía el ciudadano polaco con la víctima de 36 años

Jan Korzeniecki estaba en pareja con Luciana Ojeda desde hacía diez meses y convivían en la vivienda de la calle Ituzaingó desde el mes de julio. Ambos se habrían conocido a través de una plataforma web en la que ella dictaba clases de idiomas.

El pasado 6 de julio el hombre empezó a residir en el departamento de Nueva Córdoba de la joven luego de haber visitado el país en otras dos ocasiones.

La casa de Luciana Ojeda ubicada en Ituzaingó al 700 en Nueva Córdoba. Foto: Google Maps

La pista que apunta al sujeto como presunto responsable del femicidio de Luciana Ojeda es que, tras la muerte de la mujer, el hombre no volvió a la casa y se le perdió el rastro por completo.

Antecedes de violencia

El hermano de la víctima indicó que el ciudadano polaco “era violento” y que, además, “tenía severos problemas con el alcohol”.

Según su declaración, Luciana le dijo que había sido golpeada por él en numerosas ocasiones. Y, además, sostuvo que, hace pocas semanas, el hombre se presentó en la casa de su hermana con un martillo con el que le terminó rompiendo el celular a la joven y otras pertenencias.

El ciudadano polaco tenía antecedentes de violencia. Foto: El Doce

Asimismo, se supo que la mujer de 36 años tenía un botón antipánico en su casa producto de una denuncia por violencia de género impuesta contra su expareja, ahora detenido en la cárcel Cruz del Eje de Córdoba, de acuerdo a Cadena 3. Ese botón se habría activado al momento del hecho y, por eso, los oficiales de policía se dirigieron al lugar aquel miércoles 15 de julio.

Ahora mismo, la causa está a cargo de Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de 5°, que ha priorizado la rápida captura del sospechoso.