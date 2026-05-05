UCV Vs Independiente del Valle Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan UCV vs. Independiente del Valle, por Copa Libertadores 2026? El partido se juega este Martes, 05/05/2026, a partir de las 21:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Olímpico de la UCV, ubicado en Caracas.

¿Por dónde ver en vivo UCV vs. Independiente del Valle, por Copa Libertadores 2026? El encuentro entre UCV y Independiente del Valle se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de UCV vs. Independiente del Valle, por Copa Libertadores 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Vargas Carreño, Gery Anthony, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: UCV recibe a Independiente del Valle por Copa Libertadores 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Olímpico de la UCV y el pitazo inicial se escuchará a las 21:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!