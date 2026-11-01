En 1812, Belgrano llegó a un fuerte de más de 300 años escondido en Salta: fue posta, cuartel y refugio de los héroes de la Independencia

La entrada principal del Fuerte de Cobos Foto: Argentina.gob.ar.

A pocos kilómetros de la ciudad de Salta, rodeado por árboles y caminos rurales, permanece en pie un edificio que fue testigo de algunos de los años más convulsionados del país. Se trata del Fuerte de Cobos, una construcción colonial que funcionó como puesto defensivo, posta y cuartel durante las guerras por la Independencia.

Su apariencia sencilla puede resultar engañosa. Detrás de sus paredes de adobe, sus techos de tejas y sus balcones de madera se esconden más de tres siglos. El lugar fue ocupado por fuerzas patriotas y realistas.

El antiguo fuerte de Salta al que llegó Manuel Belgrano

El Fuerte de Cobos se encuentra en el valle de Siancas, cerca de la localidad homónima y a unos 30 kilómetros al este de la capital salteña. Su posición no fue elegida al azar: estaba conectado con el Camino Real y dominaba una extensa zona desde la que podían vigilarse tropas y mercancías.

Manuel Belgrano Foto: Wikipedia

Manuel Belgrano pasó por Cobos en dos oportunidades. La primera habría sido el 26 de agosto de 1812, durante la retirada del Ejército del Norte después del Éxodo Jujeño. La segunda ocurrió el 15 de febrero de 1813, pocos días antes de la Batalla de Salta.

En aquel momento, Belgrano había ordenado abandonar San Salvador de Jujuy para impedir que los realistas encontraran alimentos, ganado y recursos. Meses después, luego de vencer en Tucumán, el general avanzó nuevamente hacia Salta y volvió a detenerse en Cobos.

La “llave de la ciudad” que protegía el territorio salteño

Los orígenes del establecimiento se remontan al período colonial. Su misión principal era funcionar como puesto de vigilancia y protección de uno de los accesos más importantes al valle de Lerma.

La fortificación, conocida originalmente como Nuestra Señora de Santa Ana, adquirió formalmente el carácter de fuerte en 1690. Por su ubicación estratégica llegó a ser considerada la “llave de la ciudad”. En el dintel de la entrada aún puede observarse una inscripción vinculada con una restauración ordenada en 1733.

El histórico Fuerte de Cobos, en Salta Foto: Archivo General de la Nación

Décadas más tarde, en 1772, se estableció allí una posta. Cobos se convirtió entonces en un punto relevante de las comunicaciones coloniales, utilizado para transportar correspondencia y cambiar caballos. Durante las guerras revolucionarias, esa infraestructura resultó fundamental para los ejércitos.

El cuartel utilizado durante la Guerra Gaucha

El paso de Belgrano no fue el único episodio destacado. Durante la Guerra Gaucha, el fuerte fue utilizado como cuartel por las milicias de Martín Miguel de Güemes, que vigilaban caminos y atacaban el abastecimiento español.

Cobos reunía condiciones esenciales para esa estrategia. Estaba elevado sobre una ladera, permitía observar el valle y se encontraba cerca de una bifurcación del antiguo Camino Real: un ramal conducía hacia Salta y otro continuaba hacia Jujuy.

El fuerte que recibió a Manuel Belgrano Foto: Instagram @patrimonioculturaldesalta

Por sus habitaciones también pasaron Eustoquio Díaz Vélez y Juan Martín de Pueyrredón. En junio de 1816 se habría producido allí un encuentro entre Güemes y Pueyrredón para coordinar la defensa del norte.

Cómo es la construcción que sobrevivió más de tres siglos

El cuerpo principal presenta una planta rectangular. La planta baja posee dos grandes habitaciones comunicadas por un zaguán, mientras que una escalera exterior permite acceder al piso superior.

Allí existen otras habitaciones abiertas hacia balcones de madera techados. La cubierta de tejas descansa sobre cabriadas y cañizos unidos con tientos, elementos propios de las técnicas coloniales.

La combinación de adobe, piedra, madera y tejas refleja los métodos utilizados durante la época colonial. Su diseño no solamente respondía a las necesidades de alojamiento, sino también a la función defensiva que debía cumplir la construcción.

Un Monumento Histórico Nacional que conserva la memoria

En 1941, el Fuerte de Cobos fue declarado Monumento Histórico Nacional. La protección reconoció su valor arquitectónico y su estrecha relación con los protagonistas de la Independencia.

Hoy, sus balcones ya no sirven para vigilar tropas y sus habitaciones dejaron de alojar soldados agotados. Sin embargo, sus muros todavía conservan una historia que une a Belgrano, Güemes y Pueyrredón con uno de los caminos estratégicos del norte argentino.