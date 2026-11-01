comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

En 1812, Belgrano llegó a un fuerte de más de 300 años escondido en Salta: fue posta, cuartel y refugio de los héroes de la Independencia

La construcción se encuentra en el valle de Siancas, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Salta. Por sus antiguas habitaciones pasaron Manuel Belgrano, Martín Miguel de Güemes, Juan Martín de Pueyrredón y otros protagonistas de la historia argentina.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Fuerte de Cobos
La entrada principal del Fuerte de Cobos Foto: Argentina.gob.ar.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

A pocos kilómetros de la ciudad de Salta, rodeado por árboles y caminos rurales, permanece en pie un edificio que fue testigo de algunos de los años más convulsionados del país. Se trata del Fuerte de Cobos, una construcción colonial que funcionó como puesto defensivo, posta y cuartel durante las guerras por la Independencia.

Su apariencia sencilla puede resultar engañosa. Detrás de sus paredes de adobe, sus techos de tejas y sus balcones de madera se esconden más de tres siglos. El lugar fue ocupado por fuerzas patriotas y realistas.

El antiguo fuerte de Salta al que llegó Manuel Belgrano

El Fuerte de Cobos se encuentra en el valle de Siancas, cerca de la localidad homónima y a unos 30 kilómetros al este de la capital salteña. Su posición no fue elegida al azar: estaba conectado con el Camino Real y dominaba una extensa zona desde la que podían vigilarse tropas y mercancías.

Manuel Belgrano Foto: Wikipedia

Manuel Belgrano pasó por Cobos en dos oportunidades. La primera habría sido el 26 de agosto de 1812, durante la retirada del Ejército del Norte después del Éxodo Jujeño. La segunda ocurrió el 15 de febrero de 1813, pocos días antes de la Batalla de Salta.

Contenido Recomendado

En 1994, Quilmes recurrió a una bruja para lograr el ascenso:9 años después y tras perder 5 finales consecutivas, un hincha “rompió el maleficio”

Quilmes y la tumba de la bruja Dora.

36 años atrás, unas tierras inundables se convirtieron en reserva natural:28 años después, fueron declaradas parque nacional

El Parque Nacional Ciervo de los Pantanos

En aquel momento, Belgrano había ordenado abandonar San Salvador de Jujuy para impedir que los realistas encontraran alimentos, ganado y recursos. Meses después, luego de vencer en Tucumán, el general avanzó nuevamente hacia Salta y volvió a detenerse en Cobos.

La “llave de la ciudad” que protegía el territorio salteño

Los orígenes del establecimiento se remontan al período colonial. Su misión principal era funcionar como puesto de vigilancia y protección de uno de los accesos más importantes al valle de Lerma.

La fortificación, conocida originalmente como Nuestra Señora de Santa Ana, adquirió formalmente el carácter de fuerte en 1690. Por su ubicación estratégica llegó a ser considerada la “llave de la ciudad”. En el dintel de la entrada aún puede observarse una inscripción vinculada con una restauración ordenada en 1733.

Fuerte de Cobos
El histórico Fuerte de Cobos, en Salta Foto: Archivo General de la Nación

Décadas más tarde, en 1772, se estableció allí una posta. Cobos se convirtió entonces en un punto relevante de las comunicaciones coloniales, utilizado para transportar correspondencia y cambiar caballos. Durante las guerras revolucionarias, esa infraestructura resultó fundamental para los ejércitos.

El cuartel utilizado durante la Guerra Gaucha

El paso de Belgrano no fue el único episodio destacado. Durante la Guerra Gaucha, el fuerte fue utilizado como cuartel por las milicias de Martín Miguel de Güemes, que vigilaban caminos y atacaban el abastecimiento español.

Cobos reunía condiciones esenciales para esa estrategia. Estaba elevado sobre una ladera, permitía observar el valle y se encontraba cerca de una bifurcación del antiguo Camino Real: un ramal conducía hacia Salta y otro continuaba hacia Jujuy.

Fuerte de Cobos
El fuerte que recibió a Manuel Belgrano Foto: Instagram @patrimonioculturaldesalta

Por sus habitaciones también pasaron Eustoquio Díaz Vélez y Juan Martín de Pueyrredón. En junio de 1816 se habría producido allí un encuentro entre Güemes y Pueyrredón para coordinar la defensa del norte.

Cómo es la construcción que sobrevivió más de tres siglos

El cuerpo principal presenta una planta rectangular. La planta baja posee dos grandes habitaciones comunicadas por un zaguán, mientras que una escalera exterior permite acceder al piso superior.

Allí existen otras habitaciones abiertas hacia balcones de madera techados. La cubierta de tejas descansa sobre cabriadas y cañizos unidos con tientos, elementos propios de las técnicas coloniales.

La combinación de adobe, piedra, madera y tejas refleja los métodos utilizados durante la época colonial. Su diseño no solamente respondía a las necesidades de alojamiento, sino también a la función defensiva que debía cumplir la construcción.

Un Monumento Histórico Nacional que conserva la memoria

En 1941, el Fuerte de Cobos fue declarado Monumento Histórico Nacional. La protección reconoció su valor arquitectónico y su estrecha relación con los protagonistas de la Independencia.

Hoy, sus balcones ya no sirven para vigilar tropas y sus habitaciones dejaron de alojar soldados agotados. Sin embargo, sus muros todavía conservan una historia que une a Belgrano, Güemes y Pueyrredón con uno de los caminos estratégicos del norte argentino.

HistoriaManuel BelgranoSalta
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. En 1817, San Martín cruzó los Andes por un paso de 4.476 metros:209 años después, la ruta sigue desafiando a los viajeros

    En 1817, San Martín cruzó los Andes por un paso de 4.476 metros: 209 años después, la ruta sigue desafiando a los viajeros

  2. En 1979, Marta Minujín construyó un Obelisco de 32 metros con 10.000 pan dulces:la obra tuvo un final digno de película

    En 1979, Marta Minujín construyó un Obelisco de 32 metros con 10.000 pan dulces: la obra tuvo un final digno de película

  3. En 1826, Argentina trajo cabras de Asia para producir una fibra de lujo:casi 200 años después, su pelo patagónico llega a la alta costura mundial

    En 1826, Argentina trajo cabras de Asia para producir una fibra de lujo: casi 200 años después, su pelo patagónico llega a la alta costura mundial

  4. En 1810, la esposa de un patriota entregó parte de su fortuna para financiar al Ejército:44 años después, murió casi olvidada

    En 1810, la esposa de un patriota entregó parte de su fortuna para financiar al Ejército: 44 años después, murió casi olvidada

  5. Una pulpería nació a orillas del río Luján en 1830:casi 200 años después, todavía conserva sus secretos

    Una pulpería nació a orillas del río Luján en 1830: casi 200 años después, todavía conserva sus secretos
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Karina Milei y Jorge Macri recorrieron las obras para la visita del papa León XIV en medio de las negociaciones entre LLA y el PRO:“Se puede trabajar juntos”

Karina Milei, Jorge Macri, Diego Santilli y otros funcionarios recorren las obras para la visita del papa León XIV.

Tras la reciente visita que provocó una feroz pelea con Pedro Sánchez, Javier Milei vuelve a viajar a España para la Cumbre Iberoamericana

Malvinas Argentinas reunió a más de 700 atletas de 22 provincias en los primeros Juegos Argentinos Urbanos

Milei inauguró una iglesia evangélica en Neuquén y dejó un mensaje para las elecciones 2027:“Queremos que puedan elegir en paz”

Economía

ANSES cambió el calendario de noviembre:cuándo cobran los DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

Oficinas ANSES

Cuenta DNI:todos los descuentos de hoy, domingo 1 de noviembre, y las promociones para ahorrar durante el mes

Desde este domingo suben los boletos de colectivos y subtes:cuáles serán las nuevas tarifas

Empleados de comercio:con aumento confirmado, cuánto cobrarán en noviembre 2026 y todas las escalas salariales por categoría

Internacionales

A una semana de su llegada a la Argentina, el Papa León XIV clamó por la paz en Ucrania y pidió “fomentar la voluntad de diálogo”

El papa León XIV volvió a recorrer la plaza de San Pedro tras su operación por cáncer de pulmón.

Escándalo en Florida:281 detenidos en un operativo policial, entre ellos 13 empleados de Disney y 4 de Universal Studios

La advertencia del líder supremo de Irán a Estados Unidos e Israel:“Cualquier tipo de amenaza debe ser respondida inmediatamente”

Desde Estados Unidos niegan haber facilitado la salida de Flávio Bolsonaro desde Argentina tras las elecciones presidenciales