Thiago Almada dio el sí para jugar en River: el obstáculo que frena su vuelta al fútbol argentino

El futbolista de la Selección Argentina le dio el "si" al club de Núñez. Foto: REUTERS

Después de la dura derrota ante Rosario Central, River Plate recibió una noticia que volvió a encender la ilusión de sus hinchas: Thiago Almada habría dado el visto bueno para regresar al fútbol argentino y ponerse la camiseta del club de Núñez. Ahora, la negociación quedó enfocada en el acuerdo entre la dirigencia millonaria y el Atlético de Madrid, dueño de los derechos federativos y de una parte importante de la ficha del jugador.

El mediocampista de la Selección Argentina, que viene de disputar el Mundial 2026, ya tendría encaminado su contrato con River, con una extensión importante y un salario acorde a una operación de alto impacto. Sin embargo, todavía resta resolver el punto más complejo: los números finales de la transferencia con el club español.

En Núñez son optimistas y confían en llegar a un entendimiento, aunque saben que se trata de una operación histórica por sus cifras. De concretarse, el pase de Almada podría convertirse en una de las inversiones más fuertes realizadas por River en el mercado de pases.

El futbolista de la Selección Argentina le dio el "si" al club de Núñez. Foto: Instagram @thiago_almada23

Flamengo, el obstáculo que encareció la negociación

El principal problema para River apareció desde Brasil. Flamengo se metió en la pelea por Almada con una propuesta muy fuerte, lo que alteró el escenario inicial y obligó al Millonario a recalcular su estrategia. Según distintas versiones, el club carioca llegó a preparar una oferta cercana a los 30 millones de euros o dólares, dependiendo de la fuente, para quedarse con el jugador.

La irrupción del Mengao no solo elevó la presión sobre River, sino que también le dio al Atlético de Madrid una alternativa más atractiva desde lo económico. Mientras el Millonario apuntaba a comprar una parte del pase, Flamengo buscó avanzar con una propuesta más agresiva por un porcentaje mayor de la ficha, lo que convirtió al equipo brasileño en el gran rival de la negociación.

De todos modos, el factor decisivo parece estar en la voluntad del futbolista. Aunque el club brasileño ofrecía una estructura económica poderosa y un plantel competitivo, Almada habría priorizado la posibilidad de volver a la Argentina. Esa decisión volvió a poner al club de Núñez en carrera y debilitó las chances del conjunto brasileño.

El futbolista de la Selección Argentina le dio el "si" al club de Núñez. Foto: Instagram @thiago_almada23

Qué falta para que Almada sea jugador de River

El representante del futbolista viajó a España para mantener reuniones con la dirigencia del Atlético de Madrid y terminar de encaminar los últimos detalles de la transferencia. La expectativa es que las conversaciones puedan acelerarse en las próximas horas, aunque todavía quedan aspectos económicos y contractuales por resolver entre los clubes.

Almada, mientras tanto, se encuentra de vacaciones luego de su participación con la Selección Argentina en el Mundial 2026. Tras evaluar las propuestas que tenía sobre la mesa, el ex Vélez habría decidido darle prioridad al regreso al país, pese a que su idea inicial era continuar en Europa si aparecía una oferta importante.

River busca cerrar una incorporación de enorme impacto deportivo y simbólico. Almada llegaría como campeón y subcampeón del mundo con la Selección, en plena madurez futbolística y con la posibilidad de transformarse rápidamente en una de las figuras del equipo que conduce Eduardo Coudet. Sin embargo, la definición todavía depende del acuerdo final con Atlético de Madrid y de que Flamengo no vuelva a insistir con una propuesta superadora.