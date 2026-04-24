Lanús Vs Central Córdoba (SE) Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Lanús vs. Central Córdoba (SE), por Torneo Apertura 2026? El partido se juega este Viernes, 24/04/2026, a partir de las 19:15hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Ciudad de Lanús, ubicado en Lanús.

¿Por dónde ver en vivo Lanús vs. Central Córdoba (SE), por Torneo Apertura 2026? El encuentro entre Lanús y Central Córdoba (SE) se podrá ver en directo por ESPN Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Lanús vs. Central Córdoba (SE), por Torneo Apertura 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Dóvalo, Pablo, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Lanús recibe a Central Córdoba (SE) por Torneo Apertura 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Ciudad de Lanús y el pitazo inicial se escuchará a las 19:15. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!