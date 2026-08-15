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Video: chocó contra otro auto, salió despedido y terminó contra un comercio en Mar del Plata

El hecho tuvo lugar en el barrio Las Avenidas de la ciudad de Mar del Plata. En tanto, se confirmó que el siniestro dejó un fallecido y cinco heridos. Se investigan las causas del choque.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Choque brutal en Mar del Plata: una persona falleció por el impacto
Choque brutal en Mar del Plata: una persona falleció por el impacto Foto: Captura Canal 26
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En la madrugada de este sábado 15 de agosto, se registró un brutal choque en la ciudad de Mar del Plata que dejó a una persona fallecida y al menos cinco heridos. El siniestro tuvo lugar exactamente a las 2.30 de la mañana en la calle Cerrito y Magallanes, en el barrio Las Avenidas, ubicado en la localidad bonaerense de la Costa Argentina.

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad exterior de un comercio. Y, tal como se puede ver en las imágenes difundidas, las víctimas del accidente vial se encontraban en la puerta de ese local que tras el impacto, provocado por una Toyota RAV4, quedó totalmente destruido.

Reconstrucción el brutal choque en Mar del Plata

Los investigadores pudieron determinar que, previo al choque contra el negocio, un vehículo Volkswagen Gol Trend impactó de llenó contra la Toyota. Eso hizo que inmediatamente el auto perdiera el control y se estrellara de lleno contra el negocio de la calle Cerrito.

Así fue el choque en Mar del Plata esta madrugada

Las autoridades judiciales, en tanto, pudieron constatar que ambos automóviles eran conducidos por jóvenes de 21 años, que tras someterse a dos test de alcoholemia dieron resultado negativo.

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El objetivo ahora es determinar qué provocó ese impacto previo y esclarecer la mecánica del choque con las pericias automovilísticas pertinentes. Además, se analizarán los videos registrados por las cámaras de seguridad y se tomará declaración a los testigos del hecho.

Cómo se encuentran las víctimas del choque en Mar del Plata

Segundos después del siniestro, los vecinos de la cuadra se comunicaron con el 911 para que la Policía viniera de inmediato al lugar de los hechos. En el operativo estuvieron presentes oficiales del Comando de Patrullas de la ciudad costera, Policía Científica, agentes de Tránsito, una dotación de Bomberos y efectivos de la Comisaría Tercera también de Mar del Plata.

Choque en Mar del Plata
El siniestro dejó un fallecido y cinco heridos. Foto: La capital

El accidente vial dejó un total de seis heridos. Durante el despliegue policial, las víctimas fueron trasladadas al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) y una de ellas falleció en el trascurso de este día sábado. Las demás personas continúan internadas en observación aunque no habrían sufrido lesiones de gravedad.

Tragedia en Ruta 19: un joven se accidentó y murió tras regresar del velorio de su hermana

El siniestro ocurrido en Mar del Plata se suma a la tragedia de Santa Fe en la Ruta 19. Un joven de 29 años, llamado Francisco Gómez, fue víctima de un choque fatal en una zona de esa autovía que auspicia de límite entre la provincia de Santa Fe y Córdoba. Gómez viajaba con dos acompañantes: había ido al velorio de su hermana. De regreso a su casa, el Citroën Basalt en el que iba a bordo perdió el control e impactó contra un camión cargado con garrafas de gas.

Mientras Francisco murió en el acto, el conductor del vehículo resultó ileso y el tercer acompañante fue trasladado al Hospital de San Francisco, donde en este momento permanece internado debido a la gravedad de sus lesiones. Las autoridades judiciales se encuentran investigando el hecho para esclarecer las causas del trágico suceso.

Mar del PlataAccidente de tránsitoMuerteInvestigación
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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