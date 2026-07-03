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Australia vs. Egipto EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre Australia y Egipto por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Mundial 2026, Australia vs. Egipto.
Mundial 2026, Australia vs. Egipto. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
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Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Australia choca ante Egipto, en duelo válido por Mundial 2026. La cancha del estadio Dallas ya está lista para que el balón comience a moverse a las 15:00, y tú no te lo puedes perder.

Australia vs Egipto por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo

22´ ¡Tiro desviado de Australia!

Disparo de Lucas Herrington y el remate se va afuera.

22´ Córner para Australia

Ejecuta el tiro de esquina Cristian Volpato.

20´ Fuera de juego en Egipto

Posición adelantada de Mostafa Mohamed Zaki Abdelraouf.

18´ Saque de arco para Egipto

Desde el fondo la pone en juego Mostafa Shoubir.

15´ ¡Egipto se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Omar Marmoush fue bloqueado por Harry Souttar.

14´ Saque de arco para Egipto

Desde el fondo la pone en juego Mostafa Shoubir.

14´ ¡Tiro desviado de Australia!

Disparo de Aiden O´Neill y el remate se va afuera.

14´ ¡Australia se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Connor Metcalfe fue bloqueado por Hamdy Fathy.

12´ Goool de Egipto

¡Testazo letal! Emam Ashour anota para Egipto tras conectar un cabezazo.

12´ ¡Egipto se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Emam Ashour fue bloqueado por Jackson Irvine.

6´ Córner para Australia

Ejecuta el tiro de esquina Aiden O´Neill.

4´ Saque de arco para Egipto

Desde el fondo la pone en juego Mostafa Shoubir.

4´ Tiro en el palo de Australia

¡Estuvo a centímetros! El disparo de Cristian Volpato pega en el palo.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Dallas, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Australia y Egipto por el Mundial 2026 será arbitrado por Gustavo Tejera.

Formación confirmada de Australia

Titulares

  • (18) Patrick Beach
  • (3) Alessandro Circati
  • (25) Lucas Herrington
  • (19) Harry Souttar
  • (16) Aziz Behich
  • (5) Jordan Bos
  • (22) Jackson Irvine
  • (13) Aiden O´Neill
  • (17) Nestory Irankunda
  • (8) Connor Metcalfe
  • (20) Cristian Volpato

Suplentes

  • (12) Paul Izzo
  • (1) Mathew Ryan
  • (21) Cameron Burgess
  • (2) Milos Degenek
  • (6) Jason Geria
  • (15) Kai Trewin
  • (14) Cameron Devlin
  • (24) Paul Okon-Engstler
  • (10) Ajdin Hrustic
  • (11) Awer Mabil
  • (9) Mohamed Touré
  • (23) Nishan Velupillay
  • (26) Tete Yengi

Entrenador: Tony Popovic

Formación confirmada de Egipto

Titulares

  • (23) Mostafa Shoubir
  • (3) Mohamed Hany
  • (2) Yasser Ibrahim
  • (5) Ramy Rabia
  • (15) Karim Hafez
  • (14) Hamdy Fathy
  • (8) Emam Ashour
  • (11) Mostafa Ziko
  • (19) Marwan Attia
  • (10) Mohamed Salah
  • (22) Omar Marmoush

Suplentes

  • (26) Mohamed Alaa
  • (1) Mohamed Elshenawy
  • (16) Mahdy Soliman
  • (4) Hossam Abdelmaguid
  • (24) Tarek Alaa
  • (21) Mahmoud Saber
  • (18) Nabil Donga
  • (12) Haissem Hassan
  • (20) Ibrahim Adel
  • (7) Trezeguet
  • (25) Zizo
  • (9) Hamza Abdelkarim

Entrenador: Hossam Hassan

¿Quién transmite el partido de Australia y Egipto?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: TyC Sports se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Australia vs. Egipto por el Mundial 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Australia recibe a Egipto en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 15:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Selección AustraliaSelección EgiptoMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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