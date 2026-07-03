Australia vs. Egipto EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Australia choca ante Egipto, en duelo válido por Mundial 2026. La cancha del estadio Dallas ya está lista para que el balón comience a moverse a las 15:00, y tú no te lo puedes perder.
Australia vs Egipto por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo
22´ ¡Tiro desviado de Australia!
Disparo de Lucas Herrington y el remate se va afuera.
22´ Córner para Australia
Ejecuta el tiro de esquina Cristian Volpato.
20´ Fuera de juego en Egipto
Posición adelantada de Mostafa Mohamed Zaki Abdelraouf.
18´ Saque de arco para Egipto
Desde el fondo la pone en juego Mostafa Shoubir.
15´ ¡Egipto se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Omar Marmoush fue bloqueado por Harry Souttar.
14´ Saque de arco para Egipto
Desde el fondo la pone en juego Mostafa Shoubir.
14´ ¡Tiro desviado de Australia!
Disparo de Aiden O´Neill y el remate se va afuera.
14´ ¡Australia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Connor Metcalfe fue bloqueado por Hamdy Fathy.
12´ Goool de Egipto
¡Testazo letal! Emam Ashour anota para Egipto tras conectar un cabezazo.
12´ ¡Egipto se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Emam Ashour fue bloqueado por Jackson Irvine.
6´ Córner para Australia
Ejecuta el tiro de esquina Aiden O´Neill.
4´ Saque de arco para Egipto
Desde el fondo la pone en juego Mostafa Shoubir.
4´ Tiro en el palo de Australia
¡Estuvo a centímetros! El disparo de Cristian Volpato pega en el palo.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Dallas, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Australia y Egipto por el Mundial 2026 será arbitrado por Gustavo Tejera.
Formación confirmada de Australia
Titulares
- (18) Patrick Beach
- (3) Alessandro Circati
- (25) Lucas Herrington
- (19) Harry Souttar
- (16) Aziz Behich
- (5) Jordan Bos
- (22) Jackson Irvine
- (13) Aiden O´Neill
- (17) Nestory Irankunda
- (8) Connor Metcalfe
- (20) Cristian Volpato
Suplentes
- (12) Paul Izzo
- (1) Mathew Ryan
- (21) Cameron Burgess
- (2) Milos Degenek
- (6) Jason Geria
- (15) Kai Trewin
- (14) Cameron Devlin
- (24) Paul Okon-Engstler
- (10) Ajdin Hrustic
- (11) Awer Mabil
- (9) Mohamed Touré
- (23) Nishan Velupillay
- (26) Tete Yengi
Entrenador: Tony Popovic
Formación confirmada de Egipto
Titulares
- (23) Mostafa Shoubir
- (3) Mohamed Hany
- (2) Yasser Ibrahim
- (5) Ramy Rabia
- (15) Karim Hafez
- (14) Hamdy Fathy
- (8) Emam Ashour
- (11) Mostafa Ziko
- (19) Marwan Attia
- (10) Mohamed Salah
- (22) Omar Marmoush
Suplentes
- (26) Mohamed Alaa
- (1) Mohamed Elshenawy
- (16) Mahdy Soliman
- (4) Hossam Abdelmaguid
- (24) Tarek Alaa
- (21) Mahmoud Saber
- (18) Nabil Donga
- (12) Haissem Hassan
- (20) Ibrahim Adel
- (7) Trezeguet
- (25) Zizo
- (9) Hamza Abdelkarim
Entrenador: Hossam Hassan
¿Quién transmite el partido de Australia y Egipto?
Argentina: TyC Sports se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Australia vs. Egipto por el Mundial 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Australia recibe a Egipto en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 15:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
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