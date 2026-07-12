Mariano Rajoy afirmó que Francia es un equipo “sin franceses” y encendió la polémica: “Racismo intolerable”

Mariano Rajoy afirmó que Francia es un equipo “sin franceses”. Foto: Canal26.com

El expresidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, afirmó que la selección francesa de fútbol tiene “un altísimo nivel, eso sí, sin franceses” y desató la polémica en la previa del duelo entre España y Francia por la semifinal del Mundial 2026.

Rajoy escribió en su columna en El Debate que la selección francesa dispone de “un altísimo nivel, eso sí, sin franceses”, pese a que de los 26 futbolistas convocados por Didier Deschamps solo tres nacieron fuera de Francia: Michael Olise, Marcus Thuram y Brice Samba. El resto nació en territorio francés, aunque muchos son hijos o nietos de inmigrantes.

La polémica reaviva un debate recurrente sobre inmigración e identidad nacional que cobró fuerza tras la victoria de la selección francesa en el Mundial de 1998, cuando la extrema derecha cuestionó que aquel equipo representara a la “verdadera” Francia por el origen familiar de varios de sus jugadores.

Mariano Rajoy apuntó contra la Selección de Francia. Foto: REUTERS

El repudio a la frase de Mariano Rajoy contra Francia

El ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, calificó de “absolutamente inaceptables” las declaraciones de Rajoy: “Si esa declaración es exacta, es absolutamente inaceptable. No refleja en absoluto lo que es Francia”, afirmó en una entrevista en la televisión BMF TV.

El ministro defendió que Francia es “un país de diversidad, donde todo el mundo puede desarrollarse y encontrar su lugar”, y lamentó que este tipo de comentarios alimenten los ataques racistas contra sus jugadores.

A las críticas se sumó el primer secretario del Partido Socialista (PS), Olivier Faure, quien rechazó las palabras de Rajoy y defendió que “la selección de Francia está formada únicamente por franceses”.

“Francia no es una nación étnica. No tiene un color de piel ni una religión. Es una nación política unida en torno al lema de la República”, escribió Faure en sus redes sociales.

Por su parte, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, afirmó que las declaraciones de Rajoy tienen un “tufo de racismo intolerable” y ser contrarias a la realidad del equipo nacional.

“Las palabras de Mariano Rajoy evocando al equipo de Francia contienen un tufo de racismo intolerable”, afirmó Diallo en un mensaje publicado en redes sociales, en el que denunció “el detestable clima que genera tales hedores”.

Mariano Rajoy apuntó contra los futbolistas de Francia.

El dirigente de la FFF defendió la identidad de los jugadores de los “Bleus” y rechazó cualquier cuestionamiento sobre su nacionalidad: “Nuestros jugadores no tienen por qué recibir ningún certificado de nacionalidad de un expresidente español. El equipo de Francia es el equipo de Francia”, afirmó.

La polémica se suma a otros ataques recientes contra jugadores de la selección francesa por sus orígenes, en particular contra su capitán, Kylian Mbappé.

Por ejemplo, la senadora paraguaya Celeste Amarilla cuestionó al delantero francés por sus raíces africanas, unas declaraciones que también provocaron una amplia condena en el país europeo.

La ministra Éléonore Caroit aseguró que, “ya vengan de una senadora paraguaya o de un expresidente español”, todos los ataques racistas son “inaceptables”. “Todos los jugadores del equipo de Francia son franceses. Punto final”, afirmó.