Reabrió en San Telmo una pulpería de más de 300 años: el secreto histórico que esconde bajo su patio

Una histórica casona de San Telmo volvió a abrir como pulpería Foto: Instagram @pulperia.argentina

En Defensa 1350, en una casa cargada de memoria porteña, San Telmo vuelve a poner en escena una de esas historias que parecen suspendidas entre el pasado colonial y la vida urbana actual. En la calle Defensa, donde el empedrado todavía conversa con balcones antiguos, reabrió una pulpería instalada en una casona histórica que conserva huellas de distintas épocas de Buenos Aires: patios, aljibes, objetos antiguos y una cocina criolla que recupera sabores de otra Argentina.

El lugar fue conocido durante años como Pulpería Quilapán y ahora regresó bajo el nombre de Pulpería Argentina, con una propuesta que combina gastronomía popular, visitas guiadas y una fuerte impronta patrimonial. Según la información publicada sobre su reapertura, el espacio volvió con platos clásicos como empanadas, choripán, bondiola, pastel de papa y locro en fechas especiales, además de peñas folklóricas durante los fines de semana.

Una casa con memoria en pleno corazón de San Telmo

San Telmo no es un barrio cualquiera dentro de Buenos Aires: es uno de los más antiguos y tradicionales de la Ciudad, forma parte del Casco Histórico y conserva todavía calles empedradas, casas bajas, patios con aljibes, anticuarios, bares notables y espacios vinculados al tango.

Una histórica casona de San Telmo volvió a abrir como pulpería Foto: Instagram @pulperia.argentina

En ese paisaje aparece esta pulpería, ubicada en una propiedad que acumula capas de historia. De acuerdo con los registros difundidos por el Gobierno porteño sobre Pulpería Quilapán, la casona funcionó como vivienda, luego conventillo, más tarde tintorería e incluso taller mecánico, antes de convertirse en un espacio gastronómico y cultural.

La propia historia del lugar también está atravesada por un dato que alimenta el atractivo turístico: durante trabajos arqueológicos realizados en el patio, se investigó un antiguo aljibe y se hallaron objetos que remiten a distintas etapas de la vida cotidiana porteña. La reapertura recupera ese costado patrimonial y lo transforma en parte de la experiencia para quienes visitan el lugar.

Qué eran las pulperías y por qué fueron claves en la historia argentina

Mucho antes de los bodegones, los bares de esquina y los restaurantes de autor, las pulperías fueron centros fundamentales de encuentro social. No eran solamente comercios: allí se vendían alimentos, bebidas, velas, carbón, remedios, yerba, tabaco, telas y productos básicos para la vida diaria.

Una histórica casona de San Telmo volvió a abrir como pulpería Foto: Instagram @pulperia.argentina

En la campaña bonaerense y en distintas regiones del país, la pulpería funcionaba como almacén de ramos generales, posta de descanso, punto de noticias, espacio de juegos, reunión política informal y escenario de guitarras, payadas y conversaciones largas. Para muchos gauchos, viajeros y vecinos alejados de los centros urbanos, era el único lugar posible de sociabilidad.

Algunas versiones históricas señalan que una de las primeras pulperías del actual territorio argentino habría sido instalada hacia 1580 por Ana Díaz, una de las mujeres que acompañó a Juan de Garay en la segunda fundación de Buenos Aires.

San Telmo, el barrio donde Buenos Aires todavía se puede tocar

La elección de San Telmo para sostener una pulpería no es casual. El barrio creció vinculado al antiguo mundo portuario y a la vida de los primeros pobladores de Buenos Aires. Su nombre remite a San Pedro González Telmo, patrono de los navegantes, algo que conecta su identidad con el río, los trabajadores, los viajeros y el intercambio comercial.

Con el paso del tiempo, San Telmo fue residencia de familias acomodadas, zona de conventillos tras los cambios urbanos del siglo XIX y, más tarde, refugio de artistas, anticuarios, tanguerías y espacios culturales. Esa mezcla de aristocracia colonial, inmigración, cultura popular y memoria urbana explica por qué cada casa antigua del barrio parece guardar una novela propia.

Una histórica casona de San Telmo volvió a abrir como pulpería Foto: Instagram @pulperia.argentina

Por eso, la reapertura de una pulpería en una casona histórica no es solo una noticia gastronómica: también es un gesto de recuperación patrimonial. En tiempos de locales efímeros y modas rápidas, este regreso propone una experiencia distinta: sentarse a comer bajo un patio antiguo, mirar objetos de otros siglos y entender que Buenos Aires también se cuenta desde sus mesas.

Choripán, pastel de papa y locro: la cocina criolla como puente con el pasado

La carta actual apuesta por platos reconocibles y populares. Entre las opciones mencionadas aparecen choripán, sándwich de bondiola, empanadas, picadas y pastel de papa, mientras que el locro queda reservado para fechas patrias o jornadas especiales.

Ese menú dialoga con la tradición de las pulperías, donde la comida no era un lujo sino una forma de pertenencia. La cocina criolla, simple y contundente, vuelve a aparecer como puente entre generaciones: lo que antes acompañaba una jornada de viaje o trabajo, hoy convoca a vecinos, turistas y curiosos que buscan una experiencia con identidad argentina.

Además, el regreso de las peñas folklóricas suma otro elemento clave: la música. Las antiguas pulperías fueron espacios donde circularon guitarras, payadas y relatos orales, y esa dimensión social vuelve a tener protagonismo cuando el patio se llena de voces, vino y platos compartidos.

Una reapertura que mira al turismo, la historia y la identidad porteña

La nueva etapa de Pulpería Argentina llega en un momento en el que muchos visitantes buscan experiencias auténticas, con historia y valor cultural. San Telmo ya es un punto fuerte del turismo porteño por su feria, sus anticuarios, sus tanguerías, el Mercado de San Telmo, Plaza Dorrego y su arquitectura histórica.

En ese contexto, una pulpería con relatos arqueológicos, objetos antiguos y cocina tradicional puede convertirse en una parada atractiva no solo para comer, sino también para comprender parte de la memoria de Buenos Aires. La clave está en que el lugar no se presenta como una escenografía vacía, sino como una casa atravesada por usos, transformaciones y rastros materiales del pasado.

La reapertura invita a una pregunta más grande: ¿qué hacemos con los espacios históricos que sobreviven en la ciudad? Algunos se transforman en museos, otros desaparecen bajo nuevas construcciones y unos pocos encuentran una segunda vida cotidiana. Esta pulpería parece elegir ese último camino: seguir abierta, seguir sirviendo comida y seguir contando historias desde sus paredes.

En San Telmo, una vieja casa volvió a encender sus luces. Y con ella regresó algo más que un plato de locro o un choripán: volvió una forma de mirar Buenos Aires como si todavía quedaran secretos bajo cada patio.