Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Lost era furor y los celulares tenían tapita: así era el mundo la última vez que jugaron Argentina-Inglaterra

La Selección Argentina e Inglaterra volverán a verse las caras más de 20 años después de su último enfrentamiento. Messi no jugó ese partido y la albiceleste brillaba, pero en los últimos minutos perdió el partido.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La Selección de José Pekerman cayó 3-2 ante Inglaterra en Suiza, en el último antecedente entre ambos equipos antes del cruce por las semifinales del Mundial 2026.
La Selección de José Pekerman cayó 3-2 ante Inglaterra en Suiza, en el último antecedente entre ambos equipos antes del cruce por las semifinales del Mundial 2026. Foto: EFE
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra pondrá frente a frente a dos selecciones que protagonizan una de las rivalidades más emblemáticas del fútbol. Sin embargo, el dato sorprende por sí solo: cuando vuelvan a verse las caras, habrán pasado más de veinte años desde su último enfrentamiento, disputado en noviembre de 2005.

Aquel partido se jugó en Ginebra, Suiza, durante una fecha FIFA. El equipo que José Pekerman preparaba para el Mundial 2006 parecía encaminado a una victoria de prestigio, pero terminó cayendo 3-2 sobre el final ante una selección inglesa que encontró en Michael Owen a su héroe de la noche.

Argentina se había puesto en ventaja con goles de Hernán Crespo y Walter Samuel, mientras que Wayne Rooney había marcado el empate transitorio. Cuando todo indicaba que la Albiceleste se quedaría con el triunfo, Owen apareció dos veces en los minutos finales para dar vuelta la historia.

La formación argentina refleja el cambio de época mejor que cualquier estadística. Aquella noche jugaron Roberto Abbondanzieri, Javier Zanetti, Roberto Ayala, Walter Samuel, Juan Pablo Sorín, Esteban Cambiasso, Juan Román Riquelme, Carlos Tevez y Hernán Crespo, entre otros. Hoy, Ayala y Samuel forman parte del cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

Contenido Recomendado

Francia vs. España EN VIVO hoy:resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Francia vs. España EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Inglaterra vs Argentina en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online

Inglaterra vs Argentina en el Mundial 2026: fecha, horario y dónde ver en TV y online

El dato más llamativo tiene como protagonista justamente al capitán argentino. Lionel Messi no jugó ese encuentro porque todavía atravesaba sus primeros pasos en la Selección mayor. Había debutado pocos meses antes frente a Hungría y había sido expulsado apenas 45 segundos después de ingresar. Con apenas 18 años, todavía era una promesa que intentaba abrirse camino en el Barcelona.

¿Cómo era el mundo la última vez que se enfrentaron Argentina e Inglaterra?

La distancia puede verse a través de la tecnología. Cuando Argentina e Inglaterra jugaron por última vez, YouTube acababa de ser lanzado, Facebook recién comenzaba a expandirse y todavía faltaban años para la aparición de WhatsApp, Instagram, TikTok y el iPhone. La mayor parte de la navegación por internet se hacía desde computadoras de escritorio y el concepto de streaming no existía.

La televisión tampoco era la misma. Las series sobre las que el mundo discutía eran Lost, Desperate Housewives y la recién estrenada Grey’s Anatomy, producciones que marcaban el inicio de una nueva era televisiva. Netflix, mientras tanto, todavía era conocida principalmente por su negocio de alquiler de DVD.

Lost
Lost

En Argentina, Casados Con Hijos acababa de estrenarse y todavía no era un clásico. Fotolog era la red social dominante entre adolescentes y jóvenes. El Indio Solari había sacado su primer disco solista hacía unos meses y el teléfono que todos querían, el Motorola Razr V3, el típico “celular con tapita”.

El fútbol tenía otros dueños

En noviembre de 2005 el fútbol mundial giraba alrededor de Ronaldinho, que atravesaba el mejor momento de su carrera y había ganado el Balón de Oro. Cristiano Ronaldo todavía estaba lejos de convertirse en la leyenda que sería años después, mientras que Messi ni siquiera había disputado su primer Mundial.

Zinedine Zidane, Ronaldo, Thierry Henry y Samuel Eto’o eran otros de los grandes nombres que ocupaban las primeras planas de los diarios deportivos del mundo.

Un país y un mundo muy distintos

En Argentina gobernaba Néstor Kirchner y el país transitaba una etapa de recuperación tras la crisis de 2001. Ese mismo año se producía uno de los movimientos políticos y económicos más relevantes de la época: el anuncio de la cancelación anticipada de la deuda con el FMI.

Néstor Kirchner bajando los cuadros de los militares. Foto: -

A nivel internacional, 2005 también fue un período de cambios. El mundo despedía a Juan Pablo II y asistía a la elección de Benedicto XVI como nuevo Papa. Estados Unidos todavía enfrentaba las consecuencias del huracán Katrina y la guerra de Irak ocupaba buena parte de la agenda global.

En el deporte brillaban otros nombres. Roger Federer dominaba el tenis con una superioridad pocas veces vista, mientras que Fernando Alonso acababa de romper la hegemonía de Michael Schumacher para conquistar su primer campeonato mundial de Fórmula 1.

Mundial 2026Selección ArgentinaSelección Inglaterra
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Argentina no tenía camiseta para jugar contra Inglaterra:la historia detrás de la azul de Maradona en México 86

    Argentina no tenía camiseta para jugar contra Inglaterra: la historia detrás de la azul de Maradona en México 86

  2. El video de Scaloni tras el triunfo de Argentina ante Suiza que se volvió viral:interrumpió a los jugadores con un pedido inesperado

    El video de Scaloni tras el triunfo de Argentina ante Suiza que se volvió viral: interrumpió a los jugadores con un pedido inesperado

  3. La inesperada predicción de una tarotista sobre la semifinal entre Argentina e Inglaterra

    La inesperada predicción de una tarotista sobre la semifinal entre Argentina e Inglaterra

  4. Mac Allister, De Paul y Montiel palpitaron el duelo ante Inglaterra:“Va a ser un partido único”

    Mac Allister, De Paul y Montiel palpitaron el duelo ante Inglaterra: “Va a ser un partido único”

  5. La FIFA confirmó al árbitro del Argentina-Inglaterra:quién es Ismail Elfath

    La FIFA confirmó al árbitro del Argentina-Inglaterra: quién es Ismail Elfath
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Deportes

Prohibieron imágenes de las Islas Malvinas para Argentina-Inglaterra:la decisión que tomó la FIFA antes de la semifinal

Prohibieron imágenes de las Islas Malvinas para Argentina-Inglaterra: la decisión que tomó la FIFA antes de la semifinal

Desalojo en 20 días para inquilinos que no paguen y restitución en 5 para usurpadores:el debate que llega al Senado

F-16 para Argentina:cuándo llega la segunda tanda de cazas y por qué se adelanta el operativo

Adrián Ravier habló del incremento de la morosidad en las familias:“La gente se expone a riesgos de impago por no saber manejar sus propios ingresos”

Economía

La inflación de junio 2026 fue de 1,9% y acumuló 16,8% en el primer semestre

La inflación de junio 2026 fue de 1,9% y acumuló 16,8% en el primer semestre

ARCA lanzó un nuevo plan para pagar deudas en cuotas:quiénes pueden acceder y qué conviene revisar antes de adherirse

Reforma Laboral para empleadas domésticas en 2026:qué cambió y qué deben hacer los empleadores

Adrián Ravier habló del incremento de la morosidad en las familias:“La gente se expone a riesgos de impago por no saber manejar sus propios ingresos”

Internacionales

Una nueva “marcha atrás” de Trump:aseguró que no habrá cobro de peajes por parte de los EEUU en el estrecho de Ormuz

Una nueva “marcha atrás” de Trump: aseguró que no habrá cobro de peajes por parte de los EEUU en el estrecho de Ormuz

El robot anfibio con ametralladora que utilizó Ucrania para atacar a Rusia en Jersón

Murió Catalina Giraldo:la psicóloga colombiana que accedió a la eutanasia tras años de sufrimiento psicológico

El precio del petróleo supera los US$85 por la escalada entre EEUU e Irán y la tensión en el estrecho de Ormuz