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¿Cuántos goles anotó Messi en el Mundial 2026?

Lionel Messi atraviesa el Mundial 2026 más goleador de toda su carrera y llega a la final frente a España con la posibilidad de conquistar la Bota de Oro.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Lionel Messi y su grito de gol, una costumbre en este Mundial 2026.
Lionel Messi y su grito de gol, una costumbre en este Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
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Es una de las figuras de este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, además de uno de los dos goleadores que tiene el torneo. Lionel Messi, a sus 39 años, sigue demostrando una vigencia inusitada y una gran experiencia para leer los partidos, que también le facilita llegar con mayor facilidad al gol.

Mientras tanto, la Selección Argentina disfruta de la vigencia de su capitán, que se transformó durante esta competición en el futbolista que supo “tirar del carro” en los primeros encuentros de la fase de grupos de este torneo.

El festejo de Messi

Messi sigue demostrando una vigencia que pocos deportistas pueden gozar a su edad, y eso hace que también tenga una capacidad goleadora en torneos de máximas exigencias que ni siquiera cuando era más joven pudo tener.

¿Cuántos goles anotó Messi en el Mundial 2026?

Messi lleva marcados hasta el momento, y cuando resta disputar el partido de la final ante España, 8 goles en 7 partidos disputados. El desglose de la performance goleadora del capitán argentino es el siguiente:

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  • 3 goles vs. Argelia,
  • 2 goles vs. Austria,
  • 1 gol vs. Jordania,
  • 1 gol vs. Cabo Verde,
  • 1 gol vs. Egipto.

Podrían ser 10, pero Messi malogró dos penales: uno errado ante Austria en la fase de grupos y otro atajado por el arquero de Egipto en los octavos de final de este torneo.

La emoción de Lionel Messi tras el triunfo de Argentina vs Egipto, por los 8vos de final del Mundial 2026. Foto: REUTERS

¿Messi comparte la cima de los goles con Mbappé?

Lamentablemente, Messi no está en soledad en la cima de la tabla de goleadores del Mundial 2026: comparte el primer puesto con el francés Kylian Mbappé, que también tiene 8 goles y un partido más por disputar (el del tercer puesto). El 10 argentino puede tener la chance de seguir sumando a su cuenta goleadora personal, si es que marca en la final ante España.

Gol de Mbappé a Suecia
Mbappé es uno de los goleadores del Mundial junto con Messi. Foto: REUTERS

Cabe recordar que en Qatar 2022, esta misma rivalidad por la Bota de Oro para el goleador del Mundial ya la habían protagonizado ellos dos, con Mbappé sacando una ventaja clave y terminando como goleador de esa Copa del Mundo con 8 tantos, y Messi quedó muy cerquita, con 7.

En este actual torneo también hay otros jugadores que podrían convertirse en goleadores del Mundial; ellos son:

  • Jude Bellingham, tiene 6,
  • Harry Kane, tiene 6,
  • Ousmane Dembélé, tiene 5,
  • Mikel Oyarzabal, tiene 5.
Harry Kane está a dos goles de ser uno de los goleadores del Mundial, por detrás de Messi y Mbappé. Foto: Reuters (Vincent Carchietta)

Todos los goles de Messi en los 6 Mundiales que disputó

Messi es el máximo goleador en la historia de los Mundiales, con 21 goles en 6 torneos disputados y 33 partidos jugados. Pero también Mbappé aparece allí muy cerca del capitán argentino en este listado, ya que el francés anotó 20 goles en tan solo 3 Mundiales disputados y 21 partidos jugados. El desglose de los goles de Messi en Mundiales es el siguiente:

Alemania 2006 (1 gol)

  • Fase de grupos: Serbia y Montenegro.

Sudáfrica 2010 (0 goles)

  • No convirtió en esta edición.

Brasil 2014 (4 goles)

  • Fase de grupos: Bosnia y Herzegovina.
  • Fase de grupos: Irán.
  • Fase de grupos: Nigeria (doblete).

Rusia 2018 (1 gol)

  • Fase de grupos: Nigeria.

Qatar 2022 (7 goles)

  • Fase de grupos: Arabia Saudita y México.
  • Octavos de final: Australia.
  • Cuartos de final: Países Bajos.
  • Semifinales: Croacia.
  • Final: Francia (doblete).

Mundial 2026 (8 goles)

  • Fase de grupos: Argelia (hat-trick), Austria (doblete) y Jordania (un gol).
  • Fase eliminatoria: Cabo Verde y Egipto.

Lionel MessiMundial 2026GoleadoresSelección Argentina
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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