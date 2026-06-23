Jordania vs. Argelia EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Jordania vs Argelia por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo
35´ Gooool de Jordania
Nizar AlRashdan marca para Jordania.
33´ Córner para Argelia
Ejecuta el tiro de esquina Fares Chaibi.
32´ ¡Argelia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Riyad Mahrez fue bloqueado por Yazeed Abulaila.
32´ Saque de arco para Argelia
Desde el fondo la pone en juego Luca Zidane.
28´ ¡Argelia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Amine Gouiri fue bloqueado por Yazeed Abulaila.
28´ Córner para Argelia
Ejecuta el tiro de esquina Riyad Mahrez.
22´ ¡Jordania se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ali Olwan fue bloqueado por Luca Zidane.
20´ ¡Argelia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Fares Chaibi fue bloqueado por Husam Abudahab.
20´ ¡Argelia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Riyad Mahrez fue bloqueado por Husam Abudahab.
11´ ¡Jordania se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Mousa Altamari fue bloqueado por Luca Zidane.
6´ Córner para Argelia
Ejecuta el tiro de esquina Riyad Mahrez.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Jordania y Argelia por el Mundial 2026 será arbitrado por Slavko Vincic.
2´ Saque de arco para Jordania
Desde el fondo la pone en juego Yazan Alarab.
Formación confirmada de Jordania
Titulares
- (1) Yazeed Abulaila
- (4) Husam Abudahab
- (5) Yazan Alarab
- (3) Abdallah Nasib
- (20) Mohannad Abutahha
- (21) Nizar AlRashdan
- (8) Noor Alrawabdeh
- (23) Ehsan Haddad
- (9) Ali Olwan
- (13) Mahmoud Almardi
- (10) Mousa Altamari
Suplentes
- (22) Abdallah Alfakhouri
- (12) Nour Baniattieh
- (16) Mohammad Abualnadi
- (2) Mohammad Abuhasheesh
- (19) Saed Alrosan
- (26) Anas Badawi
- (17) Saleem Obaid
- (25) Mohammad Aldawoud
- (14) Rajaei Ayed
- (6) Amer Jamous
- (15) Ibrahim Sadeh
- (18) Mohammad Abu Ghoush
- (7) Mohammad Abuzrayq
- (24) Ali Al Azaizeh
- (11) Odeh Fakhoury
Entrenador: Jamal Sellami
Formación confirmada de Argelia
Titulares
- (23) Luca Zidane
- (15) Rayan Ait Nouri
- (17) Rafik Belghali
- (2) Aissa Mandi
- (21) Ramy Bensebaini
- (14) Hicham Boudaoui
- (22) Ibrahim Maza
- (6) Ramiz Zerrouki
- (10) Fares Chaibi
- (9) Amine Gouiri
- (7) Riyad Mahrez
Suplentes
- (16) Oussama Benbot
- (1) Melvin Mastil
- (3) Achref Abada
- (5) Zineddine Belaid
- (26) Samir Chergui
- (13) Jaouen Hadjam
- (4) Mohamed Tougai
- (8) Houssem Aouar
- (19) Nabil Bentaleb
- (24) Yassine Titraoui
- (12) Nadhir Benbouali
- (20) Adil Boulbina
- (25) Fares Ghedjemis
- (11) Anis Hadj Moussa
Entrenador: Vladimir Petkovic
2´ ¡Tiro desviado de Argelia!
Disparo de Amine Gouiri y el remate se va afuera.
Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.
1´ Saque de arco para Argelia
Desde el fondo la pone en juego Ramy Bensebaini.
0´ ¡Tiro desviado de Jordania!
Disparo de Nizar AlRashdan y el remate se va afuera.
¿Quién transmite el partido de Jordania y Argelia?
Argentina: DGO, DSports se encargan de pasar el partido esta noche.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el San Francisco, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Jordania vs. Argelia por el Mundial 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Jordania recibe a Argelia en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 00:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
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