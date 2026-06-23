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Jordania vs. Argelia EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre Jordania y Argelia por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Portadas Mundial 2026 Fase de Grupos fecha 2
Portadas Mundial 2026 Fase de Grupos fecha 2 Foto: Canal26.com
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Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Jordania y Argelia por Mundial 2026. La pelota comenzará a rodar a las 00:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio San Francisco de Santa Clara.

Jordania vs Argelia por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo

35´ Gooool de Jordania

Nizar AlRashdan marca para Jordania.

33´ Córner para Argelia

Ejecuta el tiro de esquina Fares Chaibi.

32´ ¡Argelia se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Riyad Mahrez fue bloqueado por Yazeed Abulaila.

32´ Saque de arco para Argelia

Desde el fondo la pone en juego Luca Zidane.

28´ ¡Argelia se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Amine Gouiri fue bloqueado por Yazeed Abulaila.

28´ Córner para Argelia

Ejecuta el tiro de esquina Riyad Mahrez.

22´ ¡Jordania se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Ali Olwan fue bloqueado por Luca Zidane.

20´ ¡Argelia se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Fares Chaibi fue bloqueado por Husam Abudahab.

20´ ¡Argelia se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Riyad Mahrez fue bloqueado por Husam Abudahab.

11´ ¡Jordania se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Mousa Altamari fue bloqueado por Luca Zidane.

6´ Córner para Argelia

Ejecuta el tiro de esquina Riyad Mahrez.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Jordania y Argelia por el Mundial 2026 será arbitrado por Slavko Vincic.

2´ Saque de arco para Jordania

Desde el fondo la pone en juego Yazan Alarab.

Formación confirmada de Jordania

Titulares

  • (1) Yazeed Abulaila
  • (4) Husam Abudahab
  • (5) Yazan Alarab
  • (3) Abdallah Nasib
  • (20) Mohannad Abutahha
  • (21) Nizar AlRashdan
  • (8) Noor Alrawabdeh
  • (23) Ehsan Haddad
  • (9) Ali Olwan
  • (13) Mahmoud Almardi
  • (10) Mousa Altamari

Suplentes

  • (22) Abdallah Alfakhouri
  • (12) Nour Baniattieh
  • (16) Mohammad Abualnadi
  • (2) Mohammad Abuhasheesh
  • (19) Saed Alrosan
  • (26) Anas Badawi
  • (17) Saleem Obaid
  • (25) Mohammad Aldawoud
  • (14) Rajaei Ayed
  • (6) Amer Jamous
  • (15) Ibrahim Sadeh
  • (18) Mohammad Abu Ghoush
  • (7) Mohammad Abuzrayq
  • (24) Ali Al Azaizeh
  • (11) Odeh Fakhoury

Entrenador: Jamal Sellami

Formación confirmada de Argelia

Titulares

  • (23) Luca Zidane
  • (15) Rayan Ait Nouri
  • (17) Rafik Belghali
  • (2) Aissa Mandi
  • (21) Ramy Bensebaini
  • (14) Hicham Boudaoui
  • (22) Ibrahim Maza
  • (6) Ramiz Zerrouki
  • (10) Fares Chaibi
  • (9) Amine Gouiri
  • (7) Riyad Mahrez

Suplentes

  • (16) Oussama Benbot
  • (1) Melvin Mastil
  • (3) Achref Abada
  • (5) Zineddine Belaid
  • (26) Samir Chergui
  • (13) Jaouen Hadjam
  • (4) Mohamed Tougai
  • (8) Houssem Aouar
  • (19) Nabil Bentaleb
  • (24) Yassine Titraoui
  • (12) Nadhir Benbouali
  • (20) Adil Boulbina
  • (25) Fares Ghedjemis
  • (11) Anis Hadj Moussa

Entrenador: Vladimir Petkovic

2´ ¡Tiro desviado de Argelia!

Disparo de Amine Gouiri y el remate se va afuera.

Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.

1´ Saque de arco para Argelia

Desde el fondo la pone en juego Ramy Bensebaini.

0´ ¡Tiro desviado de Jordania!

Disparo de Nizar AlRashdan y el remate se va afuera.

¿Quién transmite el partido de Jordania y Argelia?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: DGO, DSports se encargan de pasar el partido esta noche.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el San Francisco, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Jordania vs. Argelia por el Mundial 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Jordania recibe a Argelia en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 00:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Selección JordaniaSelección ArgeliaMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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