Los mejores memes de Argentina vs Jordania por el Mundial 2026: de Lionel Messi al banco a la expectativa por los 16avos

Los memes de Argentina vs Jordania. Foto: Captura X

La Selección Argentina cierra ante Jordania su participación en el Grupo J del Mundial 2026. Ya con Cabo Verde como rival definido para 16avos de final, el partido contó con tono más relajado, menos en las redes sociales. Como suele ocurrir cada vez que la “Albiceleste” sale a la cancha, los hinchas argentinos activaron el “modo meme” desde temprano, con posteos que combinan ansiedad, ilusión y humor bien criollo.

Entre las tendencias más repetidas aparecen la ansiedad por el partido, las comparaciones sobre el rendimiento del equipo y, por supuesto, Lionel Messi como figura central, ya que empezó el encuentro desde un lugar poco habitual: el banco de suplentes.

Las imágenes del capitán, mezcladas con escenas de películas, reacciones virales y referencias a la cultura popular, vuelven a posicionarlo como protagonista absoluto.

Los mejores memes de Argentina vs Jordania

Memes Argentina vs Jordania. Foto: Captura X

Memes Argentina vs Jordania. Foto: Captura X

Los memes de Argentina vs Jordania. Foto: Captura X

Los memes de Argentina vs Jordania. Foto: Captura X

Los memes de Argentina vs Jordania. Foto: Captura X